Умер папа Альфа

В США умер известный сценарист и продюсер Тэд Мамфорд. Об этом сообщил на своей странице в фейсбуке его кузен Джон Симс.

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«Мой любимый кузен Тэд Мамфорд-младший, обладатель премии «Эмми» и сценарист ««Чертовой служба в госпитале МЭШ», умер в возрасте 67 лет, — написал Симс. — Тэд был великолепным писателем и пионером, проложившим афроамериканцам путь в телевизионную индустрию».

Мамфорд скончался 6 сентября, однако его семья предпочла не афишировать смерть близкого человека, чтобы в спокойной и приватной обстановке проводить умершего в последний путь. О причине смерти также не сообщается.

Тэд Мамфорд родился в Вашингтоне, округ Колумбия, и с детства мечтал стать актером, однако его мать предупредила сына, что афроамериканцам в этой индустрии места нет. Мамфорд действительно не стал актером, но связал — и весьма успешно — свою жизнь с телевидением.

В какой-то момент он вдохновился комиками того времени и сам начал писать шутки. В итоге он начал продавать свои скетчи таким легендарным представителям жанра, как Джонни Карсону и Джоан Риверс. Возросшая в телевизионных кругах известность Мамфорда привела его в детское шоу «Электрическая компания», за сценарии к которому он получил премию «Эмми» в 1973 году. Тэд позднее был еще трижды номинирован на «Эмми», однако больше наград не получил. В дальнейшем он работал над такими популярными шоу, как «Улица Сезам», «Шоу Косби» и «Мольшой ремонт» и другие.

Мамфорд также в течение нескольких сезонов был продюсером одного из самых известных сериалов «Чертова служба в госпитале МЭШ», начиная с 1979-го. Телепроект транслировался с 1972 по 1983 год. Финальный эпизод шоу посмотрели 106 млн зрителей, что стало второй по размеру телеаудиторией за всю историю — «МЭШ» уступил только Супербоулу.

Сериал создан по мотивам романа Ричарда Хукера ««МЭШ: Роман о трех армейских докторах» и последующих рассказов. В 1970 году классик кинематографа снял по этой же книге полнометражный фильм «Военно-полевой госпиталь», награжденный Золотой пальмовой ветвью и премией «Оскар». «Чертова служба в госпитале МЭШ» до сих пор транслируется на различных телеканалах, так как продолжает показывать высокие рейтинги более чем через 30 лет после его закрытия.

Еще одной важной работой Мамфорда стал популярный ситком «Альф» об инопланетянине с планеты Мелмак, который успел спастись после ее взрыва на космическом корабле и при приземлении врезался в гараж семьи Таннеров. Мамфорд выступил сценаристом и продюсером сериала.

Альф — это аббревиатура от Alien Life Form (внеземная форма жизни) — именно так нарекли мохнатого пришельца люди. Он отличался невоспитанностью, иногда излишние грубым нравом и считал кошек большим деликатесом, поэтому почти все время гонялся за домашним питомцем Таннеров — Лаки.

«Альф» получил несколько наград Kid's Choice Awards и People's Choice Awards и стал знаковым для детей 80-х. В течение второго сезона шоу достигло пика своей популярности и заняло пятое место в списке самых популярных сериалов Америки.

Несмотря на большой успех, в конце 80-х годов судьба сериала оказалась весьма печальной по вине боссов NBC, в чем они сами впоследствии признавались. Во время съемок четвертого сезона NBC на словах заверил создателей, что подпишет контракт на пятый. По этой причине последняя серия проекта закончилась откровенным клиффхэнгером. Однако затем руководство канала передумало и решило закрыть шоу. В итоге, после 101-го эпизода зрители так и не узнали, чем закончились приключения инопланетного любителя кошек на Земле.

Один из создателей сериала Пол Фаско рассказывал, что президент NBC признался ему в личной беседе, что допустил ошибку, так рано закрыв шоу, так как у него был потенциал еще как минимум на два сезона.

В начале августа этого года стало известно, что полюбившийся многим очаровательный инопланетянин вернется на экраны, о чем объявила компания Warner Bros.

Пока больших подробностей не раскрывается, однако ответственными за перезапуск стали шоураннеры оригинальна Пол Фаско и Том Пэтчетт. Известно лишь, что действие ситкома будет происходить в наши дни и в нем будут задействованы новые актеры. Сюжет мало будет отличаться от оригинала. Шоу расскажет о прилетевшем на Землю забавном инопланетянине, которого приютила у себя обычная семья.