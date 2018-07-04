Принцесса на колесах: из «Короны» в спин-офф «Форсажа»

Английская актриса Ванесса Кирби примкнула к касту экшна «Хоббс и Шоу» — спин-оффа франшизы «Форсаж», который будет посвящен героям Дуэйна «Скалы» Джонсона и Джейсона Стэйтема. В предстоящей ленте Кирби сыграет роль Хэтти — агента MI5 и сестры Деккарда Шоу (Стэйтем).

На данный момент известно, что в «Хоббс и Шоу» зрители увидят, как экс-сотрудник Дипломатической службы безопасности, боец и стрелок Люк Хоббс (Джонсон) ради спасения мира объединяется со своим старым врагом и опаснейшим преступником – Деккардом Шоу. Подробные детали сюжета будущей киноленты пока держатся в секрете.

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В данный момент студия Universal ищет актрису полинезийского происхождения на роль матери Хоббса, а также пять мужчин, которые сыграют его братьев. Предположительно, старший из них — Иона Каль — в значительной степени будет влиять на сюжет. Одним из конфликтов ленты станет его неприязнь к Хоббсу.

Предыстория Деккарда Шоу до сих пор покрыта тайной, известно лишь, что в свое время он был солдатом британской армии. Ожидается, что предстоящий фильм прольет свет на его прошлое.

До этого ходили слухи о том, что главным антагонистом планировалось сделать Сайфер (Шардиз Терон) из восьмой части франшизы, однако позже было принято решение отказаться от этой идеи. Злодеем станет 50-летний британец под псевдонимом Mr. Null, которого характеризуют как «одевающегося во все черное международного террориста».

Автором сценария спин-оффа выступит штатный сценарист франшизы «Форсаж» Крис Морган, а режиссером будет Дэвид Литч, поставивший первого «Джона Уика», «Взрывную блондинку» и второго «Дэдпула».

О планах снять отдельный фильм про Хоббса и Шоу заговорили в апреле 2017 года, спустя неделю после выхода «Форсажа 8» на большие экраны. Многие критики и зрители тогда отметили, что одним из главных достоинств ленты являются напряженные отношения персонажей Джонсона и Стэйтема, балансирующие на грани ненависти и любви.

Запуск спин-оффа вызвал определенные трения между участниками франшизы. Ради выхода отдельного фильма студия решила перенести релиз «Форсажа 9» на апрель 2020 года. Девятая картина станет вторым эпизодом смысловой трилогии, которая запустилась после гибели актера Пола Уокера и вывода его персонажа Брайана О'Коннера из сюжета. Финальная десятая часть должна выйти на большие экраны в апреле 2021 года.

На данный момент серия фильмов «Форсаж» является самой крупной и прибыльной франшизой студии Universal: общемировые кассовые сборы всех частей составляют более $8,1 млрд. По словам председателя совета директоров студии Донны Лэнгли, история о Шоу и Хоббсе — лишь первое из возможных ответвлений серии.

9 декабря 2017 года Дуэйн Джонсон опубликовал у себя в инстаграме промо-видео картины «Хоббс и Шоу». Ролик менее чем за сутки набрал свыше 4 млн просмотров.

Выход спин-оффа открывает для франшизы новые перспективы, в то время как основная линейка фильмов претерпевает изменения: на смену Крису Моргану, который отвечал за сценарии третьей и всех последующих частей, придет Дэниэл Кейси.

Начало съемочного процесса «Хоббса и Шоу» запланировано на сентябрь, он будет проходить на территории Великобритании, а также штатов Гавайи и Джорджия. Мировая премьера спин-оффа назначена на 26 июля 2019 года. В российский прокат картина выйдет на неделю позже — 2 августа.

Ванесса Кирби — английская актриса, наиболее известная по роли британской принцессы Маргарет в сериале «Корона», первый сезон которого обошелся Netflix в баснословные $156 млн. Сериал получил огромное количество наград, а сама Кирби за работу в этом шоу была удостоена премии Британской академии кино и телевизионных искусств. В конце июля на больших экранах появится шпионский боевик «Миссия невыполнима: Последствия» с Томом Крузом, где актриса снялась в одной из ролей второго плана и сыграла таинственную Белую Вдову — пока что детали о ее героине держатся в секрете.