Заглянуть в «Горизонты»: россиянка взяла премию в Венеции

Мексиканский режиссер Альфонсо Куарон получил главный приз юбилейного 75-го Венецианского кинофестиваля «Золотой лев» за свою новую картину «Рома». Фильм признало лучшим жюри во главе с соотечественником Куарона — Гильермо Дель Торо, который первенствовал в прошлом году с лентой «Форма воды», получившей впоследствии премию «Оскар» за лучший фильм.

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Дель Торо, таким образом, передал эстафету своему товарищу, и «Золотой лев» остался в Мексике.

Несмотря на свое название, картина рассказывает об одном дне из жизни обычной мексиканской семьи 70-х. Куарон снял фильм в черно-белом цвете, а в завораживающем трейлере новой работы большого мастера заметны отсылки к одноименному шедевру Федерико Феллини.

Куарон и Дель Торо являются частью трио заслуженных мексиканцев, в которое входит также Алехандро Гонсалес Иньярриту. В 21-м веке они сняли целый ряд выдающихся фильмов, многие из которых получили престижнейшие награды, в том числе и «Оскара» за лучший фильм. К слову, Куарон в 2014 году получил премию Американской киноакадемии за лучшую режиссуру, однако его картина «Гравитация» уступила в главной номинации ленте Стива Маккуина «12 лет рабства».

Любопытно, что «Рома» могла претендовать и на Золотую пальмовую ветвь Каннского фестиваля, однако из-за конфликта руководства киносмотра со стриминговым сервисом Netflix, который финансировал производство картины, ленту Куарона не пустили в Канны.

«Рома» стала первым фильмом Netflix, получившим одну из самых престижных кинонаград.

На стриминговом сервисе картина будет доступна 14 декабря.

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На главный приз претендовал еще один фильм Netflix — «22 июля» британца Пола Гринграсса, но он не получил наград. Фильм станет доступен для просмотра уже 10 октября этого года.

Вторую по значимости награду — Гран-при — получила картина грека Йоргоса Лантимоса «Фаворитка».

Греческий мастер, снявший «Убийства священного оленя» и «Лобстера», вновь собрал в своем фильме россыпь звезд — Эмму Стоун, Рэйчел Вайс, Николаса Холта и Оливию Коулман. На первый взгляд «Фаворитка» представляет собой стандартную историческую драму с придворными интригами и подковерной борьбой. Однако Лантимос смог представить все перипетии при дворе английской королевы Анны в форме эксцентричной комедии.

Приз за лучшую режиссуру получил Жак Одиар. Обладатель Золотой пальмовой ветви великолепный француз Жак Одиар решил попробовать свои силы в сотрудничестве с американским кинематографом. Автор «Пророка» и «Дипана» обратился к жанру комедийного вестерна.

Приз за лучшую мужскую роль получил Уиллем Дефо, сыгравший главную роль в картине номинанта на премию «Оскара» Джулиана Шнабеля «Ван Гог. На пороге вечности». Лучшей же актрисой стала сыгравшая все в той же «Фаворитке» Оливия Коулман.

Награду за лучший сценарий получили живые классики — братья Джоэл и Итан Коэны, представившие в Венеции сове новое творение «Баллада Бастера Скраггса». К слову, это еще одна картина Netflix, чей выход на сервисе запланирован на 16 ноября.

Специальный приз жюри достался австралийке Дженнифер Кент за фильм «Соловей». Ученица Ларса фон Триера получила всемирное признание четыре года назад за свой дебют «Бабадук», который стал, по мнению критиков, едва ли не лучшим хоррором 21-го века.

На этот раз Кент сняла триллер, действие которого разворачивается в Австралии первой половины 19-го века.

Кстати, «Соловей» получил еще одну награду — приз имени Марчелло Мастроянни за лучшего молодого актера или актрису. Его удостоился Байкали Ганамбарр.

Получили внимание венецианского жюри и российские кинематографисты.

Наталья Кудряшова взяла приз за лучшую женскую роль в фильме Натальи Меркуловой «Человек, который удивил всех», представленный в программе «Горизонты».

Лучшим же фильмом этой программы стала драма тайского режиссера Пхуттипхонга Ароонпхенга «Манта Рей».

За вклад в развитие кинематографа жюри в этом году наградило сразу двоих человек — культового канадского режиссера Дэвида Кроненберга и выдающуюся британскую актрису Ванессу Редгрейв.