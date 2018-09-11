«Где геи?»: Джон Сноу обвинил Marvel в гомофобии

Английский актер Кит Харрингтон, известный по роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов», обвинил студию Marvel в гомофобной политике подбора артистов для своей кинофраншизы. Он отметил, что в их фильмах снимаются только гетеросексуальные актеры.

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«Существует огромная проблема, состоящая в том, что маскулинность и гомосексуальность не могут идти рука об руку.

Почему актеры, которые являются геями в реальной жизни, не могут играть супергероев в фильмах Marvel? Когда это произойдет?» — посетовал Харрингтон в интервью изданию Variety, которое состоялось на фестивале в Торонто.

На киносмотре он представлял картину «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» вместе с коллегами по цеху Тэнди Ньютон и Эмили Хэмпшир, а также режиссером Ксавье Доланом, которые согласились с мнением Харрингтона. Ньютон привела в пример спортивную индустрию — там, на ее взгляд, присутствуют позитивные изменения в этом вопросе, так как в последнее время все больше и больше атлетов совершают каминг-ауты.

«Изменения происходят, но нам нужно встать позади них и начать толкать их вперед», — добавила актриса.

Долан отметил, что в актерской среде тоже видны улучшения, которые он связывает с развитием социальных медиа, — по его словам, именно на этих платформах артисты стали свободнее говорить о себе открыто. В то же время он подчеркнул, что эти сдвиги не означают, что Голливуд кардинально изменил свое отношение к этому вопросу.

Долан добавил, что актеры могут полностью принимать себя в наши дни, но не всегда способны реализовывать те возможности, которые у них были бы без совершения каминг-аута, в связи с чем «предстоит еще много работы».

Претензии Харрингтона и его коллег выражают популярное сегодня мнение, однако не на сто процентов обоснованы. В вышедшем осенью 2017 года фильме «Тор: Рагнарек» в одной из главных ролей снялась известная по сериалу «Мир Дикого Запада» и дилогии «Крид» актриса Тесса Томпсон — открытая бисексуалка, которая открыто призналась в своей ориентации в прошедшем июне.

В ленте она исполнила роль Валькирии — эта героиня тоже является бисексуальной, о чем заявили и сама Томпсон, и режиссер картины Тайка Вайтити.

Впрочем, сцена, в которой подтверждалась бисексуальность Валькирии, при финальном монтаже была вырезана из фильма. В одном из интервью актриса выразила надежду на то, что о сексуальных предпочтениях ее героини будет подробнее рассказано в возможном четвертом сольнике о Торе. На данный момент судьба Валькирии не ясна — учитывая финал ленты «Мстители: Война бесконечности», невозможно утверждать, жива она или нет.

Как бы то ни было, у компании имеются определенные планы на введение ЛГБТК-персонажей в киновселенную. По словам президента Marvel Studios Кевина Файги, в предстоящих фильмах франшизы появятся как минимум два негетеросексуальных героя, причем один из них будет новым, а второй — знакомым зрителям по предыдущим картинам.

На сегодняшний день официально анонсировано пять будущих проектов Marvel.

Ближайшая, 21-я лента в КВМ — «Капитан Марвел» — должна появиться на экранах в марте 2019 года, а через два месяца последует безымянная пока что четвертая часть «Мстителей». На июль того же года запланирована премьера второго сольника о Человеке-пауке, который получил название «Вдали от дома», — съемочный процесс стартовал в первых числах июля. Именно с этой части должна начаться четвертая фаза киновселенной.

На 2020 год был заявлен триквел «Стражей Галактики», однако после истории с увольнением режиссера Джеймса Ганна из проекта производство было заморожено, и теперь неизвестно, будет ли фильм вообще снят.

Еще одна лента — сольный фильм об участнице команды Мстителей Черной вдове, которую играет Скарлетт Йоханссон, — пока что не имеет даты выхода. Снимать картину должна Кейт Шортланд, а сценарием займется Жак Шеффер.

В различных интервью Файги упоминал, что студия размышляет над созданием фильма об инопланетной расе Вечных, к которой принадлежит Танос. Пока что известно лишь то, что Marvel наняла братьев Мэттью и Райана Фирпо для написания сценария.

Кроме того, еще пять лет назад ходили слухи о возможном перезапуске серии фильмов о получеловеке-полувампире Блэйде, причем сыгравший персонажа в оригинальной трилогии Уэсли Снайпс даже обмолвился, что обсуждал с Marvel свое участие в ребуте. Тем не менее, никакой информации о проекте в дальнейшем не поступало.