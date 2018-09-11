На первую полосу: новый сериал «Пресса» о медиа 21 века

На «Би-би-си» вышел новый мини-сериал создателя «Доктора Фостер» Майка Бартлетта «Пресса», который рассказывает о попытках британских медиа адаптироваться к диджитал-эпохе и круглосуточному потоку новостей. По сюжету вымышленная газета The Herald — качественное издание, отстаивающее демократические ценности, — делит одно помещение с таблоидом The Post. Сотрудники первого стараются придерживаться стандартов объективной журналистики, публикуя взвешенную информацию, а журналисты второго зачастую пренебрегают этическими нормами и фактчеком ради получения трафика.

В то время как информационные поводы и у тех, и у других одинаковые, работа первых — рассказывать правду, работа вторых — развлекать.

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Безусловно, в «Прессе» речь идет не только о функционировании сегодняшней журналистики в разных ее проявлениях, но и о людях, которые ей занимаются. Сериал главным образом сосредотачивается на двух героях — главреде The Post Дункане Аллене (Бен Чаплин из «Тонкой красной линии»), для которого работа становится важнее жены и сына, и принципиальной редакторке отдела новостей в The Herald Холли Эванс (Шарлотта Райли из «Острых козырьков»).

Кроме того, периодически здесь мелькает Эркюль Пуаро всех времен и народов Дэвид Суше — он сыграл Джорджа Эммерсона, главу компании Worldwide News, которая владеет The Post.

Формально оба издания в «Прессе» — вымышленные, однако в них все же явно угадываются главным образом таблоид The Sun и газета The Guardian, классический пример качественных медиа. Впрочем, срежиссировавший сериал Том Вон настаивает на том, что конкретных прототипов у них не существует, — команда шоу побывала в нескольких редакциях, понабрав деталей и тут и там.

Пожалуй, первое, что приходит в голову в случае с «Прессой» — это хит Аарона Соркина «Служба новостей» с Джеффом Дэниелсом в главной роли, однако куда уместнее здесь будет провести параллель с другим проектом HBO — совсем недавно вышедшими «Наследниками». Оба сериала будто благоговеют перед бушующим аналоговым апокалипсисом, любуясь из широких окон цифровыми атомными грибками, которые возвышаются уже где-то совсем рядом.

Однако если «Наследники» повествуют о битве между старым и новым, отжившим свое и грядущим, то «Пресса» идет дальше и размышляет на тему того, как именно существовать в изменившихся реалиях.

К большому сожалению, на выходе получается полная несуразица — сериал доверху набит клише о представителях прессы, которые потеряли актуальность дай бог лет 20 тому назад. Буквально: Аллен и Эванс — это ровно то, что вы представляете, слыша фразы «беспринципный журналист» и «принципиальная журналистка».

Тем не менее, сознательно или нет, «Пресса» все же отчасти правдиво демонстрирует жизнь современных медиа. Журналист The Herald жалуется на то, что он — всего один из трех оставшихся в издании репортеров, занимающихся расследованиями, сотрудники The Post пролезают везде первыми и добывают мощные эксклюзивы.

Первые вынуждены мириться с эффективностью вторых и, засунув гордость за пазуху, пытаться договориться с ними о сотрудничестве. Вторые парадоксальным образом оказываются полезнее обществу, протаптывая дорогу в рай совершенно не благими намерениями — и методами. И те, и другие зачем-то продолжают цепляться за печатный формат.

Бартлетт с грустью подводит нас к тому, что качественная пресса сегодня никому особо и не нужна. Времена все же действительно изменились — но изменились они, кажется, в большей степени не для журналистики, а для ее аудитории. Если раньше желтые издания брали враньем и заставляли людей верить во всякую чушь, то теперь потребитель стал осознавать, что поглощает откровенно провокационный контент.

Другое дело, что потребитель сам на это согласен, — так банально веселее.

В сущности, просмотр «Прессы» можно заменить парой простых действий: открыть список самых просматриваемых телеграм-каналов и обратить внимание на третье место, после чего ознакомиться с рейтингом СМИ. Пока что перевес в пользу условного добра — но до нас, в конце концов, почти все доходит с опозданием.