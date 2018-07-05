Умер Клод Ланцман

В четверг, 5 июля, на 93-м году жизни в одной из больниц Парижа скончался французский журналист и режиссер-документалист Клод Ланцман. Семья кинематографиста подтвердила его смерть изданию Le Monde, но не стала разглашать причину его ухода.

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Ланцман родился 27 ноября 1925 года во Франции в семье выходцев из Российской Империи. Его мать — уроженка Кишинева, а у отца были белорусские корни. В период оккупации Франции в 1943 году в возрасте 18 лет он стал одним из участников группы Сопротивления в центральной части страны.

После Второй мировой войны Ланцман начал изучать философию в Тюбингене в 1947-м. По окончании обучения он занялся преподаванием в Свободном университете Берлина, где в 1952 году познакомился с философом Жаном-Полем Сартром и его женой — писательницей Симоной де Бовуар. Вскоре Ланцман пришел работать в литературно-политический журнал Les Temps Modernes, основанный Сартром в 1945-м. Издание жестко критиковало американскую политику, было противником перевооружения Германии и войны в Индокитае. Достаточно быстро Клод Ланцман стал главным редактором журнала.

Начиная с 1970 года журналист полностью сосредоточился на создании документальных фильмов. В 1974-м он начал работать над самой известной своей картиной «Шоа», которая впоследствии была удостоена множества премий. Девятичасовая документальная лента о нацистских лагерях смерти стала одним из самых подробных исследований Холокоста. Ланцман работал над ней 12 лет своей жизни.

При создании ленты режиссер не использовал ни письменных, ни фотографических документов. В ее основу легли интервью с очевидцами ужасов Освенцима, Терезиенштадта и Треблинки, которые он проводил в течение шести лет.

Фильм четко разделяет героев на три группы: жертв Холокоста, нацистских преступников и их пособников, а также пассивных свидетелей. Среди опрошенных были выжившие заключенные, их дети и родственники, польские крестьяне, проживающие рядом с местами бывших концлагерей, а также бывшие немецкие охранники и офицеры.

Премьера «Шоа» в 1985 году стала мировым общественным событием. Фильм был удостоен премий кинофестивалей в Берлине и Роттердаме, премии «Сезар» на Фестивале европейского кино во Франции, наград Британской академии кино, Международной ассоциации кинодокументалистов, Общества кинокритиков Нью-Йорка, Бостона, Канзас-сити, Лос-Анджелеса, а также Национального общества кинокритиков США.

«Шоа» получил продолжение в последующих лентах Ланцмана «Живой и уходящий» о лагерях Аушвиц и Терезиенштадт и «Собибор, 14 октября 1943 года, 16 часов» о единственном успешном восстании в нацистском концлагере Собибор.

Ланцман сыграл важную роль в сохранении памяти об этом событии, которое является важной страницей в истории Великой Отечественной войны, — восстание в Собиборе возглавил советский офицер Александр Печерский.

В этом году вышел режиссерский дебют российского актера Константина Хабенского «Собибор», посвященный этой же теме.

Один из создателей картины Илья Васильев рассказал о наследии и влиянии документальной ленты Ланцмана.

«У него был некий особый стиль авторский стиль в документальном кино о холокосте, о катастрофе европейского еврейства, — приводит слова Васильева РИА «Новости». — Он использовал крупные планы, много разговаривал со свидетелями тех событий.

Для популяризации нашей деятельности и истории о подлинных героях Собибора он сделал очень важный фильм, который так и называется: «Собибор, 14 октября 1943 года, 16 часов».

«С точки зрения авторской подачи и внимания к тем фактам, благодаря которым могло случиться восстание, этот фильм, на наш взгляд, был очень важным, — считает Васильев. — Во-первых, он содействовал популяризации этой истории собиборского восстания, а [во-вторых], расставлял акценты, которые очень правильные и важные».

За свои труды и участие в борьбе с нацизмом Ланцман был награжден медалью участника Сопротивления. Ему было присвоено звание офицера и командора Ордена Почетного легиона, а также командора Национального ордена «За заслуги».