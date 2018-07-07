«Буду продолжать колесить по миру»: Тото Кутуньо — 75

Сальваторе (сокращенно — Тото) Кутуньо родился 7 июля 1943 года в небольшом итальянском городе Фоздиново в регионе Тоскана. Свое детство и юность он провел в Специо, на берегу Лигурийского моря, куда был направлен на службу его отец — военный моряк.

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В доме певца всегда царила музыкальная атмосфера. Его отец великолепно играл на трубе и с самого раннего возраста начал учить этому сына. У Тото определенно была предрасположенность к музыке — он очень быстро освоил этот инструмент. К пяти годам мальчик научился играть на аккордеоне, а уже в семь впервые вышел на сцену в качестве барабанщика.

В 13-летнем возрасте Сальваторе принял участие в региональном конкурсе аккордеонистов. Профессиональное жюри тогда высоко оценило вокальные способности мальчика, и Тото занял почетное третье место.

Родители радовались таким успехам, но получить музыкальное образование юноше они не дали. Кутуньо выучился на бухгалтера — но впоследствии ни дня не проработал по специальности.

Тото было всего 19 лет, когда он в составе G-Unit под руководством известного итальянского джазмена Манузарди отправляется гастролировать по городам Финляндии. Концерты настолько впечатлили юного музыканта, что он принял решение связать свою жизнь с музыкой.

После шести месяцев, проведенных в скандинавском туре, певец вернулся на родину и создал собственную группу Toto e Tati, куда пригласил брата Роберто и троих друзей. В основном участники коллектива исполняли популярные хиты, но иногда они включали в свою программу и авторские произведения Кутуньо. Такой репертуар оказался очень востребован в местных пабах, ресторанах и на дискотеках, поэтому за пару лет группа объездила почти всю Италию. Публика принимала их достаточно тепло, но большого успеха коллективу достичь так и не удалось.

Именно выступления Toto e Tati дали толчок дальнейшему творчеству Тото Кутуньо.

На одном из концертов молодого исполнителя заметил известный итальянский поэт-песенник Вито Паллавичини. После выступления он пригласил Кутуньо в свою студию и попросил исполнить несколько композиций собственного сочинения. Произведения молодого пианиста понравились мэтру, и вскоре двое музыкантов начали работать вместе.

В 1974-м Сальваторе переименовал свою группу в Albatros. В этом же году творческий тандем Кутуньо и Паллавичини записал свою первую композицию — «Africa» («L'ete indien»). Произведение стало одним из самых популярных хитов 20 века и впоследствии попало в репертуар французского исполнителя Джо Дассена.

В следующие пару лет Дассен и Тото Кутуньо плотно сотрудничали друг с другом, благодаря их совместной работе в репертуаре француза появились его лучшие вещи — «Et si tu n'existais pas» и «Salut».

В этот же период времени итальянец начал работать и с другими популярными артистами. Песни молодого композитора исполняли такие звезды, как Адриано Челентано, Мирей Матье и Мишель Сарду. Мелодии Кутуньо попали в сет-листы оркестров Поля Мориа, Франка Пурселя и Джеймса Ласта.

«Я писал песни для разных людей. Это непросто, надо почувствовать человека, его настроение, вокальные данные — это вообще в последнюю очередь. Но когда ты чувствуешь, что ему или ей лучше петь о потерянной любви или о новой любви — это и есть настоящая связь», — признавался композитор.

В 1976 году Тото отправил заявку на фестиваль «Сан-Ремо». Там его группа Albatros заняла третье место, а их композиция «Volo AZ-504» только во Франции вышла тиражом в восемь миллионов пластинок.

В следующем году группа вновь поехала на фестиваль, но заняла лишь пятое место с песней «Gran premio». Потом певец признался, что не рассчитывал на победу, однако такой результат его подкосил. После этого в жизни Кутуньо началась череда неудач: его группа распалась, он поссорился с Паллавичини. Поэт-песенник заявил, что успех Тото — полностью его заслуга. Удар со стороны человека, которого Кутуньо считал другом, оказался настолько сильным, что композитор долго не мог заставить себя снова заняться любимым делом.

В конце 70-х желание творить вернулось к нему — он продолжил писать песни для французских и итальянских исполнителей. В это же время Тото создал первый в его карьере саундтрек к киноленте «Укрощение строптивого», в которой главную роль исполнил Адриано Челентано.

В 1980 году певец поехал на фестиваль в Сан-Ремо и занял первое место с композицией «Solo noi». В том же году он взял Гран-при песенного конкурса в Токио. После этого музыкальная карьера Кутуньо вновь пошла в гору. Продюсеры и концертные директора буквально заваливали певца предложениями о сотрудничестве.

В 1983 году Кутуньо написал еще один хит «L'italiano», с которым выступил на «Сан-Ремо». Но в это раз занять первое место ему не удалось. Тем не менее по итогам зрительского голосования композиция обошла своих соперников, а альбом «L'italiano» стал «золотым».

В 1984 году вышла следующая популярная композиция Кутуньо «Serenata», благодаря которой итальянца полюбили в СССР. Через год певец впервые приехал на гастроли в Советский Союз.

В 1990-м Тото представил свою страну на песенном конкурсе «Евровидение» в Загребе с песней «Insieme: 1992», в которой поется о единстве Европы. Италия заняла в состязании первое место и получила право на проведение «Евровидения» в 1991 году.

В марте 2006 года в московском Кремле состоялся большой сольный концерт Тото Кутуньо. На главную сцену страны поздравить мэтра мировой эстрады вышли многие звезды отечественного шоу-бизнеса: Диана Гурцкая, Игорь Николаев, Александр Маршал, Татьяна Овсиенко и другие.

Позднее в интервью композитор высказался о России как о второй родине: «Я полюбил эту страну с первого взгляда еще в 1985 году и с тех пор несу эту любовь в сердце».

В 2007 году у Кутуньо обнаружили рак. Ему была сделана сложная операция, после чего Тото еще несколько лет проходил курс интенсивной химиотерапии и последующей реабилитации. К счастью, болезнь удалось победить.

На сегодняшний день Тото Кутуньо по-прежнему дает концерты и гастролирует, а также продолжает писать новые песни. Композитор признается, что никогда не думал уходить со сцены.

«Пока люди меня любят, пока я ощущаю свою востребованность, буду продолжать колесить по миру, получая удовольствие от каждого концерта», — говорит Кутуньо.