Крым не отпускает: Фред Дерст разводится с украинкой

Основатель и фронтмен ню-металлической группы Limp Bizkit Фред Дерст подал документы на развод со своей супругой Ксенией Берязевой. Новость сообщил портал TMZ, в распоряжении которого оказались соответствующие бумаги.

Согласно документам, муж и жена стали жить раздельно еще 31 июля этого года. Дерст также отказался выплачивать Ксении алименты.

Берязева в ответ подала в суд с претензией на алименты от Дерста. Серьезных осложнений при бракоразводном процессе звездной пары не ожидается, так как за шесть лет брака у них не появилось детей.

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Музыкант женился на уроженке Прокопьевска Кемеровской области, а затем крымчанке, в 2012 году, однако прессе об их браке стало известно только в 2015-м. По словам самого Дерста, он не хотел, чтобы вокруг его новый жены увивались журналисты, поэтому свадьбу сыграли за закрытыми дверьми в особняке миллиардера Рона Беркла в Сан-Диего. Тем не менее, три года спустя на одной из совместных фотографий спутницу артиста заметили с обручальным кольцом, после чего Дерст признался в том, что они уже давно оформили брак. К слову, сам Дерст ни разу за это время не был замечен с кольцом.

Ксения выросла в Крыму, однако, выйдя замуж за Дерста, переехала в США еще в 2012-м и поэтому не получила российский паспорт после присоединения полуострова к России.

Проживая в Лос-Анджелесе, супруга Дерста работает визажистом, причем в клиентах у нее преимущественно звезды шоу-бизнеса, например, Кайли и Кендал Дженнер. Ксения также дружит с их старшей сестрой — Ким Кардашьян-Уэст.

Любопытно, что Дерст не впервые женился на уроженке России. В 2010 году он оформил свой второй брак с Эстер Назаровой, которая, прожив несколько лет на родине, переехала на Украину. По словам музыканта, он познакомился с Назаровой в Лос-Анджелесе, где она проводила отпуск. Правда, брак продлился совсем недолго — чуть больше месяца. Официальной причиной развода стали «неразрешимые разногласия».

К слову, благодаря браку с Назаровой Дерст стал свояком известного российского хоккеиста Андрея Зюзина, чья жена приходится сестрой Эстер.

Об этом рассказывал в интервью сам спортсмен.

«Сестра моей жены познакомилась с Фредом в Лос Анджелесе, они какое-то время встречались, а в июле прошлого года отпраздновали свадьбу в нашем доме, — sports.ru/hockey/70036420.html» target=«_blank»>приводит слова хоккеиста sports.ru. — У нас с Фредом нормальные отношения. В хоккее он не очень разбирается, но иногда любит его посмотреть».

С 1997 по 2008 годы Зюзин ииграл в НХЛ, после чего вернулся в Россию, где два года провел петербургском СКА, а затем кочевал из команды в команду.

Первой супругой Дерста была Рэйчел Тергесен, которая родила ему дочь Адриану. У Фреда также есть второй ребенок — сын Даллас — от гражданского брака с Дженнифер Тэйер. В 2003 году Дерст зявлял, что у него были сексуальные отношения с поп-звездой Бритни Спирс, которой он помогал записывать альбом «In the Zone», вышедший в конце того года. Сама певица опровергла слова музыканта, а также отказалась включать в пластинку те фрагменты, которые записывал непосредственно сам Дерст.

1 сентября 2015 года рокер выразил желание получить российское гражданство.

Свой порыв лидер Limp Bizkit объяснил желанием помочь в недавно присоединившемся к России Крыму развить шоу-бизнес.

«При поддержке правительства моя работа в Крыму могла бы привести к замечательным результатам, — заявил Фред на радио Rock FM. — Я буду снимать успешные фильмы и сериалы в Крыму, эти ТВ-продукты станут известны по всему миру и выведут Россию на очень высокий уровень в этом бизнесе. Я бы хотел помочь Крыму организовать крупный кинофестиваль и создать киностудию, чтобы там снимались фильмы, которые будут иметь успех и в России, и во всем мире. Эти бренды привлекут к Крыму и России невероятное внимание мирового сообщества. Я хочу стать первым американцем, который действительно это сделает в России».

Группа Limp Bizkit была основана в 1994 году в городе Джексонвилл. На пике своей популярности в конце 90-х — начале 2000-х коллектив был трижды номинирован на премию «Грэмми». Группа записала шесть студийных альбомов, которые разошлись тиражом в более чем 40 млн экземпляров.