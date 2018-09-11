Забыть о Матильде: Шнуров представил новую спутницу

Лидер и создатель группировки «Ленинград» Сергей Шнуров впервые появился на публике с новой спутницей после развода со своей супругой Матильдой. Шнуров пришел в компании с женщиной на церемонию вручения ежегодной премии «Человек года» по версии журнала GQ.

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Музыкант рассказал, что девушку зовут Варвара, и она поэтесса, передает Super.

Фоторепортаж: Шнуров вышел в свет с новой девушкой __is_photorep_included11959231: 1

Однако в СМИ уже появилась информация, что на самом деле женщину зовут Ольга Абрамова. Она дочь бизнесмена из Екатеринбурга, закончила МГУ, а также изучала историю искусств в Лондоне. Абрамова в прошлом встречалась с миллионером Русланом Фахриевым.

В конце мая этого года Сергей Шнуров объявил о разводе со своей женой Матильдой, с которой прожил вместе восемь лет. Музыкант сообщил об этом на своей странице в инстаграме.

«С большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу, предотвращая всевозможные домыслы и слухи, мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись. Просьба ко всем СМИ не нарушать наше личное пространство. Спасибо», — написал Шнуров.

Матильда (Елена Мозговая) также прокомментировала решение о разводе в инстаграме.

«Мне нелегко комментировать ту печальную новость, которую многие из вас сегодня узнали. Я воздержусь и позволю себе личное оставить личным», — написала она.

По слухам, поводом для развода стали супружеские измены со стороны Шнурова. Матильда несколько раз пыталась уладить ситуацию. В книге, посвященной юбилею одной из самых известных российских рок-групп современности, она рассказала, что самым правильным решением стало забыть об обидах и несправедливости.

После сообщения о расторжении брака Шнур сделал еще одну публикацию на своей странице со стихами, посвященными вызвавшему большой резонанс среди поклоннико его творчества событию.

«Пускай сейчас мне больно очень. Я ранен, может и убит. И кровь сочится межу строчек. Уэльбек? Флешбэк? Или кульбит?», — написал музыкант.

Закончил свое стихотворение Шнуров на печальной ноте: «Вот ночь прошла и сразу вечер. Мне жизнь выкатывает счет».

В начале августа этого года Шнуров высказался об еще одном громком разводе — популярных юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Бракоразводный процесс и дело о разделе совместно нажитого имущества супругов длится уже больше месяца. Шнур в свою очередь встал на сторону Евгения Вагановича.

«Я за Петросяна! — приводит слова музыканта Spletnik. — Советую ему общаться с противоположной стороной только через юристов. Никаких личных сообщений и разборок. Только юристы пускай разбираются. Петросян, я с тобой!».

Несмотря на не самый лучший период в личной жизни, Шнуров активно вовлечен в шоу-бизнес.

Так, 22 августа стало известно, что в новом сезоне музыкант станет одним из наставников популярного вокального проекта «Голос». К нему присоединятся рэпер Баста, продюсер и композитор Константин Меладзе и певица Ани Лорак.

Для многих поклонников шоу это стало неожиданностью, но реакция фанатов была в основном положительной.

Однако были и недовольные таким выбором создателей «Голоса». Первый замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с обществом и СМИ Александр Щипков выразил сомнение в том, что Сергей Шнуров и рэпер Баста станут хорошими наставниками проекта «Голос».

«Что касается и Вакуленко, и Шнурова, — люди талантливые, — заявил телеканалу СПАС Щипков. — Но как бы так помягче сказать: у них у обоих очень сильно хромает качество языка. Не только в смысле лексики, что они матерятся — вообще их тексты, их разговоры на публике».

Касательно текстов Басты и Шнура, то Щипков отметил, что «может быть, это стилистика такая. Может быть, это образы у них такие».

18 августа музыкант оказался в центре внимания после того, как группа «Ленинград» выпустила новый клип на песню «Не хочу быть москвичом».

В песне поется о преимуществах родного города Шнура Санкт-Петербурга перед столицей. В клипе участники коллектива, в числе которых лидер «Ленинграда» и солистка Флорида Чантурия, плывут по петербургским каналам на судне.

8 сентября вышел новый клип Филиппа Киркорова и Николая Баскова на песню «Ибица». За три дня видео собрало на ютьюбе почти 5 млн просмотров. В клипе в шутливой форме показана борьба двух исполнителей за звание короля шоу-бизнеса. В качестве приглашенных звезд в нем снялись Валерий Леонтьев, телеведущий Андрей Малахов, шоумен Гарик Харламов и Сергей Шнуров.