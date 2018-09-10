Месть Гоголя не помешала правосудию Дензела Вашингтона

Трешовому кинокомиксу, в котором оказался отечественный классик Николай Гоголь, удалось порезвиться всего неделю — вышедший в минувший четверг сиквел «Великого уравнителя» с Дензелом Вашингтоном в главной роли уверенно возглавил российский прокат по итогам выходных. Боевик сумел добиться сборов в размере 111,4 млн рублей, что, впрочем, назвать ошеломляющим успехом довольно сложно — тот же «Гоголь» в предыдущий уикенд заработал в два раза больше.

Тем не менее, от картины большего и не ожидалось — первая часть четыре года назад взяла на старте ровно ту же самую сумму: 111,5 млн рублей, а в сумме российские зрители принесли боевику 223 млн. В мире «Великий уравнитель» взял кассу в $192,3 млн, что при бюджете порядка $55 млн и обеспечило ему продолжение.

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Что касается финальной части трилогии «Гоголь», озаглавленной как «Страшная месть», то лента повторила судьбу «Начала», закрыв вторые прокатные выходные с выручкой 86,9 млн рублей. Первый фильм тоже просел после премьерной недели и в свое время добился похожих 82,4 млн. Несколько лучше выступил «Вий» со 100 млн за второй уикенд (и общими сборами 379,1 млн руб. на тот момент) — на сегодняшний день он и остается самой успешной частью франшизы, в то время как «Страшная месть» пока что слегка отстает с суммарной кассой в размере 378,9 млн руб.

Тем не менее, все еще может успеть поменяться: начиная с третьей недели «Вий» брал меньше «Начала» и в итоге фору в 20 млн сохранить не сумел, снизив ее до 10 млн руб.

С бронзовой медалью финишировал другой дебютант — подростковая антиутопия «Темные отражения» от постановщицы Дженнифер Ю, ответственной за вторую и третью «Кунг-фу панду», и продюсера «Очень странных дел» Шона Леви. Фильм заработал достаточно унылые, но ожидаемые 48,3 млн рублей. Прокатная судьба (довольно прискорбная, надо полагать) ленты была предрешена изначально — в конце концов, уже давно понятно, что феномен «Голодных игр» остался уникальным случаем, и мода на антиутопии для тинейджеров прошла, не успев толком начаться. В подтверждение тому — коммерческие провалы всяких «Дивергентов» и прочих «Бегущих в лабиринте».

Еще более безумным шагом выглядит доверить очевидно рискованный проект кинематографистке, за плечами которой — всего две анимационные ленты и (пусть и отличный, но все же) мультсериал «Спаун». На родине картина вышла еще 3 августа, и на данный момент собрала по миру лишь $38 млн — при бюджете в $34 млн.

Остается на первых строчках проката и приключенческий фильм «Альфа», за третьи выходные взявший сопоставимые с «Темными отражениями» 44,5 млн руб. Всего лента заработала в российских кинотеатрах уже 567,3 млн руб., что, впрочем, не делает ее участь радужней, чем у антиутопии Дженнифер Ю. Производство «Альфы» обошлось студии в $51 млн, а мировые сборы пока что оставляют желать лучшего — всего $59,9 млн.

Замыкает пятерку лучших отечественная картина «История одного поручения» о трагических событиях в жизни Льва Толстого, вышедшая аккурат под 190-летний юбилей русского писателя. Лента стартовала с 15,6 млн руб. кассовых сборов.

Это первый полнометражный фильм Авдотьи Смирновой со времен получившей признание критиков «Кококо» 2012 года. Для работы над «Историей одного назначения» она собрала, кажется, всех своих родственников — в результате удалось получить приз «Кинотавра» за лучший сценарий, основой которого послужил фрагмент из книги литературоведа Павла Басинского «Святой против Льва».