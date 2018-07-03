«Ты не в России»: украинцы затравили Земфиру за триколор

2 июля во время выступления на музыкальном фестивале «21 век» в Минске певица Земфира вышла на сцену с российским триколором. Этим жестом певица поздравила национальную сборную с победой над командой Испании и выходом в четвертьфинал чемпионата мира по футболу 2018 года. Сам поступок вызвал негодование у украинских фанатов в социальных сетях.

«Земфира спела максимально неудачные восемь--девять песен. Вышла во флаге России со словами «Мы вышли из группы на чемпионате мира». Кто «мы»? Ты не в России. Ты в Белоруссии. Зачем ты нас поздравляешь?

Она вплела поздравления сборной в свои песни», — заявила одна из фанаток певицы на своей странице в фейсбуке.

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«Короче. Конечно, дело не в триколоре. Просто когда выходишь к людям, которые ждали тебя под дождем, в июльской минской холодине. К людям, которые приехали из разных мест на нейтральную территорию, чтоб просто услышать гениальные песни, не надо говорить: «Я вынуждена была выезжать на концерт». Рок — это для меня про сопротивление. Нынешняя Земфира — про комфорт и адаптивность. Нужно вовремя уходить, чтобы не превратиться из Цоя в Пугачеву», — высказался один из зрителей фестиваля.

Несмотря на то что большинство пользователей соцсетей осудили действие певицы, реакция была неоднозначной. Так, некоторые отмечали, что многие гости фестиваля аплодировали как выступлению Земфиры, так и новости о победе российской команды.

По словам самой певицы, о результатах матча она узнала по телефону, так как интернет работал с перебоями, поэтому самого пенальти она не видела, но решила выразить поддержку российским футболистам прямо со сцены.

Это уже не первый случай, когда Земфира оказывается в центре подобного скандала — и в котором замешан флаг. В июле 2015 года она выступила на рок-фестивале Tbilisi Open Air.

Тогда один из зрителей протянул певице украинский флаг, и артистка исполнила одну из своих популярных песен, размахивая им. Затем Земфира повесила флаг на микрофонную стойку и продолжила выступление. Этот поступок возмутил поклонников певицы.

Большинство комментаторов соцсетей усмотрели в нем политический и пропагандистский подтекст. В России многие также раскритиковали Земфиру за этот поступок. Известный продюсер Иосиф Пригожин обвинил певицу в том, что та, будучи гражданкой России, подняла флаг другой страны. В поддержку артистки высказывались телеведущая Тина Канделаки, а также журналист и музыкальный продюсер Александр Кушнир. Последний отмечал, что инцидент с украинским флагом вовсе не был спланирован заранее и не несет политического характера.

В марте 2016 года на своем концерте в Литве певица Земфира, используя ненормативную лексику, попросила фанатов убрать украинский флаг в связи с обострением политических отношений между Россией и Украиной.

«Я житель России. Мы находимся в Литве. Я прошу вас, я прошу вас, ***. Вы любите свою страну, я люблю свою страну», — заявила со сцены Земфира. Также она покрутила пальцем у виска и заявила: «Вы любите не меня, а какую-то свою идею».

Земфира — популярная российская певица и одна из крупнейших фигур на отечественной сцене. В феврале 2016 года, выступая на концерте в Нижнем Новгороде в рамках своего тура «Маленький человек», певица сообщила, что это последние гастроли в ее карьере. В то же время артистка не исключила, что продолжит выступать с отдельными концертами.

В начале июня на официальном сайте исполнительницы появилось сообщение о запрете концертов в Нижнем Новгороде и Калининграде в связи с чемпионатом мира по футболу. Тогда представители фан-зоны мундиаля возложили ответственность за срыв выступлений на организаторов, которые собирались провести мероприятия, «никого не спросив».

1 июля на московском стадионе «Лужники» состоялся футбольный матч 1/8 финала, в результате которого сборная Россия одержала победу над национальной командой Испании в серии послематчевых пенальти. 7 июля Россия выступит против сборной Хорватии.