Шутки в сторону: ведьмочка Сабрина всерьез испугает зрителей

В сети появился первый тизер нового сериала Netflix «Леденящие душу приключения Сабрины». Шоу расскажет о юной 16-летней ведьме Сабрине Спеллман, хорошо знакомой зрителям по комедийному подростковому сериалу «Сабрина юная ведьмочка», транслировавшемуся с 1996 по 2003 годы.

Несмотря на первоисточник, история, рассказанная Netflix, будет кардинально отличаться по настроению и атмосфере от хита с Мелиссой Джоан Харт в главной роли. Уже по короткому тизеру заметно, что тема мистики, колдовства и ведьм обретет традиционную форму хоррора, и сериал будет призван скорее пугать, а не смешить.

Выходом переосмысленной версии «Сабрины» Netflix продолжает свою кампанию по игре на ностальгических чувствах зрителя. Так, «Очень странные дела», действие которых происходит в 80-е годы, пользуется огромным успехом. Бесчисленное количество отсылок к поп-культуре 30-летней давности, скрупулезное соблюдение внешнего вида героев, их одежды и аксессуаров возымело большой успех.

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Таким образом, создатели сериала скорее рассчитывают не привлекать новых поклонников, а их целевой аудиторией будут именно те зрители, которые следили за приключениями главной героини, будучи подростками. Netflix надеется, что, позврослев с тех пор, они увлекутся более реалистичным и мрачным подходом к известному сюжету.

«Леденящие душу приключения Сабрины» основаны на одноименном комиксе, который публикуется с 2014 года. Их автор Роберто Агирре-Сакаса написал сценарий к сериалу, а также будет его исполнительным продюсером. Сам комикс является переосмыслением серии «Сабрина маленькая ведьмочка», которая издавалась 1971 по 2009 годы. Сериал 90-х воплотил на экране настроение оригинального комикса, который был рассчитан на подростковую аудиторию. Агирре-Сакаса предложил свой вариант приключений Сабрины Спеллман тому же издательству, и оно согласилось отдать в печать ребут «Сабрины».

Сериал затронет более серьезные темы, нежели оригинал, и сконцентрируется на борьбе 16-летней Сабрины, которая является, полуведьмой-получеловеком, с темными силами, угрожающими ей и ее семье.

Главную роль исполнит 18-летняя Кирнан Шипка, хорошо известная по роли Салли Дрейпер — старшей дочери Дона Дрейпера из хита «Безумцы».

Одним из продюсеров новой «Сабрины» выступил Грег Берланти, чья компания совместно с Warner Bros. Television занималась производством сериала. «Леденящие душу приключения Сабрины» станет дополнением в «Ривердейлу» Грега Берланти, который также снят для Netflix по комиксам из той же вселенной, что и «Сабрина».

Неизвестно, будут ли в шоу прямые отсылки к «Ривердейлу», или же кроссоверы с сериалом, однако, по утверждением создателей, новая «Сабрина» расширит киновселенную и даст зрителям более глубокое понимание происходящих в ней событий.

Этим летом Берланти подписал один из самых дорогих контрактов в истории американского телевидения. Автор более 14 сериалов, в том числе таких популярных проектов, как «Стрела», «Флэш», «Легенды завтрашнего дня», «Супергерл» и «Ривердэйл», заключил с Warner Bros. Television новое соглашение на $400 млн, которое рассчитано на четыре года. Текущий контракт Берланти с WBTV истекает через два года. Таким образом, кинодеятель останется в компании до 2024-го, когда ему исполнится 51 год. Договор распространяется только на телевидение.

Президент Warner Bros. Entertainment Кевин Цудзихара и президент WBTV Питер Рот очень хотели оставить у себя Берланти, поэтому провели весьма агрессивную политику, зная, что Грег особо ценит лояльность.

Как утверждают различные источники, заполучить Берланти хотели многие студии, включая Netflix, но он даже не вступал с ними в переговоры.

Новый контракт Берланти поразил весь телебизнес, так как он отличается от других девятизначных договоров. Продюсер получит гарантированные $400 млн, вне зависимости от коммерческих показателей в конце сезонов «Стрелы», «Флэша», «Супергерл» и «Ривердэйла». Отмечается также, что контракт подразумевает выплату внушительных премий — куда более крупных по сравнению с текущими.

«Леденящие душу приключения Сабрины» станут доступны подписчикам стримингового сервиса 26 октября этого года.