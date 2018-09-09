Заклятые друзья: как Киркоров и Басков убивали друг друга

Клип на новую совместную песню Филиппа Киркорова и Николая Баскова «Ibiza» за два дня набрал около двух миллионов просмотров на ютьюбе — хулиганский ролик, в котором, помимо самих народных артистов, снялись лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров, телеведущий Андрей Малахов, юморист Гарик Харламов, а также певцы Валерий Леонтьев и Анита Цой, стал одним из хитов российского сегмента видеохостинга этой недели.

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Автором сценария клипа выступил соведущий «Вечернего Урганта» Николай Гудков, ранее приложивший руку к созданию видеоряда к композиции Киркорова «Цвет настроения синий» (на данный момент клип на ютьюбе посмотрели более 43 миллионов человек). Согласно сюжету, у Баскова и Киркорова на съемках случается жуткий конфликт —

из-за хитрости Николая Филиппа активно домогается одна из его пожилых слушательниц, после чего обиженный исполнитель мстит коллеге добавлением в коктейль не самой пригодной для употребления жидкости, а когда Басков впопыхах отправляется очищать кишечник, еще и переворачивает биотуалет, тем самым окуная Баскова в нечистоты.

Все это вскоре перетекает в совсем уж ожесточенную драку, по ходу которой Николай обжигает лицо визави кипятком, откусывает тому нос и разбивает об его голову стеклянную бутылку, получая в ответ не менее грубые «любезности».

В итоге певцы оказываются в бассейне, где их схватка продолжается ровно до того момента, как одна из старушек опрокидывает в воду осветительный прибор, который и утихомиривает скандалистов мощнейшим электрическим зарядом. Экранное противостояние артистов в ролике разбивается краткими вставками с «интервью» других звезд отечественного шоу-бизнеса, комментирующих их «дружбу».

Так, Харламов выражает мнение, что причина взаимной ненависти исполнителей кроется в их различной физической форме («Один выглядит идеально, а другой себя запустил, просто противно смотреть, если честно»), Шнуров ставит под сомнение их якобы теплые взаимоотношения («Да кого они хотят [обмануть]», они вообще не друзья»), а Леонтьев называет их конфликт местечковым, вспоминая о «настоящей» ссоре рэперов Федука и Элджея.

В качестве промо к клипу певцы посетили шоу Ивана Урганта, в котором продолжили отыгрывать взаимную ненависть посредством колких шуток в адрес друг друга. По ходу программы они также рассказали о первом знакомстве.

«Я был маленьким мальчиком, пел в программе «Музыкальный ринг» вместе с Анастасией Максаковой. А этого дядю уже показывали по телевизору», — начал Николай.

«Да, я был на пике своей популярности, — продолжил Филипп. — Помню, в мире жестокого шоу-бизнеса такой светлый ангел появился. И у него не было шансов пробиться там. Но меня учили — помогли тебе, помоги другому. Я понимал, что кроме меня ему никто не поможет. Я и не помог».

Завершилась же передача и вовсе очередной «дракой» артистов: камнем преткновения на сей раз стал подаренный Ургантом букет (один на двоих), за который Басков и Киркоров и сразились.

Любопытно, что Басков снялся и в уже упомянутом клипе Киркорова на песню «Цвет настроения синий», где сыграл роль прохожего, выгуливающего собаку. Появились в ролике и другие знаменитости, примерившие на себя забавные образы: в частности, телеведущая Ольга Бузова «устроилась на работу» кассиршей в супермаркете, музыкант Григорий Лепс оказался бездомным, а рэпер Слава КПСС (Вячеслав Мошнов, он же Гнойный) — пафосным завсегдатаем ночных клубов.

Сам же Киркоров сыграл в клипе хулигана-тинейджера в модной молодежной одежде и со стильным каре — по ходу видео он пьет, курит и по-хамски относится ко старшим.

Позднее народный артист признавался, что на съемки столь эпатажного клипа его сподвиг именно Ургант.

«На эту аферу я мог поддаться только под влиянием великого и ужасного... Нет, великий и ужасный — это я. Великого и всемогущего Урганта и «Гудков и Ко», — рассказал певец, добавив, что даже не читал сценария клипа.