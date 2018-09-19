«Это не Чехов!»: активисты атаковали МХТ

Активисты политического движения SERB помешали ходу спектакля «Идеальный муж. Комедия» по произведению ирландского писателя Оскара Уайльда, который был поставлен в Московском художественном театре имени А. П. Чехова режиссером Константином Богомоловым. Во время второго действия трое мужчин с плакатами «Этот «спектакль» — плевок в Чехова, позор МХТ!» и «Чехов в гробу от такого «спектакля» переворачивается, МХТ позор!» забрались на сцену и начали кричать, что «это не Чехов», а также обвинять создателей в пропаганде «педерастии» и прочих смертных грехах.

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Достаточно быстро в дело вмешались охранники театра, которые увели активистов со сцены. После этого постановка продолжилась. Согласно сообщениям присутствовавших в зале зрителей, актер Сергей Чонишвили, исполнявший в спектакле роль Дориана Грея, еще несколько раз вворачивал в свои реплики фразу «это не Чехов».

В МХТ отметили, что Сергей является «блистательным артистом и человеком, который соображает, что происходит».

«Поскольку зал замер, он вывел присутствующих из шока, пошутив, спросив свою партнершу [Розу] Хайруллину, не ее ли это друзья», — цитирует представителей театра телеканал «Звезда».

На следующий день в официальном сообществе SERB во «ВКонтакте» появилась публикация, в которой движение взяло на себя ответственность за попытку срыва постановки.

«SERB радикально и жестко предупредил организаторов и режиссера Константина Богомолова (соратника и компаньона ни менее одиозного Кирилла Серебренникова) похабного «спектакля» (именно в кавычках, по-другому эту мерзость и назвать нельзя) «Идеальный муж», пропагандирующего наркотики, гомосексуализм об ответственности перед законом обществом и Богом и вызвал полицию», — говорится в заявлении (стилистика сохранена).

Представители движения изъявили желание «дать правовую оценку деятельности МХТ имени Чехова», так как театр, на их взгляд, «разлагает и растлевает общество своими аморальными постановками».

Решение провести подобную акцию активисты объяснили стремлением «привлечь внимание общественности к тому, что такой разврат идет на одной из главных театральных площадок России».

«SERB вышел на главную сцену МХТ и своими плакатами, своими действиями на сцене показал свое отношение к «спектаклю», в котором демонстрировались публичное оскорбление государственного символа России — флага России, шла пропаганда тяжелых наркотиков, осквернение Бога и, самое главное, демонстрировалась педофилия и гомосексуализм», — отмечается в тексте.

Также члены движения заявили, что хотят, «чтобы театр оставался театром, а не отхожим местом для бездарных режиссеров», где царит «шок, непонимание, полное отсутствие этических принципов» и «разгул бредовой фантазии».

С точки зрения SERB, «народ идет в театр не для того, чтобы смотреть утрированную реальную жизнь с негативной стороны». Кроме того, активисты считают, что если авторы постановок «высмеивают современные пороки», то они ни в коем случае не должны «уподобляться при этом до уровня быдла».

В конце заявления говорится, что, «не дожидаясь окончания «спектакля», SERB вызвал полицию и написал заявления по факту мошенничества и осквернения российских символов, публичной пропаганды наркотиков и гомосексуализма на режиссера Константина Богомолова и организаторов этой похабной постановки».

Комментариев по поводу случившегося со стороны режиссера спектакля «Идеальный муж. Комедия» пока не поступало.

Константин Богомолов, один из важнейших современных постановщиков, работал в МХТ имени Чехова с 2012 года, однако ушел из театра минувшим летом. По его словам, это произошло из-за того, что у нового руководства (после смерти Олега Табакова МХТ возглавил Сергей Женовач) с ним «не связано никаких планов».

«Я, откровенно говоря, и не рассчитывал на то, что это произойдет, и давно дал понять моим дорогим актерам, с которыми нас связывает долгое многолетнее творческое согласие, что «Три сестры» станут моей последней работой в МХТ на ближайшие годы. Мы расстаемся на высокой ноте, дорогие мои!», — написал режиссер у себя в фейсбуке в конце июня.

При этом он отметил, что уже поставленные им спектакли «останутся под его присмотром», а также выразил уверенность в том, что они «не подвергнутся вымыванию».

В начале сентября Женовач сообщил, что Богомолов «модернизирует» свой спектакль «Мушкетеры. Сага. Часть первая» по мотивам романа Александра Дюма, который до этого шел 4 часа 40 минут. Худрук театра отметил, что постановщик «делает спектакль более мобильным».

«У меня не было контракта с Константином Богомоловым. У него был контракт с Олегом Павловичем Табаковым, он был помощником художественного руководителя, но Олег Павлович — великий артист, а я режиссер, и он режиссер. И он будет режиссером, когда возникнет в этом потребность», — приводит слова Женовача РИА «Новости».