Плейлист недели: Том Йорк, Пол Маккартни и Канье Уэст

Первая выпущенная вещь с внушительных размеров саундтрека к ремейку культового хоррора «Суспирия», одному из главных фильмов года, за авторством Тома Йорка (надо ли говорить, из какой группы). В интервью музыкант признавался, что при создании звукового сопровождения к ленте он ни в чем себя не ограничивал, — в итоге мелодически «Suspirium» получилась парадоксально минималистичной: она обходится лишь отдающими Янном Тьерсеном клавишными, потусторонней флейтой и голосом самого автора. И от этого становится бездонно глубокой.

Сэр Пол выпустил первый за пять лет альбом — совершенно прекрасный (сэр Пол, впрочем, иных писать не умеет). Одно из главных достоинств «Egypt Station» — будто изъятая из дисков Маккартни 70-х годов «Dominoes». Наверное, так действительно может писать только один человек на Земле: «Мы можем начать начать // Жить в мире, в котором мы живем».

Канье Уэст, Лил Памп и Адель Гивенс — «I Love It»

Пару недель назад Канье Уэст на шоу Джимми Киммела признался, что активно смотрит порно, после чего получил пожизненную подписку от главного порно-ресурса планеты, а на днях и вовсе срежиссировал церемонию вручения их собственной награды. Там же он представил свой новый клип на записанную вместе с Лилом Пампом и Адель Гивенс «I Love It» — предельно (предельно!) странный.

Через несколько дней после релиза своего десятого студийника «Kamikaze», на котором получают все, кто ругал «Revival», Эминем выпустил и клип на «Fall» — ролик достаточно прямолинейно иллюстрирует посыл артиста: тот едет в машине, когда из всех электронных девайсов начинают сыпаться уведомления о негативных отзывах на его предыдущий лонгплей. Постепенно из гаджетов начинает вылезать некая черная субстанция, которая вселяется в рэпера, после чего он растаптывает диск «Revival» и уходит.

Диджей Дюрел и Migos — «Hot Summer»

Migos вместе со своим штатным диджеем Дюрелом решили поиздеваться над всеми и представили видео на выпущенную в июле песню «Hot Summer» — 4 сентября. Хочется верить, что для таких существует отдельный котел.

$uicideboy$ — «10,000 Degrees»

Поразительно, но официально первый альбом существующего уже четыре года дуэта $uicideboy$ — до этого были только микстейпы. Сложно сказать, что качественно что-то кардинально изменилось, но раз Аристос Петрос и Скотт Арсен настаивают, пускай будет так. В остальном — все так же предельно грустно.

Ленни Кравиц — «Johnny Cash»

На своей новой полнометражной работе Ленни много чем занимается, в том числе благодарит Джонни Кэша и его жену Джун Картер за поддержку: в 1995 году у Кравица умерла мать, и в это время он жил у продюсера Рика Рубина — как и легенда кантри со своей супругой. Выходит довольно трогательно.

Ив Тьюмор — «All the Love We Have Now»

Ив Тьюмор — в миру Шон Боуи — выпустил один из самых странных и поражающих странностью альбомов 2018-го, 40-минутное путешествие сквозь звуковой галлюциногенный трип, блуждающий между нойзовой психоделией, чилл-хопом и джазом. Осознать происходящее едва ли возможно, но эти две трети часа стоят того, чтобы испытать их на себе.

«Буерак» — «Нет любви»

Одни из главных гитарных героев России «Буерак» выпустили новый альбом «Репост Подерн», на котором то играют в Моррисси и прочих The Smiths, то внезапно решают использовать саксофон, то пишут манифест репост-модернизма. С саксофоном — в «Нет любви» — выходит любопытнее всего.

«Дайте танк (!)» — «Смешно»

Еще одни дающие надежду на будущее гитарной музыки россияне «Дайте танк (!)», облюбованные отечественной прессой, по случаю наступления осени тоже решили повспоминать былое — но летом решили не ограничиваться и дошли до собственного детства. Таким образом вышел клип на трехлетней давности вещь «Смешно», который был составлен из личных архивных записей участников коллектива.