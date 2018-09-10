Это ад: Киркорова и Баскова гонят из народных артистов

Вышедший 7 сентября клип Филиппа Кирокорова и Николая Баскова «Ibiza» не сумел повторить успеха песни «Цвет настроения синий» — за выходные он собрал только 3,7 млн просмотров на ютьюбе, а соотношение лайков и дизлайков оставляет желать лучшего: положительно оценили ролик только 89 тысяч пользователей, тогда как негативную оценку ему поставили 111 тысяч.

Комментарии под видео тоже преимущественно отрицательные — многие нашли содержание клипа не слишком приятным.

По сюжету Басков и Киркоров ссорятся на съемках после того, как из-за хитрости Николая пожилая фанатка активно домогается Филиппа. Последний решает отомстить коллеге и добавляет ему в коктейль семенную жидкость козла. В результате Басков вынужден отправиться в мобильный туалет, который вместе с Николаем внутри Киркоров переворачивает.

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Покрытый нечистотами Басков накидывается на музыканта, и между ними происходит жестокая схватка. В финале оба исполнителя падают в бассейн, куда та самая фанатка третьего возраста сбрасывает включенный осветительный прибор, что вынуждает артистов отправиться к праотцам.

Зрители дали большое количество оценок увиденному. «Омерзительно и позорно», «самое омерзительное, что я видела в жизни», «режиссер точно Бондарчук», «самый омерзительный клип за всю историю музыки», «вот и наступил ад в мире﻿», «печалька, в общем» — это лишь тот небольшой процент комментариев, в котором не используется нецензурная лексика.

Во многих публикациях присутствует негодование в связи с тем, что Киркоров и Басков обладают званиями народных артистов России. По этому поводу пользователи вновь вернулись к идее лишить исполнителей этих титулов.

После выхода клипа на «Цвет настроения синий» такая инициатива уже возникала — тогда даже была запущена соответствующая петиция на сайте Change.org, которая, впрочем, на сегодняшний день собрала лишь немногим больше 13 тысяч подписей.

На этот раз к флешмобу подключилась и певица Лолита — в инстаграме она выложила шутливое видео, в котором отметила, что сама она не обладает званием народной артистки, поэтому «пусть и у них не будет». Кроме того, она добавила, что смотреть «Ibiza» не собирается, чтобы не увеличивать количество просмотров на ролике.

По ее словам, она неоднократно просила одного из авторов шоу «Вечерний Ургант» Александра Гудкова написать сценарий для ее клипа, однако так и не смогла с ним посотрудничать. Именно Гудков был автором клипа «Цвет настроения синий», а после снял для Димы Билана и певицы Полины видео на песню «Пьяная любовь», в котором в том числе засветилась и Лолита. Последний за месяц собрал больше 10 млн просмотров.

Накануне премьеры «Ibiza» Филипп Киркоров выпустил ролик, в котором показываются реакции его друзей и коллег на клип. Так, Ани Лорак выглядела довольно шокированной увиденным — она постоянно повторяла: «Нет, ну не надо...», а также пыталась заставить стоявшую рядом маленькую девочку не смотреть на экран.

Вышеупомянутый Дима Билан в свою очередь отметил, что «теперь видел все».

В самом клипе — кроме Киркорова и Баскова — появились многие звезды шоу-бизнеса: лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров, телеведущий Андрей Малахов, юморист Гарик Харламов, а также певцы Валерий Леонтьев и Анита Цой.

В качестве промо-акции по случаю выхода видео Басков и Киркоров появились на шоу Ивана Урганта и продолжили отыгрывать взаимную ненависть. По ходу программы они рассказали о своем первом знакомстве.

«Я был маленьким мальчиком, пел в программе «Музыкальный ринг» вместе с Анастасией Максаковой. А этого дядю уже показывали по телевизору», — начал Басков.

«Да, я был на пике своей популярности, — продолжил Филипп. — Помню, в мире жестокого шоу-бизнеса такой светлый ангел появился. И у него не было шансов пробиться там. Но меня учили — помогли тебе, помоги другому. Я понимал, что кроме меня ему никто не поможет. Я и не помог».

В финале выпуска артисты снова «подрались» из-за того, что каждый пытался присвоить себе подаренный Ургантом букет цветов — один на двоих.