«Великий уравнитель 2», «После Лета» и другие премьеры недели

«Великий уравнитель 2» («The Equalizer 2»), Антуан Фукуа

Продолжение нашумевшего боевика «Великий уравнитель» с Дэнзелом Вашингтоном, снятого по мотивам одноименного телесериала 80-х годов. Пост режиссера снова занял Антуан Фукуа, кроме Вашингтона в ленте снялись Педро Паскаль и рэпер Эминем. По сюжету герой Дэнзела — бывший агент ЦРУ Роберт Макколл — узнает, что его давняя подруга и коллега Сьюзан была убита, поэтому решает вновь взяться за старое и начать вершить правосудие направо и налево.

«После Лета», Кирилл Серебренников

Документальный «сиквел» чудесного во всех отношениях «Лета» Кирилла Серебренникова. Исполнитель роли Скептика Александр Кузнецов на этот раз предстает в роли интервьюера и беседует с вдовой Майка Натальей Науменко, журналистами Артемием Троицким и Севой Новгородцевым, музыкальным продюсером Андреем Тропилло и другими героями той эпохи в реальных локациях художественной ленты.

«Темные отражения» («The Darkest Minds»), Дженнифер Ю

Отчаянная попытка вскочить на подножку уходящего поезда подростковых антиутопий в исполнении постановщицы сиквела и триквела мультфильма «Кунг-фу Панда» Дженнифнер Ю. В «Темных отражениях» речь пойдет про концентрационные лагеря для детей с суперспособностями, которые проявились у них после того, как неизвестный вирус оставил в живых лишь 2% несовершеннолетних жителей Земли. Главной героине — 16-летней девушке по имени Руби — удается выбраться из одного такого лагеря, после чего она становится членом группы других подростков-скитальцев, укрывающихся от тоталитарных властей.

«Кин» («Kin»), Джонатан и Джош Бэйкеры

Фантастический боевик от дебютирующих в большом кино братьев Бэйкеров с участием Зои Кравиц, Джеймсом «Не прилипнут ко мне никакие обвинения в харассменте» Франко и Майклом Б. Джорданом. Идти на «Кина» стоит хотя бы ради саундтрека, написанного культовыми шотландскими построкерами Mogwai (о нем — в нашем последнем плейлисте с лучшими песнями и клипами недели).

«Белль и Себастьян: Друзья навек» («Belle et Sébastien 3, le dernier chapitre»), Кристиан Дюге

Завершающая часть кинотрилогии по важной детской книге француженки Сесиль Обри о трогательной дружбе мальчика и пиренейской горной собаки, в которой все окружающие видели страшное чудовище. На этот раз герои отправятся на поиски попавшей в автокатастрофу Анжелины — кроме них никто не верит в то, что она выжила. В картине снялись Феликс Боссюэ, Чеки Карио, Терри Невик, Марго Шателье и Тилан Блондо. Произведение Орби уже находило воплощение на экранах в виде французского телесериала, выходившего в 1965 году, а также становилось основой одноименного японского аниме.