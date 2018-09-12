Бой под Крида: Макгрегора просят сразить Хабиба песней

Ссора бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова и подписантов лейбла Black Star во главе с его основателем Тимати приняла неожиданный поворот. В инстаграме ирландского спортсмена Конора Макгрегора, который в обозримом будущем должен провести бой с дагестанским коллегой, начался флешмоб: пользователи призывают его выйти на ринг под музыку Егора Крида.

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Комментарии под фотографиями Макгрегора заполнены хештегом #выйдиподкрида. Сам спортсмен и его представители пока никак не комментируют проходящую акцию.

instagram.com/thenotoriousmma/ Публикация в инстаграме ирландского бойца MMA Конана Макгрегора. Скриншот «Газеты.Ru»

Таким образом пользователи соцсетей пытаются подшутить над Нурмагомедовым, который нелестно высказывался о некоторых молодых рэп- и поп-исполнителях, а также поддерживал массовые угрозы в адрес издающегося на Black Star Крида со стороны жителей Дагестана. Около недели назад спортсмен опубликовал у себя в инстаграме видео, на котором были засняты пришедшие на концерт азербайджанской рэп-команды HammAli & Navai подростки. «Современный Дагестан. Разве это завещали нам праведные предшественники», — написал Нурмагомедов в сопровождающем посте.

После этого в комментариях к публикациям в соцсетях Егора Крида, у которого на 9 сентября было назначено выступление в столице Дагестана, начало появляться большое количество угроз — в том числе физической расправой. В конечном итоге выступление было отменено лейблом из-за «неспокойной обстановки» в регионе. Также в Black Star решили отказаться от проведения концерта другого своего подписанта — рэпера Дони, который должен был приехать с лайвом в Каспийск.

Спортсмен положительно отреагировал на решение лейбла и назвал отмену выступления Крида не такой уж большой потерей.

Сам Крид признался, что «не ожидал, что один из его любимых бойцов» начнет выступать против концерта в Махачкале. Также он добавил, что для людей, которые «любят его песни, ждали концерт и купили билеты», потеря все-таки велика.

В этот момент в конфликт вмешался основатель Black Star — рэпер Тимати. У себя в инстаграме он разместил длинное видеообращение к Нурмагомедову, в котором отметил, что находит творчество дагестанских артистов не слишком отличающимся от репертуара его подопечных, а также назвал неправильной поддержку «волны, что артисты не должны приезжать, потому что они не нравятся лично [спортсмену]».

Тимати также отметил, что его лейбл не призывает своих фанатов не ходить на бои Нурмагомедова, и напомнил, что «у каждого бойца и артиста есть свой зритель, который покупает билеты, ждет приезда кумира».

Ответа долго ждать не пришлось — правда, он оказался не таким положительным, как рассчитывал рэпер.

«Каждая тварь ответит за свои слова, просто мне не до вас, а если кому-то не нравятся мои призывы, можете на них не отвечать, — написал боец в своем инстаграме. — Я никого не заставляю, но говорить мне, что я не имею права на свое мнение — это смешно. Какие то черти не будут говорить мне, что делать, а что нет. Для этого у меня есть другие люди, с кем я советуюсь и к кому прислушиваюсь».

В заключение Нурмагомедов обратился к «мужчинам Дагестана», заявив, что именно они в ответе «за будущее их республики, а не всякие петушары, которые чего-то хотят».

Под публикацией спортсмена Тимати отметил, что «был о нем лучшего мнения». После этого боец отключил возможность комментирования поста.

«Бог тебе судья. Все будет так, как будет. Удачи тебе в предстоящем бою», — написал музыкант уже у себя на странице. После этого перепалка прекратилась — на данный момент никаких заявлений ни от одной из сторон больше не поступало.

При этом произошедшее успело сказаться на всем концертном бизнесе в регионе — накануне стало известно, что продажа билетов на выступление рэпера Элджея была приостановлена. Его организацией занимается та же компания, которая отвечала за концерты Крида и Дони.

Мероприятие назначено на 5 октября, оно должно пройти на Летней эстраде Дагестанской государственной филармонии в Махачкале. Сейчас билеты на выступление купить нельзя, однако официального сообщения об отмене концерта не было. Страницу мероприятия на сайте организатора открыть нельзя, ее сохраненная копия в кэше Google и «Яндекса» тоже отсутствует. При этом на запланированный на 7 октября концерт исполнителя в Пятигорске можно свободно купить билеты.

Теперь проживающие в республике фанаты Элджея опасаются, что из-за Нурмагомедова «вся Махачкала останется без хороших концертов», а «чтобы послушать любимых певцов, дагестанцам придется ехать в Москву».