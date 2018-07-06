«Петь, как раньше, я уже не могу»: Тамаре Синявской — 75

Тамара Синявская — оперная певица, покорившая всех своим драматическим меццо-сопрано, вдова легендарного Муслима Магомаева — отмечает 75-летний юбилей. Поклонники поздравляют ее в соцсетях, а лидеры государств — на своих официальных сайтах.

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Свое поздравление Синявской направил президент России Владимир Путин.

«Ваша насыщенная яркими, незабываемыми событиями и блистательными триумфами биография вызывает искреннее восхищение, — написал он. — Вас по праву считают выдающейся исполнительницей оперных партий, подлинной звездой отечественной и мировой сцены».

Кроме того, президент отметил ее «подвижнический, наставнический труд и огромный личный вклад в сохранение памяти и уникального творческого наследия замечательного певца и композитора — легендарного Муслима Магомаева».

Также лидер страны пожелал артистке «здоровья, вдохновения и успехов».

Президент Азербайджана Ильхам Халиев подписал указ о награждении Синявской почетным орденом «Шараф».

«Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю: за многолетнюю плодотворную деятельность в укреплении российско-азербайджанских культурных связей наградить Тамару Ильиничну Синявскую орденом «Шараф», — говорится в тексте заявления.

Знаменитая артистка появилась на свет в Москве 6 июля 1943 года. Петь она начала еще в раннем детстве, однако всерьез стала этим заниматься несколько позже — под началом Алексея Локтева в Ансамбле песни и пляски Московского городского Дворца пионеров.

Поочередно окончив Музыкальное училище при Московской консерватории имени П. И. Чайковского и ГИТИС, Синявская сосредоточилась на солировании в Большом театре, где стала выступать еще во время обучения.

Наград и титулов у певицы за ее продолжительную карьеру накопилось большое количество. Так, на счету Синявской звания Народной артистки СССР и Азербайджана, а также орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Однако ее признание достигает по-настоящему космических масштабов: в честь нее названа одна из малых планет Солнечной системы — 4981 Sinyavskaya.

Ее называют олицетворением русской оперы — за великолепную технику, чувственность и яркость.

«Неотъемлемое качество всех образов Тамары Синявской — обаяние, — отмечал советский оперный певец Сергей Лемешев. — Я считаю обаяние главным, непременным качеством артиста. Без обаяния ничего не стоят все другие его качества. Тамара это знает и не боится быть на сцене обаятельной».

Канадская газета Le Jour называла пока Синявской «одним из прекраснейших голосов, которые нам доводилось когда-либо слышать».

«Тембр ее меццо-сопрано совершенно исключителен по красоте, — писал рецензент издания. — Ее благородный, ровный голос льется легко и певуче, что несомненно, является результатом большой певческой школы. Это поистине великое искусство!»

В 2002 году Синявская завершила карьеру в Большом театре, для публики она не выступает уже десять лет — однако до сих пор поет для себя.

«Исчезновение потребности каждый день встречаться со своим голосом — нехороший знак. Пока, слава Богу, она у меня есть», — рассказала она в интервью газете «Известия».

По словам народной артистки СССР Маквалы Касрашвили, Синявская предпочитает, чтобы люди считали, что она слишком рано ушла из театра, чем говорили: «Как? Она все еще поет!»

«Я могу себе позволить петь только на своем уровне и ни на ступеньку ниже. Но петь, как раньше, я уже не могу, хотя бы из-за нервов, — цитирует ее Касрашвили. — Выступая в каком-нибудь концертном зале, я начинаю волноваться, как будто бы выхожу по меньшей мере на сцену Ла Скала».

С легендарным миланским театром Синявская прекрасно знакома — она стажировалась там в середине 1970-х годов. Сейчас певица практически полностью посвятила себя преподаванию — с 2005 года она заведует вокальной кафедрой в ГИТИСе.

«Мой класс состоит из нескольких студентов, с которыми я занимаюсь и параллельно провожу вокальные кафедры, — приводит слова артистки «Комсомольская правда». — Мое теперешнее занятие мне очень нравится, так как является продолжением моей основной профессии певицы».