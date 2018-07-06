«Трамп убьет нас обоих»: как комик приставал к Иванке

2 июля 52-летний стендап-комик и актер Энди Дик был арестован по обвинению в сексуальных домогательствах к незнакомке на улицах Лос-Анджелеса. Как выяснилось, ранее актер приставал к дочери Дональда Трампа Иванке во время съемок вечернего шоу Джимми Киммела.

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Скандальный инцидент произошел еще в 2007 году. Во время того, как ведущий ток-шоу Джимми Киммел брал интервью у Иванки Трамп, сидевший рядом актер Энди Дик схватил девушку за коленку, после чего его вывели из зала. По словам самого Дика, он пытался понять, почему ноги Иванки блестят.

После случившегося Иванка Трамп выглядела шокированной. Ведущий программы Джимми Киммел попытался разрядить обстановку: «Энди, пожалуйста, перестань трогать Иванку. <...> Дональд Трамп убьет нас обоих», — говорил Киммел.

Позднее в своем интервью шоумен признался, что поступок Энди привел его в замешательство, и он был вынужден выгнать актера из зала. Киммел также рассказал, что после того, как съемки закончились, комик попытался поцеловать Иванку.

«Это и есть Энди. Он никогда не извиняется. Он просто помешанный <...> Он всегда ставит меня в неудобное положение. Никогда не знаешь, что он будет делать дальше», — прокомментировал ситуацию Киммел.

Недавно видео всплыло в интернете — после того, как стало известно, что в начале июля комику было выдвинуто обвинение в сексуальных домогательствах. Как сообщает издание The Los Angeles Times, инцидент произошел еще в апреле. На этот раз Энди приставал к незнакомой девушке на улице и отпускал в ее адрес непристойные комментарии.

Актер Энди Дик уже не в первый раз оказывается в центре скандалов, связанных с харассментом. В октябре 2017 года Дик был отстранен от съемок фильма «Откопать Бьюкена». Тогда четыре члена съемочной группы обвинили его в том, что он хватал их за гениталии и целовал. Сам актер отрицал, что приставал к кому-либо, хотя и признавал, что порой ведет себя неуместно.

«Может, я кого-то целовал в щечку на прощанье, а затем облизывал. Это моя фишка», — говорил актер.

В интервью The Hollywood Reporter Дик также рассказал, что к 50 годам так и не понял, где именно проходит грань между сексуальными домогательствами и попыткой завести романтические отношения.

«В 70-е годы все отношения с девушками, которые у меня были, начинались с поцелуев и облизывания в щеку. По-другому я не привык <...> На съемочной площадке были прекрасные женщины и мужчины. Я флиртовал с ними. Я мог поцеловать кого-то и пригласить пообедать», — добавил Энди.

Помимо скандалов, связанных с сексуальными домогательствами, американского актера нередко обвиняли в хранении наркотиков, нарушении общественного порядка и пребывании в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте. В 2014 году полиция арестовала Энди по подозрению в грабеже дорогого колье.

Энди Дик — американский актер, сценарист и продюсер. Он родился в 1965 году в Чарльстоне, штат Южная Каролина. Его карьера на телевидении началась с шоу американского актера Бена Стиллера, которое принесло Дику огромную популярность.

Актер снялся в более чем в 70 фильмах и сериалах. К самым известным его работам относятся «Кабельщик» с Джимом Кэрри, а также «Инспектор Гаджет» и «Дорожное приключение». В начале 2000-х Дик запустил собственное юмористическое шоу , которое шло в прокате три сезона. Помимо этого, он был постоянным участником ситкома «Клава, давай!».

Скандал, связанный с сексуальными домогательствами со стороны знаменитого голливудского продюсера Харви Вайнштейна в октябре 2017 года, вызвал широкий общественный резонанс. Тогда в прессе начали появляться сообщения о случаях сексуального насилия и харассмента со стороны многих медийных личностей — режиссеров, сценаристов, актеров, а также журналистов.

Недавно «Газета.Ru» писала о том, что еще трое мужчин обвинили актера и звезду сериала «Карточный домик» Кевина Спейси в домогательствах.