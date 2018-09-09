От Бондарчука до Бодрова: 5 фильмов по Льву Толстому

«Война и мир» (1965-1967), Сергей Бондарчук

Один из самых масштабных и дорогих проектов в истории не только отечественного, но и мирового кинематографа своим появлением во многом обязан американской экранизации романа с Генри Фондой, Одри Хепберн и Мелом Феррером в главных ролях, снятой Кингом Видором в середине 50-х. Успех лауреата «Золотого глобуса» немало раззадорил первых лиц советского кинопроизводства, посчитавших недопустимым тот факт, что статус главной постановки великого русского произведения принадлежит зарубежной, а не отечественной ленте.

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Основным претендентом на пост режиссера «Войны и мира» изначально считался основатель Союза кинематографистов СССР Иван Пырьев, которому противостоял на тот момент еще не столь именитый Сергей Бондарчук, однако должность в итоге досталась именно последнему: Пырьев по какой-то причине сам снял свою кандидатуру с конкурса, и впоследствии отношения кинематографистов оказались едва ли не враждебными.

Не особым преувеличением будет сказать, что эпопею Бондарчука снимали всей страной — к созданию экранизации привлекли практически все министерства страны (культуры, обороны, легкой промышленности и другие), каждое из которых делало максимум, чтобы на выходе картина получилась до ужаса монументальной и реалистичной. О том же, скольких человек задействовали в съемках, говорить и вовсе страшно — их количество исчислялось десятками, если не сотнями тысяч.

Все это было, как оказалось, не зря: четырехсерийная эпопея с Людмилой Савельевой, Вячеславом Тихоновым, Олегом Табаковым и самим Бондарчуком стала абсолютным лидером советского проката, а также удостоилась наград ряда престижных кинопремий, среди которых нашлось место и «Оскару».

Киностудия «Мосфильм» Кадр из фильма «Война и мир», режиссер Сергей Бондарчук, 1967 год

Достойны упоминания: «Война и мир» (1956) Кинга Видора, а также мини-сериал 70-х годов от «Би-би-си», где роль Пьера Безухова исполнил молодой Энтони Хопкинс.

«Анна Каренина» — самое часто экранизируемое произведение Толстого. Роман впервые был перенесен на большие экраны еще в эпоху немого кино и с тех пор плюс-минус каждое десятилетие напоминает о себе, как правило, качественной постановкой того или иного режиссера. От «суммарного» актерского состава «Анны Карениной» можно буквально ослепнуть: в разные годы в экранизациях книги участвовали Мария Германова и Вивьен Ли, Шон Коннери и Юрий Яковлев, Софи Марсо и Кира Найтли, Шон Бин и Джуд Лоу, наконец, Грета Гарбо и Грета Гарбо (актриса успела сняться в двух разных постановках, причем в одной из них добрые американские кинематографисты решили не убивать Каренину, осуществив пресловутый хэппи-энд).

Несмотря на обширный выбор, многие отечественные ценители кино лучшей экранизацией романа считают «Анну Каренину» Александра Зархи, вышедшую на советские экраны в конце 60-х.

В отличие от тех же «Войны и мира» Бондарчука, где на первом плане была поражающая сознание масштабность, в успехе «Карениной» Зархи огромную роль сыграли актеры: дабы сделать взаимоотношения Анны и Вронского еще более реалистичными и по-настоящему страстными, режиссер утвердил на роли любовников Татьяну Самойлову и Василия Ланового, незадолго до старта съемок ленты переживших непростой развод.

Отдельной строкой стоит участие в фильме выдающегося Юрия Яковлева, сыгравшего Стиву Облонского. Ныне покойный актер, по ходу своей славной карьеры снявшийся во множестве чудесных фильмов, всегда признавался, что именно роль Стивы является одной из его самых любимых.

«Я обожаю этого человека. Мы — родственные души», — подчеркивал великий артист.

РИА Новости Кадр из художественного фильма «Анна Каренина». Режиссер Александр Зархи. Киностудия «Мосфильм», 1967 год

Достойны упоминания: «Анна Каренина» (1935) режиссера Кларенса Брауна, лауреат Венецианского кинофестиваля, экранизация Бернарда Роуза 1997 года, полностью отснятая в Санкт-Петербурге, а также любопытная постановка с Кирой Найтли и Джудом Лоу, в 2013-м получившая «Оскар» за лучшие костюмы.

«Простая смерть...» (1985), Александр Кайдановский

Дипломная работа режиссера и актера Александра Кайдановского, дебютировавшего на большом экране как раз в «Анне Карениной» Зархи. В экранизации повести «Смерть Ивана Ильича» среди прочих сыграли Валерий Приемыхов, Алиса Фрейндлих и Михаил Данилов. Удивительно, но даже с учетом скромного хронометража (чуть более часа) и первоначального статуса работы «Простая смерть» удостоилась превосходных отзывов критиков и побывала на некоторых престижных кинофестивалях. В частности, лента стала участником биеннале в Каннах, а также взяла главную премию на Международной неделе авторского кино в Малаге.

Киностудия » Ленфильм» Кадр из фильма «Простая смерть…», режиссер Александр Кайдановский, 1985 год

Михаил Швейцер экранизировал множество великих отечественных произведений, включая «Золотого теленка» и «Мертвые души».

Не обошел стороной режиссер и творчество Толстого, причем обратился он к, возможно, самой сложной повести русского писателя.

«Крейцерову сонату» необходимо посмотреть даже тем, кому не пришелся по душе оригинал драмы — слишком уж хорош здесь Олег Янковский, играющий Позднышева.

Киностудия «Мосфильм» Кадр из фильма «Крейцерова соната», режиссер Михаил Швейцер, 1987 год

Достойны упоминания: «Крейцерова соната» Владимира Гардина, снятая еще во время Российской империи, а также французская постановка Эрика Ромера 1956 года.

Вольная экранизация одноименного рассказа Толстого за авторством режиссера Сергея Бодрова (события здесь разворачиваются не на Кавказе середины 19 века, но во время первой Чеченской войны) во всей красе раскрыла миру невероятный талант его сына — Сергея Бодрова-младшего, для которого эта роль стала одной из главных.

Их тандем с Олегом Меньшиковым и поныне считается одним из лучших в истории российского кино: Иван Жилин и Саша Костылин усилиями грамотной режиссерской работы и актерского дара артистов получились одновременно очень колоритными и настоящими, что большая редкость.

Караван Кадр из фильма «Кавказский пленник», режиссер Сергей Бодров, 1996 год

Достойна упоминания: «Кавказский пленник» (1975) от Георгия Калатозишвили с Юрием Назаровым в главной роли.