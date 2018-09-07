«Надеюсь встать на ноги»: Леонтьев рассказал о болезни

Народный артист России Валерий Леонтьев отменил свои концерты на конкурсе «Новая волна» в Сочи, которые должны были состояться 7 и 8 сентября. Об этом певец сообщил на своей странице в инстаграме, объяснив отмену болезнью. Согласно заявлению Леонтьева, у артиста диагностирована пневмония.

«Дорогие друзья! Жаль огорчать вас, но я, скорее всего, не смогу принять участие в сегодняшнем и завтрашнем концертах на «Новой волне», — написал Леонтьев в соцсети. — Врачи диагностировали пневмонию и категорически запретили мне выходить на сцену».

Реклама

Леонтьев также объяснил, почему решил лично сообщить о болезни. Он отметил, что не хочет, чтобы «болезнь обрастала домыслами и слухами», поэтому открыто заявил своим поклонникам об этом.

«Надеюсь, до концерта закрытия я встану на ноги», — заключил певец.

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2018» проходит с 4 сентября в Сочи. Его закрытие состоится 9 сентября.

Помимо конкурсной программы на «Новой волне», по традиции каждый день проводятся большие концерты звезд российского шоу-бизнеса. Выступление Леонтьева было запланировано на два тематических вечера.

7 сентября на «Новой волне» проходит творческий вечер Ирины Аллегровой, в котором должен был участвовать заболевший воспалением легким певец.

8 сентября состоится «Вечер премьер», где помимо отменившего концерт Леонтьева, выступят Филипп Киркоров, все та же Аллегрова, Тимати, Леонид Агутин, Сергей Лазарев и другие.

Если, как надеется Валерий Яковлевич, его заболевание удастся вылечить быстро, то в воскресенье он примет участие в большом гала-концерте — закрытии «Новой волны». К уже названным звездам присоединятся Баста, Егор Крид, Полина Гагарина, Олег Газманов, Валерия и многие другие.

69-летний артист начал свою карьеру еще в конце 70-х. В 1979 году Леонтьев получил первую премию на Всесоюзном конкурсе на лучшее исполнение песен стран социалистического содружества в Ялте, а год спустя — первую премию международного фестиваля «Золотой Орфей» в Болгарии.

С тех пор популярность Леонтьева только возрастала. Уже в 1981 года он стал «Певцом года» на конкурсе «Эстрада-81».

Леонтьев выпустил 23 студийных альбома. Первая пластинка певца «Муза» вышла в 1983-м, а последняя на сегодняшний момент — в прошлом году. Она называется «Это любовь».

В этом году конкурс уже успел дать несколько ярких информационных поводов. Так, первый день завершился закрытой вечеринкой, на которой выступил украинский артист Андрей Данилко в образе Верки Сердючки. На танцполе присутствовала в том числе супруга премьер-министра России Дмитрия Медведева — Светлана, которая не только подпевала хитам Данилко, но и танцевала в первом ряду. Она оказалась знатоком и поклонницей артистки, подпевала всем ее хитам – от «Горилки» до «Хорошо».

Сердючка дала полноценный сольный концерт. Не так давно Данилко заявлял о своем желании приехать в Россию.

«Я очень хочу приехать в Россию. Но тут стали с опаской к нам относиться. Думают, что мы бандеровцы, раз носим национальную украинскую одежду. Если я и выступаю, то лишь на частных торжествах и желательно где-нибудь в Швейцарии», — рассказал артист.

Помимо сольных хитов певец также исполнил дуэтом с Филиппом Киркоровым его песню «Цвет настроения — синий».

Светлана Медведева отказалась выходить на сцену и предпочла наслаждаться песнями украинского артиста из первого ряда.

Звезды российского шоу-бизнеса и специально приглашенный на «закрытую вечеринку» гости тепло приняли Сердючку и отозвались о ней в основном положительно. Так, Киркоров выразил Данилко признательность за выступление.

«Мы любим всех артистов с Украины, мы всегда их ждем в гости, поэтому спасибо тебе, Верка, что стала голубем мира и первой пробила эту стену, приехав к нам с концертом!» — обратился к Сердючке певец.

Композитор Игорь Крутой и вовсе назвал поступок Верки Сердючки «мужественным» и достойным уважения.