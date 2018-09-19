«Пенис Трампа похож на огромный гриб»: мемуары порнозвезды

Бывшая американская порноактриса Сторми Дэниелс, неоднократно заявлявшая о том, что у нее были интимные отношения с президентом США, в своей автобиографической книге «Полное разоблачение» («Full Disclosure») рассказала в подробностях о своих отношениях с Трампом в 2006 году и даже поделилась впечатлениями от секса с тогда еще просто миллиардером.

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Книга Дэниелс будет доступна читателям 2 октября 2018 года. Она уже стала лидером по предзаказам в разделе политической литературы на Amazon, однако не исключено, что станет бестселлером после того, как были раскрыты некоторые ее подробности. Некоторые короткие отрывки из «Полного разоблачения» оказались в распоряжении The Guardian.

В частности, автор поделилась впечатлениями от секса с Трампом. Она заявила, что пениса главы государства «меньше среднего», но «не катастрофически маленький».

Кроме того, порноактриса написала, что «он знает, что у него необычный пенис. Головка похожа на большой гриб, вроде мухомора».

«Я лежала в кровати и была раздражена тем, что у меня был секс с парнем, чей пенис похож на персонажа «Mario Kart» (видеоигра для консоли Nintendo). Это был, возможно, наименее впечатляющий секс, но он так не считал».

Этот отрывок моментально стал распространяться по сети. Хэштеги со словами «гриб» и «мухомор» мгновенно появились в трендах твиттера, а пользователи соцсетей создали огромное количество шуток и «фотожаб» на тему персонажа их «Mario Kart».

Тем не менее, это не единственный отрывок, который стал доступен. В книге описаны более важные с политической и социальной точки зрения эпизоды, но они привлекли, что не удивительно, меньше внимания.

«Полное разоблачение» — прежде всего автобиография. В своей книге урожденная Стефани Клиффорд рассказывает о непростом детстве в городе Батон-Руж, штат Луизиана. Актриса открыто признается в том, что в возрасте девяти лет подверглась сексуальному насилию. Ее семья жила бедно, и уже в старшей школе Дэниелс начала подрабатывать стриптизершой, после чего решила войти в порноиндустрию.

В итоге Сторми Дэниелс стала одной из самых известных порнозвезд, получила несколько наград в этой области в качестве актрисы и режиссера.

Одна из ее ролей привлекла Трампа. По утверждению автора книги, в 2006 году она посетила один из турниров по гольфу среди селебрити, проходивший на озере Тахо в Калифорнии. Там к ней подошел один из охранников миллиардера и передал ей приглашение Трампа посетить его пентхаус, где и произошла вышеописанная сцена.

Как признается Дэниелс, впервые она начала беспокоиться о том эпизоде, когда Трамп принял решение баллотироваться в президенты США. Тем не менее, в первые месяцы его предвыборной кампании беспокойство было не сильным. Но когда миллиардер начал побеждать на республиканских праймериз, она поняла, что эта история может стать большой проблемой для кандидата.

Как пишет сама автор, в те дни она находилась в состоянии тревоги и беспокойства и согласилась подписать договор о молчании на сумму в $130 тыс.

Решение опубликовать книгу о Трампе накануне ноябрьских промежуточных выборов в конгресс США актриса объясняет желанием защитить себя и свою дочь от каких-либо атак.

Наиболее интересным с политической точки эпизодов книги стал рассказ Дэниелс об эпизоде, случившемся в 2007 году, когда она еще была в отношениях с Трампом. Она находилась вместе с ним в гостиничном номере, когда Трамп ответил на телефонный звонок. Звонила Хиллари Клинтон, которая в тот момент была соперником Барака Обамы на демократических праймериз.

«Затем произошло что-то сумасшедшее, — пишет Дэниелс. — Позвонила Хиллари Клинтон, и они долго разговаривали о предвыборной гонке, причем Трамп несколько раз повторил фразу «наш план».

В своей книге Дэниелс также рассказала о том, что Трамп обещал ей попасть в его реалити-шоу «Ученик». По утверждению автор книги, миллиардер даже предложил смухлевать, чтобы она могла продержаться в передаче как можно дольше.

«Он хотел, чтобы я вела нечестную игру, и это была стопроцентно его идея», — вспоминает Дэниелс.

Дональд Трамп неоднократно опровергал свою связь со Сторми Дэниелс и заявлял, что готовящаяся к выходу книга является частью целой кампании по попытке отвлечь людей от реальных успехов, которых он добился на посту президента.