«Евровидение» под угрозой: Израиль обвинили в плагиате

Проведение международного конкурса песни «Евровидение-2019» в Израиле находится под угрозой срыва. Победу в Лиссабоне в этом году одержала песня «Toy» в исполнении израильтянки Нетты Барзилай, однако авторов композиции обвинили в плагиате.

Звукозаписывающая компания Universal Music направила предупредительное письмо Дорону Медали и Ставу Бергеру, написавшим лучшую, по мнению телезрителей песню «Евровидения». Об этом сообщает израильское издание Walla.

Компания убеждена, что композиция является плагиатом на всемирно известный суперхит группы The White Stripes «Seven Nation Army».

Согласно регламенту международного конкурса, все песни, звучащие на состязаниях, должны быть оригинальными, а в случае установления плагиата победитель должен быть дисквалифицирован.

Таким образом, Израиль может потерять право проведения «Евровидения» в следующем году, которое в этом случае отойдет Кипру, который занял второе место в Лиссабоне благодаря песне «Fuego» в исполнении Элени Фоурейры.

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Любопытно, что экспертные комиссии стран-участниц конкурса поставили на первое место Австрию, затем — Швецию, а Израиль получил только третью сумму баллов. Однако, согласно новой системе голосования конкурса, к баллам, полученным от профессионального жюри были приплюсованы очки, сложенные после зрительского голосования. Таким образом, именно телезрители вывели Нетту Барзилай на первое место.

Нетрудно предположить, что в случае достоверного определения плагиата система голосования будет изменена.

Несколько дней назад авторитетный американский журнал «Rolling Stone» провел голосование среди известных музыкальных критиков и самих артистов, в результате которого определились 100 лучших на сегодняшний день песен 21-го века. В опросе участвовали такие известные музыканты, как Ларс Ульрих (Metallica), Эм Шэдоуз (Avenged Sevenfold), Том Морелло (Rage Against the Machine), Ноэль Галлахер (Oasis), Кортни Лав, Дэвид Гетта, Дуа Липа, Рита Ора и другие.

По результатам опроса, «Seven Nation Army» заняла высокое третье место. Песня вышла уже 15 лет назад, однако до сих пор остается в числе любимых среди многих меломанов мира. До сих пор можно слышать, как ее поют футбольные болельщики на стадионах во время матчей. Композицию также часто включают в саундтреки к фильмам.

Проблемы с проведением «Евровидения» в Израиле возникли еще до скандала с плагиатом. Но они несут политический характер.

Конфликт разразился вокруг города-хозяина конкурса в будущем году.

Вернувшись на родину, Нетта получила теплый прием со стороны властей и поклонников ее творчества. Премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху, поздравляя певицу, сказал: «Нетта, ты принесла большую славу Израилю. В следующем году — в Иерусалиме!»

Через несколько дней после эмоциональной речи премьер-министра Израиля оргкомитет Евровидения призвал в официальном обращении поклонников не торопиться с покупкой билетов в Иерусалим, подчеркнув, что место и даты проведения следующего «Евровидения» остаются неизвестными.

Однако неоднозначный статус Иерусалима вызвал большие вопросы.

Статус восточной части древнего города остается одной из главных трудностей в палестино-израильском конфликте.

Восточный Иерусалим был занят еврейским государством уже в 60-х годах 20-го века, и с тех пор правительство страны неизменно заявляет, что объединенный город является столицей Израиля, что идет вразрез с намерениями палестинцев.

Регламент проведения «Евровидения» недвусмысленно гласит об аполитичности конкурса, и поэтому Европейский вещательный союз EBU выступил против проведения конкурса в городе.

После реакции EBU правительство Израиля обозначило свою позицию по этому вопросу, которая стала заключаться в политике невмешательства. Беньямин Нетаньяху пообещал, что власть не будет вмешиваться в проведение конкурса.

«Правительство будет вести себя в соответствии с правилами EBU», — говорится в официальном заявлении Нетаньяху.

Теперь же Израилю, авторам песни «Toy» и певице Нетте предстоит с волнением следить за развитием скандала в связи с плагиатом.