Больше не «Табакерка»: театр Табакова сменил название

Московский Театр-студия под руководством Олега Табакова, известный в народе как «Табакерка», сменит свое официальное название. Теперь он будет назваться «Театр Олега Табакова». Вслед за новым названием у театра будет и новый логотип. об этом сообщили в пресс-службе заведения.

После ухода из жизни в возрасте 82 лет основателя театра Олега Табакова в это году новым художественным руководителем «Табакерки» стал народный артист России Владимир Машков. Чуть позже он возглавил Театральную школу Олега Табакова.

1 июля «Табакерка» закрыла уже свой 32-й сезон, который, по словам сотрудника пресс-службы театра, стал самым тяжелым в его истории.

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«Это был, пожалуй, самый тяжелый сезон в истории нашего коллектива, — приводит слова представителя театра ТАСС. — Тем не менее, мы сыграли пять премьер.

В сентябре Евгений Писарев представил спектакль «Кинастон» по пьесе Джеффри Хэтчера, в декабре актрисы Алена Лаптева и Янина Колесниченко выступили с режиссерским дебютом, поставив спектакль по киносценарию Федерико Феллини «Ночи Кабирии», а в январе молодой режиссер Данил Чащин выпустил спектакль «Разговоры после ...» по пьесе Ясмины Реза. Затем, в марте Александр Марин представил постановку «Малгил» по собственной инсценировке рассказов Даниила Хармса, в апреле репертуар Сцены на Сухаревской пополнился спектаклем Николая Дручека по пьесе Робера Тома «Ловушка для наследника», которым мы и завершили сезон».

Новый 33-й сезон «Театр Олега Табакова» откроет 4 сентября спектаклем «Волки и овцы», который будет представлен на сцене Театра имени Пушкина.

В «Табакерке» планируется модернизация здания а улице Чаплыгина, а также сцены и фойе. Поэтому в начале сезона театр будет задействовать другие сцены.

«В это время Театр Олега Табакова будет играть свои спектакли на различных площадках Москвы, — поделился информацией Машков. — Сцена на Чистых прудах начнет работу в октябре, а сцена на Сухаревской откроется в ноябре.

Это не совсем ремонт. Это, скорее, модернизация и создание абсолютно уникального театрального пространства. Уверен, что осенью мы многих удивим и порадуем немалым количеством сюрпризов и новшеств».

Несмотря на запланированные работы, Школа Олега Табакова начнет функционировать вовремя — 1 сентября, как все остальные учебные заведения Москвы.

«Воспитанники школы продолжат свое обучение в обновленном пространстве, а мы тем временем будем работать над модернизацией учебной программы, — отметил Машков. — Я очень надеюсь, что самые способные из учеников смогут выходить на сцену со своими педагогами — артистами нашего театра. И, наоборот, артисты будут активно участвовать в ежедневной жизни Школы».

Олег Табаков умер 12 марта этого года в возрасте 82 лет после продолжительной болезни в результате сердечного приступа. Великий артист не успел оставить пожелания насчет своего преемника, как в театре, так и в своей школе.

Предложение Владимиру Машкову возглавить «Табакерку» поступило уже 23 марта, однако актер не стал давать быстрого ответа и попросил время на размышление.

6 апреля Машков объявил, что принимает предложение, и возглавил театр. Как отмечается вдова Табакова актриса Мария Зудина испытала облегчение в связи с тем, что актер дал согласие. Она отметила, что у ее мужа и Машкова была «очень человеческая, душевная связь».

«Он сделал мужской поступок, а мне стало спокойнее. Надеюсь, что «Табакерку» ждет новый виток, новая жизнь, — подчеркнула Зудина. — Володя обладает всеми качествами, необходимыми для этой должности. Это правильное назначение, грамотное в человеческом плане».

Позднее, 21 мая, стало известно, что Машков также возглавил Школу Олега Табакова. Об этом стало известно, когда он был представлен коллективу заведения в качестве нового художественного руководителя.

«Художественный руководитель этого колледжа назначается по согласованию с «Табакеркой». Никаких сюрпризов здесь, как вы понимаете, быть не могло, — заявил студентам на отчетном мероприятии глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский. — С сегодняшнего дня Владимир Львович будет рассказывать вам о большом пути».

Затем слово взял сам 54-летний актер и пообещал ученикам школы продолжить дело Табакова, который основал учебное заведение в 2009 году.