«Во все тяжкие» не отпускают: Уолтер Уайт вернется на экраны

Автор культового сериала «Во все тяжкие» Винс Гиллиган заявил, что сделает все что угодно, чтобы вернуть на экран двух главных героев проекта Уолтера Уайта (Брайан Крэнстон) и Джесси Пинкмана (Аарон Пол).

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В честь десятилетия выхода сериала на экраны Гиллиган дал интервью, в котором отметил, что хотел бы вернуть Крэнстона и Пола на экраны.

В августе этого года состоится премьера четвертого сезона спин-оффа сериала под названием «Лучше звоните Солу», действие которого происходит до событий оригинала. В первые три года в проекте уже появились герои из оригинального телефильма, однако пока культовые персонажи Крэнстона и Пола не порадовали зрителей своим присутствием в кадре.

«Я отчаянно хочу видеть обоих в «Лучше звоните Солу», — приводит слова Гиллигана Entertainment Weekly. — Питер Гулд (сценарист проекта — прим. «Газеты.Ru»), все авторы и сами актеры этого хотят. Но никого бы не удовлетворило, если бы это было короткое камео.

Я думаю, мы уже слишком долго ждем. Нам надо очень постараться, чтобы объяснить их появление в кадре, и я надеюсь, что у нас это получится».

Согласен с создателем и Аарон Пол, который не скрывает своего желание снова сыграть Джесси Пинкмана.

«Мое отношение к этой возможности не изменилось с тех пор, как стартовал «Лучше звоните Солу», — сказал актер. — Если Винс найдет способ включить Джесси в сериал, на то будет причина, и она меня полностью устроит. Я верю в него. Я не думаю, что Гиллиган так сделает только для того, чтобы удовлетворить фанатов. В сюжете должны быть правдоподобные предпосылки для этого.

И если ему удастся объяснить возвращение героев на экран, то я с большим удовольствием приму приглашение».

Того же мнения придерживается и Крэнстон, чье воплощение Уолтера Уайта принесло актеру суперзвездный статус.

«Если меня попросят, то я сразу соглашусь, — заявил Крэнстон. — Винс очень заботится о своих персонажах и сюжете. «Во все тяжкие» изменил наши жизни. Поэтому мой ответ: «Да». Даже если я появлюсь на пару минут. Я думаю, аудитория в любом случае получит удовольствие».

Актер уже появлялся на съемках «Лучше звоните Солу», но только в качестве гостя. Тем не менее его очень тепло приняла команда сериала.

«Да все с ума сошли, — рассказал артист. — Когда я пришел в павильон, он весь буквально загудел».

Любопытно, что Крэнстон, изъявляя желание воссоединиться на экране с Полом, отметил, что этот опыт будет для него иметь налет грусти, так как их персонажи стали культовыми, и о съемках в «Во все тяжкие» уже невозможно забыть.

«Невозможно просто перевернуть страницу, — отметил Крэнстон. — Мы снялись в чем-то незабываемом, что наложило отпечаток на всей моей дальнейшей жизни.

И я просто не хочу об этом забывать. Я держусь за воспоминания о том, как мы провели вместе почти семь лет. Так что признаюсь, что я иногда чувствую меланхолию».

Четвертый сезон «Лучше звоните Солу» стартует 4 августа на AMC. Сериал рассказывает об адвокате по уголовным делам Соле Гудмане (Боб Оденкерк) и его попытках открыть контору в Альбукерке, штат Нью-Мексико. В оригинальном проекте Гудман занимался юридическими делами Уайта и Пинкмана.

Сериал «Во все тяжкие» стартовал 20 января 2008 года. Он состоит из пяти сезонов и 62 серий. Телефильм рассказывает о школьном учителе химии Уолтере Уайте, который узнает, что болен раком легких. Из-за тяжелого финансового состояния он принимает решение заняться незаконной деятельностью. Используя знания химии, Уайт начинает собственноручно изготавливать опасный наркотик при содействии Джесси Пинкмана.

Сериал стал по-настоящему культовым и популярным среди телезрителей. Причем, в отличие от многих шоу, уровень зрительского интереса к проекту повышался с каждым сезоном, и финал сериала посмотрели более 10 млн зрителей.

«Во все тяжкие» получил целую россыпь наград, включая «Золотой лобус», «Эмми», «Сатурн» и призы гильдии актеров.

В 2013 году сериал был внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый высоко оцененный критиками за всю историю. До сих пор на агрегаторе Metarcitic «Во все тяжкие» удерживает рейтинг 99%.