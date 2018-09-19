«Не касался писи козла»: Киркоров и Басков извинились за клип

Певцы Филипп Киркоров и Николай Басков «принесли извинения» за свой скандальный клип «Ibiza», вышедший в начале сентября. На ютьюб-канале члена команды шоу «Вечерний Ургант» Александра Гудкова, который был автором сценария «Ibiza» и видео для песни «Цвет настроения синий», появился ролик под названием «Извинение за «Ibiza».

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Клип пародирует музыкальное видео рэперов Канье Уэста и Лил Пампа «I Love It», которое было представлено на прошедшей 7 сентября церемонии вручения премии сайта PornHub (ее срежиссировал сам Уэст). Ролик снискал бешеную популярность в сети, на данный момент его посмотрели больше 120 миллионов раз.

В двухминутном клипе музыканты одеты в существенно увеличенную и ставшую прямоугольной одежду бренда Уэста Yeezy и неуклюже подтанцовывают — это спровоцировало целый водопад мемов и шуток, а в итоге вылилось в полноценный флешмоб #iloveitchallenge, в рамках которого и появилось видео Киркорова и Баскова.

«Извинение» начинается с того, что вступившая в третий возраст поклонница артистов ругает их и говорит, что «своим клипом они опозорили всю Россию». Исполнители не возражают и поют о том, что «заслужили все дизлайки». Музыканты просят фанатку «не уходить» и признаются, что «хотели пошутить, но задели ее чувства».

«Вы совсем там оборзели? Мат, кал, козье семя», — цитирует Басков один из комментариев под «Ibiza» и отмечает, что «на его лице сидели», а зрители «поседели».

После этого в дело вступает Киркоров-Уэст — он признает, что «мотив «Ibiza» похож на «Цвет настроения синий».

«Но наконец-то я сплагиатил сам себя!» — добавляет артист.

После этого он несколько раз повторяет, что «не касался писи козла», а подытоживает заявлением о том, что «он [козел] все сделал сам». В этот момент тот самый козел говорит зрителю: «Да, он не трогал меня там».

Однако в конце концов фанатка остается непреклонна: «Говорите что хотите, для меня вы умерли!»

«Ibiza» за две с половиной недели с момента публикации набрал более 9,5 миллионов просмотров, 168 тысяч лайков и 202 тысячи дизлайков. В ролике — как и в «Цвете настроения» до этого — появились многие звезды отечественного шоу-бизнеса: лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров, телеведущий Андрей Малахов, юморист Гарик Харламов, а также певцы Валерий Леонтьев и Анита Цой.

Комментарии под видео преимущественно негативные — многие зрители нашли содержание клипа, мягко говоря, не слишком приятным.

«Омерзительно и позорно», «самое омерзительное, что я видела в жизни», «режиссер точно Бондарчук», «самый омерзительный клип за всю историю музыки», «вот и наступил ад в мире», «печалька, в общем» — это лишь та небольшая часть комментариев, в которой не используется нецензурная лексика.

Вскоре в соцсетях предложили отнять у исполнителей звания народных артистов России и вспомнили про соответствующую петицию на сайте Change.org, которая, правда, была создана еще после выхода видео «Цвет настроения синий». На данный момент ее подписали около 14 тысяч человек.

С критикой «Ibiza» выступил и телеведущий Дмитрий Киселев, который назвал клип «отвратительной мерзостью».

«Певцы причалили в грязной зоне интернета, и, судя по всему, барахтанье там обоим доставляет удовольствие», — написал Киселев в своей колонке, опубликованной РИА «Новости».

Журналист тоже не обошел стороной факт обладания артистами званиями народных — на его взгляд, это является «своего рода знаком качества».

«Эстетика в клипе «Ibiza» низкопробна, — возмутился Киселев. — Чего стоит хотя бы сцена, когда Баскова тошнит в кабинке биотуалета, а Киркоров ударом ноги эту кабинку переворачивает, и тот, кто внутри, купается в нечистотах. Это что, так артисты оценивают уровень культурного запроса своей публики? Или считают, что вести почитателей нужно именно в этом направлении?»

В то же время телеведущий подчеркнул, что не поддерживает ограничение свободы творчества.

«Нет, я не против свободы творчества, — заключил журналист. — Я против того, чтобы государство продолжало поддерживать творческие проявления, явно противоречащие государственной культурной политике».

«Извинение» — уже третий клип Киркорова за месяц, немногим ранее он также выпустил видео на песню «Цвет настроения черный», в котором спел и зачитал вместе с подписантом лейбла Тимати Black Star Егором Кридом.