Цвет настроения, который мы заслужили: Киркоров спел с Кридом

На ютьюбе состоялась премьера клипа «Цвет настроения черный» — Филипп Киркоров и не думает переставать хайпить на своем хите, который, кажется, стал чуть ли не главным в его продолжительной карьере. На этот раз за дело взялся Тимати и его лейбл Black Star — а фитовать с Филиппом Бедросовичем делегировали Егора Крида.

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Ролик начинается с того, что Киркоров едет на лимузине и разговаривает по телефону — по всей видимости, с Иваном Ургантом, чья команда сняла «Цвет настроения синий» и недавнюю «Ибицу». Артист говорит шоумену, что ему «эта идея не нравится», после чего переключается на звонок Егора Крида. Выясняется, что исполнитель направляется в тату-салон, который держит Тимати, на встречу с ним и Кридом.

«Подъезжаю я уже. Скоро буду», — воркует Киркоров, после чего бесконечный лимузин еще около 30 секунд, собственно, подъезжает к зданию.

Расположившись в креслах тату-салона, артисты начинают обсуждение делового предложения: Тимати хочет подписать Киркорова на свой лейбл и снять для него клип. Условие одно — «цвет настроения» должен быть «черный».

Исполнитель соглашается, после чего одетый в футболку с логотипом известной букмекерской конторы Крид отводит его в некую подземную лабораторию Black Star по разработке рекламных интеграций.

«Пацаны, чтобы все получилось, нужно добавить в клип как можно больше спонсоров», — говорит голос за кадром, после чего начинается поп-ад. Тимати ругали за большое количество продакт-плейсмента в совместном с Гуфом видео на песню «Поколение» — но в новом ролике его масштабы выходят уже за рамки сознания. Постирония, которую мы заслужили.

Сперва Киркорову, который явился на встречу весь в перьях и золоте, выносят модный приговор — его наряжают в одежду от Black Star. После этого уже можно петь.

Мелодия припева осталась прежней, но слова слегка изменились. Теперь Киркоров поет: «Цвет настроения черный, // На губах помады цвет ликерный. // Она на черном стиле, // Она так чувствует себя богиней».

Егор Крид в свою очередь вещает примерно о том же: признается в любви к черному (вряд ли по контракту ему можно любить какой-то другой) и объявляет о желании сегодня одеться в одежду этого цвета.

«Что завтра я надену? Вопрос этот спорный. Но сегодня — мой цвет настроения черный», — декларируют оба музыканта.

На экране то и дело появляются логотипы различных брендов. В определенный момент Киркоров и Крид, одетые в желтые защитные костюмы, отсылающие к героям сериала «Во все тяжкие» Уолтеру Уайту и Джесси Пинкману, занимаются лепкой пельменей «премиального класса». Параллельно с этим Филиппу Бедросовичу набивают рукава мастера из салона Тимати.

На данном этапе Киркоров окончательно прокачивается и начинает читать рэп: «Твоя мама нам моем концерте. // Все твои родные на моем концерте. // Пифагор не сосчитает все мои хиты. // Тимати не сосчитает все мои понты».

Далее — милая отсылка к попсе начала нулевых: «Зайка моя, я твой зайчик, голос мой эстрадный. // Да, я ласковый мерзавец, ведь я шоколадный».

В финале бессюжетный с виду клип внезапно становится берущим за душу триллером (на самом деле нет): на выходе из тату-салона Крида поджидает вооруженный мужчина. Неравнодушные к отечественному шоу-бизнесу люди могу опрометчиво подумать, что это — отсылка к разгоревшемуся конфликту между Кридом, Тимати (и вообще всем Black Star) и бойцом MMA Хабибом Нурмагомедовым, из-за утонченного музыкального вкуса которого в Дагестане начали отменять концерты рэперов, но нет.

Это всего лишь разгневанный фанат Киркорова, которому не дает покоя изменившийся стиль любимого артиста. Поклонник стреляет из пистолета музыканту в сердце со словами: «Это тебе за нашего короля, Филиппа Бедросовича» — и скрывается с места преступления.

Тем не менее, Егор остается в живых — он предусмотрительно положил во внутренний карман куртки упаковку презервативов, которая и остановила пулю, ведь это — «стопроцентная защита».

Сможет ли Киркоров реабилитироваться после поруганной всеми «Ибицы» с помощью очередного «Цвета настроения», покажет время, но долго на одной и той же песне (кстати, и предыдущий трек обвиняли в схожести с этим хитом) хайпить вряд ли удастся.