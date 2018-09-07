«Черти бесятся»: Петлюру залили краской на Украине

На Украине неизвестные облили красной краской постеры фильма «Тайный дневник Симона Петлюры», установленные на кинотеатрах имени Маяковского и имени Довженко в Запорожье. Об этом сообщил в пятницу глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко.

«Неизвестные совершили нападение на кинотеатры, облив красной краской постеры созданного при поддержке Госкино фильма «Тайный дневник Симона Петлюры» режиссера Олеся Янчука, который 6 сентября вышел в широкий прокат на Украине», — написал он в фейсбуке.

Ильенко отметил, что подобный инцидент может иметь печальные последствия для любителей кино.

«Мы считаем этот прецедент очень опасным, ведь в прокат выходит еще немало украинских фильмов на важные исторические темы, и безнаказанность провокаторов может привести к тому, что кинотеатры будут бояться демонстрировать такие ленты», — считает он.

Также Ильенко сообщил о намерении Госкино обратиться в МВД И СБУ с просьбой расследовать это происшествие и принять меры по недопущению таких случаев в будущем.

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Украинский журналист Вахтанг Кипиани обвинил в произошедшем Москву.

«Москва убила Петлюру. Затем подменила память о нем, превратив одного из руководителей государства на якобы «погромщика». А теперь подсылает провокаторов, чтобы облить краской и разбросать листовки «Петлюра — палач еврейского народа» в Запорожье. Черти бесятся, и это нормально», — заявил Кипиани в Facebook.

Впрочем, ситуация, в которой вандалы препятствуют показам фильмов на тему Украины, происходит не в первый раз. В декабре, например, около полусотни сторонников движения SERB (South East Radical Block — переехавшая из Украины в Россию группа политических радикалов) сорвали показ документального фильма «Полет пули» о войне в Донбассе, запланированный в московском кинотеатре «Октябрь» в рамках фестиваля «Артдокфест». Один из активистов (предположительно, лидер движения SERB Гоша Тарасевич) облил экран неизвестной пахучей жидкостью.

Тогда активисты выдвинули требование прекратить показ кинофильма, пропагандирующего убийства русских и «направленного против русских». На сторонниках SERB была одежда с символикой Новороссии и самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Они выкрикивали также лозунги «Долой фашистов».

Троих участников акции тогда задержали. Об этом рассказал лидер SERB Гоша Тарасевич (настоящее имя Игорь Бекетов): «Да, это были мы. Я сейчас нахожусь в автозаке, еду в полицейский участок. Всего нас задержали троих человек».

Ситуацию прокомментировал руководитель Союза добровольцев Донбасса Андрей Пинчук. В эфире радиостанции «Говорит Москва» он заявил, что организаторы фестиваля провоцируют русских патриотов.

«Знаете чего больше всего хотят те, кто демонстрирует эти ролики? Чтобы их избили, чтобы были проведены насильственные акции. Это — главная цель. Спровоцировать русских патриотов на преступление. Этого не будет. Мы действуем в рамках закона. Но гражданскую позицию все, кто захочет, конечно, смогут выразить», — отметил Пинчук.

Подобные истории, когда активисты, выражая свой политический протест, совершают акт вандализма, касаются не только сферы кинематогрофа. В июле во Львовской области неизвестные разбили памятник, посвященный русскому поэту Александру Пушкину. Об этом на своей странице в фейсбуке рассказал мэр города Золочева Игорь Гриньков.

По словам Гринькова, произошедшее является «актом вандализма». Он подчеркнул, что готовит обращение в правоохранительные органы.

«Обидно, что такой случай имеет место в Золочеве, ведь у нас нет радикально настроенных активистов», — написал мэр.

Симон Петлюра — предводитель националистического движения на Украине. Он оказал большое влияние на развитие исторических событий 1917-1921 годов. Петлюра боролся за сохранения под своей властью независимой республики. Он вступал в сговор с Германией, Польшей, Румынией, Францией, Англией, с представителями Белого движения и даже с большевиками до тех пор, пока Украина не была окончательно освобождена Красной армией. Петлюра также известен своей жестокостью в расправах с несогласными. Его называют организатором массовых еврейских погромов. Его именем на Украине названы улицы, а в октябре 2017 года в Виннице был открыт первый в стране памятник ему в полный рост.