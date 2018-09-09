«Тебе хана»: почему отменили концерт Крида в Дагестане

Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал отмену концерта Егора Крида в Махачкале. В своем инстаграме Хабиб опубликовал историю, где выложил сообщение об отмене выступления и написал: «Не велика потеря» (орфография сохранена).

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Незадолго до этого лейбл Black Star сообщил, что концерт Крида 9 сентября в столице Дагестана отменен, поскольку организаторы концерта не могут гарантировать безопасность посетителей.

«Ввиду неспокойной обстановки на местах, мы не хотим рисковать безопасностью людей, желающих попасть на концерт. Очень сожалеем о сложившейся ситуации и надеемся, что уже в скором времени артисты лейбла все-таки смогут выступить для наших людей в Дагестане»,

— говорится в сообщении Black Star. Кроме концерта Егора Крида, также был отменен концерт репера Doni в городе Каспийске, назначенный на 8 сентября.

Выступление Егора Крида должно было пройти в Даггосфилармонии. По данным радиостанции «Говорит Москва», билеты на концерт были полностью раскуплены за две-три недели до концерта. В компании «Дагартконцерт», занимавшейся организацией приезда артиста в Махачкалу, пообещали вернуть деньги за билеты в течение трех дней — с 14 по 16 сентября.

За несколько дней до выступления Егора Крида в адрес артиста начали поступать угрозы от пользователей социальных сетей. Недоброжелатели обвиняли Крида в попытке нарушить религиозные нормы республики Дагестан, в открытой гомосексуальности и провокационном внешнем виде.

«Не приезжай в Дагестан, здесь тебе не рады. Своим творчеством делись в других регионах, нам ты не нужен!!!» — написал некто Магомед. Кто-то из комментаторов начал угрожать, что убьет и изнасилует Крида, а кто-то заявил, что певец «пускай только попробует сунуться в Дагестан — окажется в кирпичном заводе или еще хуже».

«Отмени концерт или тебе хана, в республике серьезно настроены против тебя», — заявил еще один из недоброжелателей. Кто-то и вовсе назвал Егора Крида «чертом» и «упырем» и сказал, что ему в Дагестане «не место».

Вскоре после этого в дагестанском МВД заявили, что личности угрожавших Егору Криду установлены. Обнаружена «группа экстремистски настроенных лиц», занимавшаяся срывами концертов в регионе. Полицейские призвали местное население быть осмотрительными и не идти на поводу у тех, кто призывает совершать преступления, разжигает межнациональную рознь и эксплуатирует вопросы религии.

Столь бурная и агрессивная реакция на концерт поп-исполнителя в Дагестане могла быть вызвана заявлением популярного в республике бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова о нравственности мусульманской молодежи.

Месяц тому назад Нурмагомедов выступил с критикой в адрес посетителей концерта азербайджанских хип-хоп-исполнителей HammAli & Navai. В своем инстаграме Хабиб опубликовал видеозапись того, как пришедшие на концерт подростки танцевали и бурно веселились, и написал комментарий: «Современный Дагестан. Разве это завещали нам праведные предшественники».

Еще один боец смешанных единоборств Ислам Махачев поддержал своего коллегу по рингу, назвав молодую публику рэп-артистов «топливом для ада». Пользователи соцсетей встретили заявления Хабиба и Ислама с ответной критикой и неприятием такой морализаторской позиции.

Хабиб Нурмагомедов в свободное от тренировок и выступлений время активно ведет свой инстаграм. Некоторое время назад он опубликовал там видеозапись, на которой заставляет отжиматься бомжа, обещая ему заплатить за это денежное вознаграждение. Боец UFC это развлечение посчитал очень смешным, но даже его фанаты были возмущены подобным досугом, и ролик был удален.

Сам Егор Крид некоторое время назад оказался виновником скандала — вместе с репером Тимати он устроил импровизированный концерт на крыше припаркованного в центре Москвы джипа-внедорожника. Зеваки, окружившие певцов, полностью перекрыли улицу Большая Дмитровка, на которой находятся здания Генпрокуратуры и Совета Федерации. Прибывшие на место служители правопорядка оказались менее чувствительны к творчеству артистов, нежели их поклонники, и задержали Крида и Тимати, обвинив их в нарушении общественного порядка.

Судья по итогам разбирательства назначил Тимати и Егору Криду административный штраф в размере 20 тысяч рублей каждому.