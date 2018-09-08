«Убили мирных протестующих»: Израиль лишают «Евровидения»

Более 140 деятелей культуры преимущественно из Европейских стран подписали открытое обращение к Европейскому вещательному союзу (EBU) с призывом лишить Израиль права проведения международного конкурса песни «Евровидение-2019».

«Мы, нижеподписавшиеся деятели искусств из Европы и других стран мира, поддерживаем призыв палестинских коллег бойкотировать проведение международного конкурса песни «Евровидение-2019», который должен пройти в Израиле, — гласит письмо.

— До тех пор, пока народ Палестины не сможет получить свободу, справедливость и равноправие, никаких контактов и дел с государством, которое лишает палестинцев этих прав, не может быть».

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В обращении отмечается, что вскоре после победы Израиля на «Евровидении», 14 мая, «армия этого государства убила 62 безоружных мирных протестующих в Газе палестинца, включая шестерых детей. Сотни людей были тяжело ранены».

«Организация Amnesty International осудила политику Израиля стрелять на поражение, а Human Rights Watch назвала действия военных «рассчетливыми и беззаконными», — утверждают составители письма.

«Евровидение-2019» должно быть бойкотировано, если оно будет проведено в Израиле, который в течение десятилетий продолжает нарушать права палестинского народа, — подчеркивают деятели культуры. — Мы понимаем позицию Европейского вещательного союза (EBU), который требует от Израиля выбрать нейтральный город проведения конкурса.

Но мы считаем, что EBU должен отменить его в этой стране и переместить в страну, которая соблюдает права человека. Несправедливость разобщает людей, в то время как стремление к достоинству и соблюдению прав человека объединяет».

В число подписавших обращение вошли такие известные британские музыканты, как Брайан Ино и экс-лидер Pink Floyd Роджер Уотерс, неоднократный обладатель призов международных кинофестивалей финский режиссер Аки Каурисмяки, датский режиссер Нильс Вест, победитель «Евровидения» 2004 года ирландец Чарльз Макгеттиган, британская актриса Джули Кристи и многие другие.

Официального ответа от израильских властей пока не получено. Что касается EBU, то вещательный союз также не торопится с заявлениями.

Согласно регламенту конкурса, «Евровидение» не должно быть политизированным мероприятием, и EBU не приемлет всяческие попытки привнести в конкурс даже на намек на политику.

Израиль получил право проведение «Евровидения-2019» после победы в Португалии певицы Нетты Барзилай с песней «Toy». Однако еще задолго до конкурса, который должен состояться только в мае следующего года, страна столкнулась с рядом больших проблем.

Так, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, встречая Нетту в аэропорту, заявил: «Нетта, ты принесла большую славу Израилю. В следующем году — в Иерусалиме!»

Эта фраза вызвала неоднозначную реакцию, в том числе и у EBU, который почти мгновенно выпустил заявление, в котором посоветовал людям пока не покупать билеты на самолет и следить за официальными страницами, чтобы узнать, когда и где пройдет конкурс.

Статус восточной части древнего города остается одной из главных трудностей в палестино-израильском конфликте. Восточный Иерусалим был занят еврейским государством уже в 60-х годах 20-го века, и с тех пор правительство страны неизменно заявляет, что объединенный город является столицей Израиля, что идет вразрез с намерениями палестинцев.

В июне этого года премьер-министр Турции Бинали Йылдырым обвинил организаторов «Евровидения» в политизированности, заявив, что победа израильской певицы говорит о ярко выраженном идеологическом характере состязания.

Он выразил уверенность в том, что система голосования была «сфальсифицирована империалистами» ради того, чтобы обеспечить проведение конкурса в Израиле в следующем году. С его точки зрения, целью подобных действий является развязка в регионе конфликта на религиозной почве.

Чуть позже новые проблемы у Израиля возникли с неожиданной стороны — звукозаписывающая компания Universal Music направила предупредительное письмо Дорону Медали и Ставу Бергеру, написавшим лучшую, по мнению телезрителей, песню «Евровидения». По утверждению компании, композиция является плагиатом на всемирно известный суперхит группы The White Stripes «Seven Nation Army». Однако дело развития не получило, так как Unversal отказался от публичных комментариев, из-за чего EBU охарактеризовал всю историю как «досужие домыслы».

Также у израильских организаторов возникли финансовые проблемы.

Глава совета государственной корпорации телерадиовещания «Кан» Гиль Омер отправил премьер-министру страны Беньямину Нетаньяху письмо, в котором сообщил, что корпорация до сих пор не получила понятного ответа о готовности государства финансировать проведение музыкального состязания. В итоге судьба «Евровидения-2019» решилась в последний день, когда «Кан» заплатила гарантийные €12 млн EBU.