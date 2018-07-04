История клана: Сопрано узнают свои корни

Американский режиссер, сценарист и продюсер Алан Тейлор назначен постановщиком полнометражной ленты «Множество святых Ньюарка», которая станет приквелом к знаменитому криминально-драматическому сериалу «Клан Сопрано». Тейлор снял для оригинального шоу девять эпизодов, за один из которых получил премию «Эмми» в 2007 году.

За сценарий предстоящей ленты отвечает создатель «Клана Сопрано» Дэвид Чейз, который занимается им совместно с Лоуренсом Коннером, автором нескольких серий шоу. Также Чейз исполнит функции продюсера картины.

Как сообщает The Hollywood Reporter, исполнительным продюсером фильма станет Николь Ламберт, для которой этот проект станет дебютным.

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Сценарий «Множества святых Ньюарка» приобрела одна из крупнейших американских кинокомпаний New Line Cinema. Также в создании фильма примет участие телеканал HBO, на котором вышли все шесть сезонов «Клана Сопрано». Известно, что в приквеле могут появиться персонажи оригинального шоу Джованни Сопрано (Джонни Бой) и Ливия Сопрано — отец и мать главного героя криминальной саги Тони Сопрано.

Картина будет предысторией сериала. Действие будет разворачиваться в 1960-х годах в Ньюарке — как раз в этот период начались массовые столкновения между итальянским и афроамериканским населением Нью-Джерси.

Тейлор является одним из самых востребованных режиссеров телеканала HBO. В частности, он ставил эпизоды таких популярных сериалов, как «Игра престолов», «Секс в большом городе», «Подпольная империя», «Дэдвуд», «Тюрьма Оз» и «Клиент всегда мертв». Помимо этого, он работал над культовым «Остаться в живых» и «Безумцами». Для больших экранов Тейлор снял сиквел «марвеловского» «Тора» и «Терминатор: Генезис».

Стартовавший в 1999 году «Клан Сопрано» завоевал статус культового сериала — многие критики называют его лучшим телешоу за всю историю (и с ними сложно поспорить).

Одним из главных достоинств «Клана» считают принципиально новый взгляд на мафиозные структуры Америки — лучшие традиции фильмов Мартина Скорсезе здесь смешались с высоким уровнем личностного драматизма, что в конце 20 века было революционным для телевидения ходом.

В «Клане Сопрано» затрагиваются проблемы итало-американского сообщества США, а также исследуются темы насилия над человеческим духом и границы морали в обществе.

Сюжет сериала повествует о Тони Сопрано — лидере мафиозной группировки на территории одного из районов Нью-Джерси, который встречает и преодолевает множество навалившихся на него проблем. Он достаточно жесток и очень вспыльчив, в его распоряжении — самые преданные бандиты, готовые выполнять абсолютно любые приказы. Тони владеет семейным бизнесом, который прочно держит в своих руках.

У него есть жена и двое детей, и он старается обеспечить свою семью всем самым необходимым, пытаясь держать их подальше от криминальных разборок. Несмотря на постоянные измены жене, Тони стремится сохранить семью и старается идти с ней на компромиссы.

Вскоре из-за навалившегося количества проблем с бизнесом и неурядиц в семье его начинают преследовать панические атаки. Тони решает обратиться к психотерапевту, однако вынужден скрывать прохождение терапии от своих мафиозных «коллег».

Сериал завоевал огромную популярность среди зрителей во многом благодаря вдумчиво прописанному главному герою с неоднозначным характером, образ которого гениально воплотил на экране актер Джеймс Гандольфини. За работу над «Кланом Сопрано» он получил три премии «Эмии» (а номинирован был шесть раз) и один «Золотой глобус».

Для исполнения этой роли актеру пришлось набрать 12 кг. Гандольфини еще на кастинге поразил режиссеров своей невероятной актерской игрой — ему потрясающе удалось войти в образ жестокого лидера мафиозной группировки. Его игра не осталась без внимания критиков, они неоднократно отмечали его харизматичность и актерский талант. Джеймс Гандольфини скончался 19 июня 2013 года в результате остановки сердца.