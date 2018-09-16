Умер Малдер из «Секретных материалов»

Канадо-американский актер Питер Донат, исполнивший роль отца агента Фокса Малдера в телесериале «Секретные материалы», умер на 91-м году жизни в собственном доме в Калифорнии 10 сентября. Как сообщает The New York Times со ссылкой на жену актера, Донат скончался от осложнений, вызванных сахарным диабетом.

Питер Донат родился в городе Кентвилль в Новой Шотландии, провинции Канады. Родителями актера были Мария и Филип Эрнст Донаты, отец работал садовником. В его семье уже были актеры — Ричард Донат, игравший в телешоу «Гавань», был младшим братом Питера. Дядей будущего артиста был британский актер Роберт Донат.

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В 1950 году Питер переехал в США, учился театральному искусству в университете Йеля и первую роль сыграл в фильме по мотивам пьесы Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак». В 1961 году Донат — ведущий актер в театральной постановке пьесы Дональда Джека «Холщовые баррикады» – первой канадской пьесе, поставленной на Стратфордском шекспировском театральном фестивале в Канаде.

В 1965 году Питер Донат сыграл роль в единственном канадском сериале, показанном по американскому кабельному телевидению, — «Моменте истины». Кроме того, он снялся в сериалах «Миссия невыполнима», «Гавайи Пять-ноль», «Мэнникс», «Ангелы Чарли», «Лу Грант», «Черная овца Бее Бее», «Капитаны и Короли», «Богач, бедняк», «Загадки Эдди Капры» и «Убийство, которое она написала».

Донат довольно много играл в кино. Он отметился ролями в «Гинденбурге» 1975 года, «Китайском синдроме» 1979 года, «Войне супругов Роуз» и эротической комедии «До мозга костей». Наконец, Питер Донат сыграл в «Крестном отце-2» режиссера Фрэнсиса Форда Копполы. По рассказам съемочной группы, во время кастинга Коппола хотел отдать роль Тома Хагена, консильери, именно Донату, а не Роберту Дювалю.

Донат много играл на Бродвее: зрителям он запомнился ролями в спектаклях по пьесам Уильяма Шекспира. Он сыграл Короля Лира, императора Адриана VII, Просперо и Шейлока.

Донат был дважды женат. С первой женой, Мишель Лернид, он обвенчался в 1956 году и развелся в 1972 году. У пары родились трое детей. Со второй и последней женой, Марийкой ДеДжонг, Донат заключил брак в 1983 году; он продлился до самой смерти актера.

В России, несмотря на обширную ТВ-фильмографию, Питер Донат известен в первую очередь по роли в «Секретных материалах».

Этот научно-фантастический сериал начали снимать в 1993 году, и до 2002 года было выпущено 202 серии. «Секретные материалы» выходили на телеканале Fox и пользовались бешеной популярностью, освещая темы недоверия к правительству, теории заговора, веры в существование пришельцев.

В сериале спецагенты ФБР Фокс Малдер и Дана Скалли работают в отделе «Секретные материалы», специализирующемся на странных и нераскрытых делах, связанных с паранормальными явлениями. Малдер верит, что в нашем мире присутствует сверхъестественное. Агент Скалли же напротив, отличается скептицизмом и с трудом может согласиться с теориями увлеченного партнера.

Между Малдером и Скалли сначала существует лишь тесная дружба, постепенно перерастающая в серьезную любовь. Основная сюжетная линия сериала дополнялась историями про «монстров недели». В этих эпизодах агенты ФБР расследовали преступления, не имевшие влияния на развитие сюжета сериала.

В последних сезонах ведущую роль начала играть уже агент Скалли, а персонаж Дэвида Духовны — Малдер — появлялся лишь изредка.

В конце марта 2015 года, спустя тринадцать лет после закрытия, телеканал Fox объявил о возвращении «Секретных материалов» с новым сезоном из шести эпизодов. Его съемки прошли летом того же года. Премьера десятого сезона состоялась зимой 2016-го. А уже осенью сериал был продлен на одиннадцатый сезон. Весной 2017 года телеканал Fox официально объявил, что «Секретные материалы» вернутся к одиннадцатому сезону из десяти эпизодов, премьера которого состоялась 3 января 2018 года.

«Секретные материалы» получили положительные отзывы от телекритиков, многие называли его одним из лучших сериалов, которые транслировались по американскому телевидению в девяностые. Обозреватель Иан Бэррелл из британской газеты The Independent назвал проект «одним из величайших культовых шоу на современном телевидении».