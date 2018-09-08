Опять наркотики? Умер рэпер Мак Миллер

В Лос-Анджелесе в возрасте 26 лет умер рэпер Мак Миллер. По информации TMZ, полицейские ответили в полдень пятницы по местному времени нашли тело Миллера в его доме в долине Сан-Фернандо. По предварительной версии, музыкант скончался от передозировки наркотиками.

Известно, что после расставания с поп-звездой Арианой Гранде Миллер начал злоупотреблять запрещенными веществами и продолжительное время страдал от наркозависимости.

Семья и близкие Миллера выступили с коротким заявлением.

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«Майкл Маккормик, известный и любимый многими фанатами как Мак Миллер, трагически скончался в возрасте 26 лет, — приводит слова семьи рэпера Pitchfork. — Он был ярким светом для своей семьи, близких и поклонников. Спасибо всем за соболезнования. Просим вас уважать нашу частную жизнь. Пока официальной информации о причинах его смерти нет».

Многие коллеги Миллера, в том числе и те, с которыми у рэпера были совместные проекты, выразили свои соболезнования.

«Я очень расстроилась, узнав о смерти Мака Миллера, — написала рэп-звезда Мисси Эллиот. — Я молюсь, чтобы силы не покинули его семью, друзей и фанатов в это тяжелое время».

I'm so saddened to hear about @MacMiller such a kind spirit Sending prayers for strength for his family & friends & fans during this difficult time — Missy Elliott (@MissyElliott) 7 сентября 2018 г.

Легенда хип-хопа Снуп Догг опубликовал соболезнования в своем твиттере.

«Как жаль, что ты ушел, Мак, — написал Снуп. — Я хотел опубликовать это видео, чтобы мы улыбнулись, вспоминая о том, как весело нам было на его съемках. Храни бог твою семью. Питтсбург, мы потеряли сегодня настоящего человека».

So sad u gone home young Mac I had to post this to smile and think about the good Time we had on the set of this movie man god bless ya family. Pittsburg we lost a real one today @macmiller pic.twitter.com/AZkqUlhm1V — Snoop Dogg (@SnoopDogg) 7 сентября 2018 г.

Молодой 23-летний рэпер Джоуи Бэдэсс выразил уважение своему коллеге в инстаграме.

«Каждый раз, когда мы кого-то теряем, у меня разрывается сердце. Я всегда буду ценить тебя, брат. Ты всегда меня поддерживал и дал мне шанс в самом начале моей карьеры. — написал музыкант. — Благодаря тебе 17-летний парень и его друзья из Бруклина получили шанс выступить перед пятитысячной аудиторией. Это изменило мою жизнь. Как жаль, что мы больше с тобой не увидимся и не сможем написать еще больше музыки. Жизнь слишком коротка. Цените всех все время. Покойся с миром, Мак Миллер».

Соболезнования семье и близким Миллера выразили многие суперзвезды рэпа, среди которых Пост Мэлоуни, один из основателей легендарной Wu-Tang Clan Гоустфэйс, Кид Кади, Джей Коул, Эйсап Роки, Пуша Ти, Уиз Халифа и многие другие.

Известный продюсер и музыкант Фаррелл Уильямс напомнил, что шесть лет назад он сотрудничал с Миллером.

«Я тогда обнаружил, что ты еще отлично поешь, — написал Фаррелл. — И продолжал убеждать тебя, чтобы ты пел, но ты даже не хотел этого слышать. А в своем последнем проекте ты очень много пел. Я был очень рад за тебя, но как жаль, что я говорю это по такому печальному поводу. Выражаю глубокие соболезнования твоей семье. Покойся с миром, Мак».

Свои соболезнования также выразили известный диджей Дипло и вокалист Oasis Лиам Галлахер.

Мак Миллер родился 19 января 1992 года в Питтсбурге. Уже в 18 лет он подписал контракт с местным независимым лейблом Rostrum Records и создал свой первый микстейп «K.I.D.S». Уже в следующем году Миллер выпустил дебютный альбом «Blue Side Park», который стал вторым независимым хип-хоп-альбомом в истории и возглавил хит-парад Billboard 200. После этого рэпер записал еще четыре полноформатных студийных альбома.

В 2013 году он признался, что страдает зависимостью от болеутоляющих, которые принимал в больших количествах во время турне, чтобы «справиться со стрессом».

Однако позднее, по утверждению музыканта, он смог избавиться от пагубной привычки. В мае этого года Миллер стал участником ДТП, управляя автомобилем под воздействием веществ. Он заявил, что «это лучшее, что могло с ним произойти». По словам рэпера, ему было необходимо «врезаться в столб, чтобы остановить все происходящее с ним».

ДТП произошло в то время, когда он расстался с певицей Арианой Гранде, с которой у него были отношения с августа 2016-го. С мая этого года Гранде стала встречаться с актером Питом Дэвидсоном.