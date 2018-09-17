Смертельный эпизод: актер сериала убит на съемках

Известного актера Алексея Макарова допрашивают в связи с несчастным случаем на съемках сериала «Смерш». Трагедия произошла в пятницу, 14 сентября, в Тутаеве Ярославской области во время постановки сцены массовой драки.

В ходе действия кто-то из массовки слишком сильно ударил одного из своих коллег в висок. 50-летнего мужчину отправили в больницу на «Скорой помощи», однако врачи не смогли спасти жизнь пострадавшего.

Погибшим на съемках оказался Валерий Шувалов, за съемки в эпизоде он должен был получить 500 рублей.

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело и сейчас допрашивает свидетелей, одним из которых является и Макаров.

«14 сентября 2018 года вечером в лечебное учреждение был доставлен мужчина, 1967 года рождения, получивший травму головы на съемках фильма, проходивших в городе Тутаеве, — говорится в сообщении следственного управления СК России по Ярославской области. — Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, потерпевший скончался. По факту произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)».

Погибший не был профессиональным актером, а принимал участие только в съемках в массовке.

«По данным следствия, житель города Тутаева, задействованный в съемке сцены массовой драки, в ходе репетиции получил удар в висок, — сообщает Следственный комитет.

— В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Устанавливается лицо, причастное к совершению преступления».

Съемки сериала «Смерш» начались в Рыбинске Ярославской области в июне этого года. Отсняв весь материал в городе, съемочная группа переместилась на несколько сотен километров в Тутаев, где продолжила работу.

Режиссером «Смерша» выступил известный постановщик и актер Олег Фомин. Действие «Смерша» происходит во время Великой Отечественной войны.

«Вся картина — это такой драйв, боевик, в центре которого два героя», — рассказал Фомин в интервью местному телеканалу Р40.

46-летний Алексей Макаров дебютировал на экране в 1995 году в малой роли в детективном мини-сериале «На углу, у Патриарших». Четыре года спустя он снялся в картине Станислава Говорухина «Ворошиловский стрелок», где сыграл одну из ключевых ролей — отрицательного персонажа бизнесмена Бориса Чуханова.

Макаров сыграл более 80 ролей в кино и сериалах, среди которых «В августе 44-го», «О чем говорят мужчины», «Царь», «Три мушкетера», «Марш Турецкого», «Каменская», «Частица вселенной».

Валерий Матыцин/ТАСС

Актер награжден премией ФСБ России за роль офицера ведомства в фильме 2004 года «Личный номер», основанном на трагических событиях 2002 года в Москве, когда террористами были захвачены заложники на мюзикле «Норд-Ост».

Олег Фомин начал свою актерскую карьеру в середине 80-х годов в фильмах «Плата за проезд», «Меня зовут Арлекино» и «Стеклянный лабиринт». В 90-е Фомин снялся в нескольких важных фильмах эпохи, включая «Мытарь», «Страна глухих» и «Контракт со смертью». В последние годы актер снимается преимущественно в сериалах.

В режиссерской кресло Фомин сел в 1991 году на съемках фильма «Милый Эп».

В 1997-м Фомин стал автором картины «Мытарь» по сценарию Ивана Охлобыстина, в которой сам же сыграл главную роль, а через десять лет снял популярную комедию «День выборов».

Фомин также плотно работает с сериалами. Он был режиссером популярного проекта начала 2000-х «Next. Следующий» с Александром Абдуловым в главной роли. Все вышло три сезона сериала.

В ближайшее время на большие экраны должен выйти новый художественный фильм Фомина «Рыжие», а также ожидается сериал «Чужие». О дате выхода «Смерша» на телеэкраны пока не сообщается.