Скончался популярный игрок КВН Аслан Алборов

В Северной Осетии на 34-м году жизни скоропостижно скончался член команды Клуба веселых и находчивых «Пирамида» Аслан Алборов. О неожиданной трагедии сообщил директор театра КВН Сослан Плиев на своей странице в соцсети.

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«Сегодня ночью не стало Аслана Алборова, — написал Плиев в фейсбуке.

— Пока не будет никаких подробностей. Я их не знаю. Знаю только, что, когда уходят молодые талантливые люди, это боль, которая будет всегда.

На том свете уже много людей из КВНа: Аслан Камболов, Сергей Есенов, Алик Бадов... И вот теперь Хома… Слишком много».

Причины смерти Алборова не объявлены — есть только несколько версий, которые пока не были . Кончина 33-летней звезды КВН стала неожиданной для всего его окружения.

В последнее время Алборов трудился во Владикавказе на северо-осетинском канале «Осетия-Ирыстон».

«Нам не сообщили о причинах его смерти, но он не болел и вообще, казалось, чувствовал себя хорошо, — приводит слова сотрудников телеканала МК. — Сегодня утром позвонили руководителю канала, а он уже объявил о том, что наш коллега скончался».

В Управление Министерства внутренних дел Владикавказа пока не поступало информации о кончине Алборова.

Позднее Плиев поделился дополнительными сведениями о смерти юмориста. По словам директора театра КВН, Алборов скончался в ночь на 4 июля под Владикавказом на базе отдыха, где проводил отпуск вместе с супругой.

«Тело еще даже не доставили во Владикавказ», — заявил Плиев агентству ФАН.

Высказывается еще одна причина гибели Алборова.

По информации источника, близкого к окружению юмориста, Алборов мог покончить жизнь самоубийством.

«Аслан покончил с собой в ночь на 4 июля. Мы не знаем еще причин», — сказал источник агентству ТАСС.

Преждевременную смерть коллеги прокомментировал известный телеведущий и юморист, победитель Высшей лиги КВН Сергей Писаренко.

«Очень жаль, талантливый парень, хороший кавээнщик, прекрасно играл на сцене», — приводит слова Писаренко «360».

Международный союз КВН принес соболезнования семье Алборова.

«Во Владикавказе на 34-м году жизни умер актёр команды КВН «Пирамида» Аслан Алборов, — говорится на официальной странице Союза в соцсети. — Международный союз КВН выражает искренние соболезнования родным и близким».

На личной странице Алборова в соцсети поклонники его таланта высказывают соболезнования его родным и близким.

«Вечная память тебе, Аслан. Пусть земля тебе будем пухом», — написал один из его подписчиков.

«Очень жаль. Мир праху», «Ужас. Молодой такой. Земля пухом», «Царствие небесное. Ужасно, когда уходят молодые. Соболезнования родным и близким», — пишут поклонники его творчества в интернете.

Команда КВН «Пирамида», за которую выступал Алборов, была основана в 2004 году в результате слияния двух осетинских коллективов: «Владикавказские спасатели» и «Катастрофы недели». «Пирамида» быстро завоевала популярность у зрителей и добилась успехов в КВН.

Отмечается, что в начале своего существования команда отличалась черным и местами жестоким юмором. Однако со временем тематика стал постепенно смягчаться.

Уже в 2005 году «Пирамида» стала вице-чемпионом Премьер-Лиги «Клуба веселых и находчивых» — второго по престижности дивизиона.

В Высшей лиги КВН команда не смогла добиться победы, однако в 2007 и 2008 годах становилась вице-чемпионом.

Хотя коллектив и не завоевал главного кубка, команда выиграла много других трофеев клуба. В 2008 и 2010 годах «Пирамида» становилась обладателем Летних кубков КВН. В 2006-м был завоеван КиВиН в светлом, а в два последующих года — малый КиВиН в золотом.

В 2009-и «Пирамида» выиграла сразу два трофея — президентский КиВиН и большой КиВиН в золотом.

В 2010 году Алборов покинул «Пирамиду» и присоединился к коллективу «На характере». После карьеры в КВН начал трудиться на телеканале «Осетия-Ирыстон» режиссером отдела линейного вещания.

Время и место прощания с юмористом будет объявлено позднее.