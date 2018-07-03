Умерла Надежда Саркисян

В Ереване на 65-м году жизни скончалась известная советская и армянская джазовая певица Надежда Саркисян. Ее смерть подтвердили в медицинском центре «Наири», куда артистку срочно доставили после резкого ухудшения состояния здоровья. Саркисян длительное время страдала от онкологического заболевания, и ей удавалось сдерживать распространение рака, однако в конечном итоге страшная болезнь победила.

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Надежда Саркисян родилась 17 октября 1954 года в Ереване. В возрасте 23 лет она стала участницей ансамбля известного советского пианиста и дирижера Константина Орбеляна «Серпантин». Помимо классической музыки, он также занимался популяризацией джаза, ради чего и создал коллектив.

К слову, именно в «Серпантине» начинала свой творческий путь Лариса Долина, которая сначала сделала себе имя в качестве джазовой певицы, а затем перешла в эстрадный жанр.

Саркисян проработала в «Серпантине» десять лет — с 1977-го по 1987 год. Уже будучи состоявшейся исполнительницей, певица временно перебралась в Москву и в 1988 году поступила на учебу в Московский художественный театр Российской армии, который окончила в 1993-м.

Фоторепортаж: Умерла певица Надежда Саркисян __is_photorep_included11824531: 1

Певица также снималась в кино. На ее счету четыре роли.

Кинодебют Надежды Вигеновны состоялся еще в 1981 году в комедийном мюзикле «Восточный дантист», где ее партнерами на экране стали Александр Ширвиндт и Амаяк Акопян, сыгравшие главных героев в картине.

Сама Саркисян получила роль второго плана — она сыграла певицу, которая обратилась к Ширвиндту за медицинской помощью.

Следующее появление певицы на экране состоялось уже после распада Советского Союза. В 1997 году она снялась в картине «Невестка из Джермука», а через 11 лет — в фильме «Осенний абрикос». Единственную крупную роль Саркисян получила в своем последнем фильме «Звезда любви» 2009 года.

Певица была долгое время замужем за известным армянским пианистом и скульптором Давидом Беджаняном. Они познакомились в уже упомянутом ансамбле «Серпантин», где Беджанян работал пианистом.

Помимо музыки, он также увлекался изобразительным искусством и позднее стал скульптором. В Армении он известен прежде всего благодаря созданному памятнику знаменитому пианисту и композитору Арно Бабаджаняну, автору нескольких классических концертов для фортепиано с оркестром и более 100 песен.

Памятник был установлен в 2003 году в центральной части Еревана, недалеко от здания театра балета и оперы имени Спендиаряна.

Беджанян скончался в 2011 году от сердечной недостаточности.

Дочь супружеской пары не менее знаменита в Армении, чем ее заслуженные родители. 34-летняя Эмма Беджанян — известная певица, выступающая под псевдонимом Эмми. У себя на родине она одна из самых популярных певиц, которую поклонники называют «поп-принцессой Армении».

Эмма Беджанян уже в детском возрасте связала свою жизнь с пением и во второй половине 90-х годов гастролировала по стране с группой, играющей народную музыку. В 2010 году певица впервые попробовала квалифицироваться на международный конкурс песни «Евровидение», однако заняла второе место в национальном отборе.

Но на следующий год она добилась желаемого с песней «Boom-Boom» и приняла участие в конкурсе, который проходил тогда в немецком Дюссельдорфе. Эмми не смогла добиться хорошего результата. Самым обидным для певицы обстоятельством стало 11-е место, тогда как в финал проходили десять лучших участников.

Это стало первым случаем, когда Армения не прошла в финал международного конкурса. Второй раз подобная неудача постигла страну в этом году в Лиссабоне.

Победителем же «Евровидения-2011» стал дуэт Эльдар и Нигяр из соседней страны — Азербайджана.

Сейчас Эмми в основном занимается раскруткой молодых талантов в созданном ей продюсерском центре. Она также является членом жюри в популярном во всем мире проекте «X Factor», который представляет собой конкурс исполнителей в формате реалити-шоу.