Умер Николай Черныш

В Белгороде 5 сентября в возрасте 80 лет умер актер, педагог, профессор кафедры актерского искусства Белгородского государственного института искусств и культуры, народный артист России Николай Черныш. Гражданская панихида состоится 7 сентября в 14.00 у главного входа БГИИК.

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«Заканчивается эпоха великих людей, настоящих легенд. Сегодня мы прощаемся с Николаем Чернышом, гордостью и славой отечественного театра, имя которого навсегда вписано в историю Белгородского государственного академического драматического театра, Белгородского государственного института искусств и культуры, в историю русского классического театра, культуры Белгородчины и всей России», — выразил соболезнования ректор БГИИК Сергей Курганский.

Он напомнил, что Черныш рос в суровых условиях после Второй мировой войны.

«Истоки характера Николая Константиновича, человека мужественного, с обостренным чувством справедливости, в военном детстве, в непростом послевоенном времени, в десятилетиях творческого поиска и созидательного труда. Судьба Николая Константиновича — яркий пример беззаветного служения человеку, зрителю, народу и Отечеству», — сказал Курганский.

Николай Черныш родился 16 мая 1938 года в городе Чугуев Харьковской области. В 1961 году окончил актерский факультет Харьковского театрального института. Работал в Закарпатском драматическом театре в городе Ужгород, затем в Северо-Казахстанском русском драматическом театре имени Н. Погодина, после чего продолжал свою деятельность в Архангельском областном театре драмы имени М. Ломоносова.

В 1967 году Черныш стал артистом Белгородского драматического театра имени М. С. Щепкина и реализовался как автор более 40 постановок.

В 1986 году актер был удостоен звания «Народный артист РСФСР». С 2002 года артист работал в Институте искусств и культуры.

«Стремительный темп жизни профессора кафедры актерского искусства задавали многочисленные ежедневные заботы, учебные занятия и постановки, курсовые и выпускные экзамены, работа в Художественном совете БГИИК и председательство в жюри разных конкурсов и фестивалей, активная научная деятельность, а также участие в проектах кафедры, факультета и всего института», — говорится в некрологе БГИИК.

За время работы в вузе Черныш написал и реализовал сценарии по произведениям Николая Гоголя, Александра Островского, Антона Чехова. Было поставлено множество спектаклей: «10 суток за любовь», «Был выпускной вечер», «Дорогая Елена Сергеевна», «Похищение луковиц», «Над Тихой Сосной», «Скверно вы живете, господа…», «Нужно быть человеком», «Игра в фанты» и другие.

«За свою профессиональную деятельность Николай Черныш был неоднократно награжден всевозможными медалями и грамотами. Окружающие знали его бескомпромиссным, порывистым, требовательным и честным. Руководство и профессорско-преподавательский состав Белгородского института искусств и культуры выражают искренние соболезнования семье и родственникам в связи с тяжелой утратой. Помним, любим, скорбим», — резюмируется сообщение.

Три года назад Черныш в интервью «Аргументам и фактам» поделился своим видением миссии театра в масштабе общества.

«Зритель, который сейчас приходит на спектакли и который приходил раньше совсем разный: его долго и постепенно готовили.

Перед нами, актерами, еще в советское время стояла задача — повернуть людей лицом к театру. Помню, как мы выезжали на предприятия, показывали отрывки из спектаклей в обеденные перерывы, рассказывали о театре, агитировали. Но как всегда бывает — когда что-то стрясется в стране, народ начинает тянуться к искусству, к духовности, может быть, для того, чтобы освободиться от проблем, которые появляются в жизни — и социальных, и моральных. Зрителю хочется какой-то хорошей надежды на завтрашний день», — рассказывал артист.

По его словам, театр осень близок к поэзии.

«Театр предназначен для того, чтобы дать людям что-то нравственно чистое, поэтическое. Потому что там, где отсутствует поэзия — уже не театр. Театр дает определенную духовную приподнятость, и каждый артист, если он действительно артист по призванию, несет ответственность перед зрителем, выходя на сцену. Более того, артист бьется за каждого зрителя», — пояснял Черныш.