Курсы валют$ 69.24 (+0.001) 80.46 (-0.038)
Пенсионный советник
Москва: +13°C
«Великий уравнитель 2», «После Лета» и другие премьеры недели

Что смотреть в кино: 5 премьер недели

Кадр из фильма «Великий уравнитель 2» (2018) WDSSPR
Кадр из фильма «Великий уравнитель 2» (2018)
Возвращение правосудного Дэнзела Вашингтона, документальное послевкусие «Лета» Кирилла Серебренникова, еще одни антиутопичные тинейджеры (тысячи их!) и фантастический боевик с Джеймсом Франко и музыкой Mogwai — «Газета.Ru» рассказывает, что смотреть в кино на этой неделе.

«Великий уравнитель 2» («The Equalizer 2»), Антуан Фукуа

Продолжение нашумевшего боевика «Великий уравнитель» с Дэнзелом Вашингтоном, снятого по мотивам одноименного телесериала 80-х годов. Пост режиссера снова занял Антуан Фукуа, кроме Вашингтона в ленте снялись Педро Паскаль и рэпер Эминем. По сюжету герой Дэнзела — бывший агент ЦРУ Роберт Макколл — узнает, что его давняя подруга и коллега Сьюзан была убита, поэтому решает вновь взяться за старое и начать вершить правосудие направо и налево.

«После Лета», Кирилл Серебренников

Документальный «сиквел» чудесного во всех отношениях «Лета» Кирилла Серебренникова. Исполнитель роли Скептика Александр Кузнецов на этот раз предстает в роли интервьюера и беседует с вдовой Майка Натальей Науменко, журналистами Артемием Троицким и Севой Новгородцевым, музыкальным продюсером Андреем Тропилло и другими героями той эпохи в реальных локациях художественной ленты.

«Темные отражения» («The Darkest Minds»), Дженнифер Ю

Отчаянная попытка вскочить на подножку уходящего поезда подростковых антиутопий в исполнении постановщицы сиквела и триквела мультфильма «Кунг-фу Панда» Дженнифнер Ю. В «Темных отражениях» речь пойдет про концентрационные лагеря для детей с суперспособностями, которые проявились у них после того, как неизвестный вирус оставил в живых лишь 2% несовершеннолетних жителей Земли. Главной героине — 16-летней девушке по имени Руби — удается выбраться из одного такого лагеря, после чего она становится членом группы других подростков-скитальцев, укрывающихся от тоталитарных властей.

«Кин» («Kin»), Джонатан и Джош Бэйкеры

Фантастический боевик от дебютирующих в большом кино братьев Бэйкеров с участием Зои Кравиц, Джеймсом «Не прилипнут ко мне никакие обвинения в харассменте» Франко и Майклом Б. Джорданом. Идти на «Кина» стоит хотя бы ради саундтрека, написанного культовыми шотландскими построкерами Mogwai (о нем — в нашем последнем плейлисте с лучшими песнями и клипами недели).

«Белль и Себастьян: Друзья навек» («Belle et Sébastien 3, le dernier chapitre»), Кристиан Дюге

Завершающая часть кинотрилогии по важной детской книге француженки Сесиль Обри о трогательной дружбе мальчика и пиренейской горной собаки, в которой все окружающие видели страшное чудовище. На этот раз герои отправятся на поиски попавшей в автокатастрофу Анжелины — кроме них никто не верит в то, что она выжила. В картине снялись Феликс Боссюэ, Чеки Карио, Терри Невик, Марго Шателье и Тилан Блондо. Произведение Орби уже находило воплощение на экранах в виде французского телесериала, выходившего в 1965 году, а также становилось основой одноименного японского аниме.