«Как две капли воды»: кто сыграет роль Жанны Фриске

Отец известной певицы, солистки группы «Блестящие» Жанны Фриске, умершей от рака мозга в 2015 году, Владимир Копылов рассказал, что к производству готовится байопик о жизни его дочери.

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«Про Жанну снято много документальных фильмов, — kp.ru/daily/26881.3/3924104/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop» target=«_blank»>рассказал Копылов kp.ru. — Но художественный фильм будет первым. Работать над ним я доверил нашему хорошему знакомому, сценаристу и писателю Геннадию Куркину».

Владимир также сообщил, что роль Жанны исполнит ее младшая сестра Наталья Фриске.

«Жанну в картине, вероятнее всего, сыграет Наташа, — заявил Владимир. — Мы рассматривали кандидатуры разных актрис, но все было не то. Наташа похожа на Жанну, она выступала на сцене, пела, умеет держаться перед камерой. Уверен, у нее получится.

Вообще роль Жанны исполнят несколько человек. Поскольку на экране предстанет Жанна в детстве, юности, то будут найдены девочки на эти роли».

Как отметил отец певицы, у готовящейся картины уже есть спонсор. К фильму также проявили интерес ведущие российские телеканалы — «Россия», Первый и НТВ.

По словам отца Фриске, сценарист Куркин родился в Риге, но проживает сейчас в Германии. Он хорошо знал Жанну и много с ней общался. Куркин также пишет книгу об артистке и планирует издать ее примерно в одно время с премьерой фильма. Не исключено, что он станет не только сценаристом, но и режиссером картины.

Затронул Копылов и неудобную для него тему гражданского мужа Фриске Дмитрия Шепелева. Известно, что родители Жанны не никогда не испытывали к нему теплых чувств, и после смерти Фриске Шепелев запретил им видеться со своим внуком Платоном. Родители смогли через суд добиться права видеться с сыном Фриске и Шепелева, но ребенок проживает с отцом.

По заявлению Копылова, в фильме не будет Шепелева, причем сам отец Фриске «высказал такое пожелание». Тем не менее сам Платон в картине фигурировать будет.

«По сюжету у нее родится сын, но кто отец ребенка, останется за рамками фильма, — подчеркнул отец певицы.

— Акцент будет сделан на том, что малыш станет для заболевшей Жанны главным стимулом бороться с недугом. В фильме покажут момент крещения Платоши в Латвии, когда Жанна уже болела. И как она вновь и вновь приходила в тот храм, просила Бога об исцелении».

В картине в качестве персонажей также появятся многие звезды отечественной поп-сцены, включая Филиппа Киркорова, Григория Лепса и Павла Волю. О том, кто исполнил роли хорошо всем известных селебрити, Копылову пока не известно.

Сценарий будущей картины написан от первого лица. По сюжету, сама Фриске вспоминает всю свою жизнь, начиная с самых ранних лет. По словам ее отца, автор фильма Куркин был свидетелем многих событий в жизни певицы, поэтому «пропустил их через сердце», и беспокоиться за достоверность происходящего на экране поклонникам ее творчества не стоит.

Копылов не назвал точной даты начала съемок, объяснив это нехваткой времени.

«Сейчас мне еще некогда вплотную заниматься фильмом, потому что идут суды, — отметил отец артистки. — Я хочу их завершить и очистить наше имя от всех наветов, доказать, что никаких денег на лечение дочери мы не присвоили. Потом я полностью буду заниматься только памятью Жанны. Сценарий готов, спонсоры найдены. Все ждут моей отмашки».

Известность пришла к Жанне Фриске в 1996 году, когда она присоединилась к уже популярной группе «Блестящие». В составе коллектива певица проработала до 2003 года и записала пять студийных альбомов. В 2003-м Фриске покинула группу и занялась сольным творчеством. В 2005 году вышла ее единственная сольная пластинка — «Жанна».

На головные боли Фриске начала жаловаться в 2013 году после рождения Платона. Осенью певица перестала размещать свои фотографии в социальных сетях, а в январе появилась первая информация о тяжелой болезни артистки. Семья и близкие Фриске подтвердили сообщения в СМИ и назвали страшный диагноз — неоперабельная опухоль мозга.

Фриске проходила лечение в нескольких клиниках различных стран, включая Россию, США и Китай, однако справиться врачам с заболеванием не удалось. Последние три месяца жизни певица находилась в коме. Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года в подмосковной Балашихе.