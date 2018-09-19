Много секса: Монеточку не пустили в Пушкинский музей

По словам источника агентства «Intermedia», на международном форуме «КиноЭкспо», который проходит в Санкт-Петербурге, руководство музея не устроили слова песни. Теперь съемочной команде придется искать другое помещение и, скорее всего, переписывать сценарий клипа.

По всей видимости, руководство Музея имени Пушкина не устроили сексуальные метафоры в песне «Нимфоманка», особенно в припеве, где есть такие слова: «Хочешь раздеться? Стой, не спускайся вниз. Залезь мне в сердце, а не в ширинку джинс».

В композиции Монеточка также намекает и на злоупотребление алкоголем в строчке: «Горло душит спирта склянка».

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Хотя основной посыл певицы, призывающий к отношениям духовного характера, нежели к плотским удовольствиям, очевиден, неудивительно, что прямые отсылки к сексу, даже в контексте песни, оказались для руководства музея неуместными в стенах его здания. Сама Гырдымова пока не прокомментировала новость.

Недавно Монеточка внезапно отменила свое выступление в клубе Gipsy всего за полчаса до начала концерта. По словам певицы, ей пришлось отменить выход на сцену из-за того, что организаторы не смогли соблюсти райдер (перечень условий и требований, предъявляемых артистом к организаторам — прим. «Газеты.Ru») исполнительницы. Об этом она заявила у себя инстаграме. Позже певицы заявила, что ей не был выплачен гонорар.

Концерт Монеточки должен был пройти в воскресенье, 16 сентября, в рамках вечеринки YUCCIE Party, на которой Монеточка была «специальным гостем» события.

«Вынуждены вам сообщить, что Монеточка не выйдет сегодня на сцену по причинам, известным только ей одной», — сообщили представители клуба в инстаграме.

Также организаторы мероприятия отметили, что три заявленных в лайнапе вечеринки диджея будут ставить треки Монеточки на заказ.

Организатор концерта в Gipsy Арсен позднее более подробно объяснил ситуации, сообщив, что Монеточка неправильно описала причины отмены.

«Она полностью все не так сказала, — приводит слова организатора «360». — Она получила первую часть гонорара наличными, вторую — по безналу. Потом ее директор Евгений Крамер спрашивал у меня по СМС, когда будет третья часть денег».

Он подчеркнул, что организаторы всегда делают предоплату музыканту, так как только после этого можно начинать рекламную кампанию выступления.

«В день мероприятия со мной связался уже не директор, а тур-менеджер и передал позицию Евгения, что если я не привезу оставшуюся часть гонорара, то концерт отменяется», — сказал Арсен.

Что касается невыполненного райдера, организатор отметил, что действительно из-за некорректно выполненных запросов певицы саундчек пришлось перенести на два часа, однако, по словам Арсена, ему изначально подали неправильные требования, что помешало ему их выполнить.

Представители Монеточки продолжали тянуть время из-за невыплаченного до конца гонорара. Согласно словам Арсена, он предложил отдать часть оставшейся суммы во время саундчека, а последнюю часть — непосредственно перед выходом на сцену. Но сторона певицы отказалась отпредложения.

Организатор также озвучил сумму гонорара, который полагался певице.

«Она получила 800 тыс. рублей и должна была получить еще 400. Общий гонорар — 1,2 млн рублей», — сообщил Арсен.

Организаторы концерта в клубе обещают вернуть зрителям деньги за билеты, но опасаются, что сами окажутся в убытке, так как не уверены, что Монеточка вернет им все средства. Арсен заявил, что сумма, которую перечислили певице по безналичному расчету, уже вернулась, однако наличные деньги Елизавета Гырдымова до сих пор не отдала. На звонки Монеточка не отвечает, молчат также ее представители.

Российский тур Монеточки в поддержку альбома «Раскраски для взрослых», вышедшего в конце мая 2018 года, стартовал 18 сентября. Исполнительница должна выступить в 24 городах, в том числе 25 октября в Москве — на этот концерт уже распроданы все билеты.