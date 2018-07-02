В отрыв: «Суперсемейка» не видит соперников

«Суперсемейка 2» уже третью неделю подряд возглавляет российский бокс-офис. «Пиксаровский» мультфильм собрал в России в минувшие выходные 87,2 млн рублей. В отсутствие крупных премьер картине оказалось достаточно этой суммы, чтобы занять первое место.

Ситуация, когда в отечественном прокате ни один фильм не добрался до 100-миллионной отметки, наблюдалась совсем недавно — в первые выходные июня. Тогда также на третьей неделе проката «Дэдпул 2» заработал 84 млн рублей и стал самым кассовым фильмом уикенда без серьезных конкурентов, так как «Хан Соло: Звездные войны. Истории» провалился во всем мире, включая Россию.

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Общие сборы «Суперсемейки 2» в России и странах СНГ составили 826,3 млн рублей, но говорить о преодолении рубежа в 1 млрд вряд ли приходится — на четвертой неделе падение кассы мультфильма должно быть как минимум в два раза.

«8 подруг Оушена» сохранили за собой вице-лидерство, собрав в прошедшие выходные 70,2 млн рублей. Общая касса продолжения оригинальной содерберговской франшизы за две недели проката составила неплохие 289,6 млн.

Картина об авантюрном ограблении известной актрисы привлекла внимание зрителя и неплохо выступила во всех странах, заработав $209 млн при бюджете в $70 млн.

На третьей позиции в России стартовала комедия «Ты водишь!» с Джереми Реннером и Джоном Хэммом в главных ролях. Сборы картины не оправдали ожиданий экспертов, которые прогнозировали 90 млн рублей. Однако фильм, взявший за основу историю в The Wall Street Journal, смог собрать лишь 64,1 млн и вместо ожидаемого лидерства лишь замкнул тройку лучших.

Бодро стартовавший три недели назад «Мир Юрского периода 2» испытал на себе значительное падение сборов. Картине удалось заработать лишь 35,2 млн на четвертой неделе проката. Однако стоит оговориться, что количество копий значительно упало — до 823, и это неизбежно для долгожителей бокс-офиса.

В любом случае, атака динозавров на российский бокс-офис получилась весьма удачной — фильм за четыре недели собрал 1,16 млрд рублей, а к завершению проката должен, по прогнозам, войти в 50 самых кассовых фильмов на территории России и стран СНГ.

Основанная на реальных событиях романтическая драма «Во власти стихии» оправдала прогнозы по сборам и даже немного их превзошла. Картина в свой дебютный уикенд обосновалась на пятом месте российского бокс-офиса с кассой 33 млн рублей.

За основу фильма взяты мемуары Тэми Олдхэм, которая вместе со своим партнером Ричардом Шарпом в 1983 году отправилась в путешествие из Таити до Сан-Диего на яхте и оказалась в центре страшного урагана.

Шестое место взяла еще одна премьера предыдущей недели — «Распрекрасный принц». Мультфильм собрал 23,7 млн рублей.

Российская комедия «Ночная смена» на прошлой неделе выдала очень скромный старт, расположившись на четвертом месте. В прошедшие выходные картина выступила еще хуже — седьмое место и 20,2 млн рублей. Картина вряд ли сможет отбить бюджет в размере $1,5 млн, так как собрала за две недели всего 54,9 млн рублей.

Крайне неудачный старт выдал криминальный боевик «Убийца 2: Против всех», который собрал 11,7 млн. Звездный дуэт Джоша Бролина и Бенисио Дель Торо не смог привлечь зрителя в кинотеатры.

Еще одна премьера «План побега 2» заработала и того меньше — 11,2 млн рублей. Мягко говоря, скромный по своим художественным качествам фильм не смогли вытянуть даже Сильвестр Сталлоне и звезда «Стражей галактики» Дэйв Баутиста.

В целом российский кинопрокат в течение всего года показывает отрицательную динамику по сравнению с 2017-м. За июнь месяц отечественные кинотеатры собрали 3,4 млрд рублей, что на 21,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Во многом это объясняется проходящим в стране чемпионатом мира по футболу, в результате которого потенциальный кинозритель превратился на месяц в ярого футбольного болельщика.

В первом полугодии российский прокат также выступил хуже по сравнению с прошлым годом. Однако здесь наблюдается падение сборов лишь на 7,5%, что подтверждает большое влияние футбольного чемпионата на кинобизнес в стране. Посещаемость кинотеатров в первое полугодие 2017-го составила 128,1 млн зрителей, когда как в этом году до 1 июля в кино сходили только 117,8 млн человек.