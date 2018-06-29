«Я недолго что-то значил»: умер Харлан Эллисон

В Лос-Анджелесе в возрасте 84 лет умер известный писатель-фантаст Харлан Эллисон. Он скончался у себя дома во сне. Как заявила агент писателя Сьюзан Шапиро, смерть Эллисона была неожиданной.

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Юрист и фотограф литератора Сьюзан Валада сообщила о печальной новости в своем твиттере.

«Сюзан Эллисон (жена писателя. — Прим. «Газеты.Ru») попросила меня объявить о том, что Харлан Эллисон умер сегодня во сне. «Я здесь был недолго, и недолго я что-то значил», — его слова», — написала Валада.

Susan Ellison has asked me to announce the passing of writer Harlan Ellison, in his sleep, earlier today. "For a brief time I was here, and for a brief time, I mattered."—HE, 1934-2018. Arrangements for a celebration of his life are pending. — Christine Valada, J.D. (@mcvalada) 28 июня 2018 г.

Эллисон родился 27 мая 1934 года в Кливленде, штат Огайо. Еще с детства он не отличался покладистым нравом. Учась в школе, он мечтал стать писателем и делал первые наброски. В возрасте 16 лет Эллисон потерял отца и был вынужден вернуться в родной город. В связи с этими событиями у него проявился бунтарский дух, и он неоднократно сбегал из дома.

По рассказам самого Эллисона, к 18 годам он успел поработать рыбаком, поваром в забегаловке, водителем такси, коммивояжером и даже телохранителем.

В 1951 году Эллисон поступил в Университет Огайо, где проучился всего 18 месяцев, после чего был исключен из учебного заведения. Инцидент произошел с профессором университета, который сказал, что у молодого человека не было писательского таланта. Юноша воспринял это очень близко к сердцу и грубо оскорбил преподавателя, не поскупившись на ненормативную лексику, за что и был отчислен.

Очень ярко характеризует натуру Эллисона тот факт, что в течение двух десятков лет после инцидента писатель по почте присылал профессору копию каждого изданного его произведения, будь то роман или рассказ.

К моменту учебы в университете у Эллисона уже были опубликованы пару рассказов, однако вплотную он занялся писательской карьерой только в 1955-м, когда переехал в Нью-Йорк. За первые года жизни в «Большом яблоке» Эллисон опубликовал более сотни рассказов, но так и не снискал славы.

По этой причине в 1962 году писатель переехал в Лос-Анджелес и начал продавать свои работы в Голливуд. Это занятие стало приносить неплохой доход.

В числе его экранизированных работ оказались сценарии к эпизодам популярных сериалов «Звездный путь», «Агенты А.Н.К.Л.» и «Час с Альфредом Хичкоком».

Ужи будучи известным на всю страну писателем, Эллисон работал консультантом на съемках таких культовых фантастических сериалов, как «Сумеречная зона» и «Вавилон 5», а также придумывал сюжеты для эпизодов.

Помимо сценарной работы Эллисон продолжал писать рассказы и романы. В 1965 году случился прорыв в его литературной карьере — после публикации рассказа «Покайся, Арлекин!» — сказал Тиктакщик», добывшего ему престижную премию «Хьюго». Два года спустя вышел рассказ «У меня нет рта, но я должен кричать», который был удостоен премии «Небьюла». В 1995 году вышла одноименная компьютерная игра с тем же названием, которая была основана на рассказе. Причем Эллисон принимал непосредственное участие в ее создании, консультируя дизайнеров, а также озвучив богоподобную ЭВМ.

В 1969 году вышел в свет самый известный роман писателя «Парень и его собака». Пять лет спустя был снят одноименный фильм с молодым Доном Джонсоном в главной роли. Картина и книга произвели эффект разорвавшейся бомбы.

Неприкрытый цинизм, с которым Эллисон описал постапокалиптический мир, до сих пор остается непревзойденным.

В мире, где после ядерной катастрофы погибло большинство населения планеты, молодой человек ищет «обетованную землю» вместе со своим попутчиком — собакой-телепатом. Эллисон наплевал на все каноны и создал протагониста таким же циничным и эгоистичным, как и условные злодеи в книге. Картина с Джонсоном стала культовой и была разобрана на цитаты.

Все известные работы Эллисона отражали его бунтарский и взрывной характер. Он нередко был участником громких скандалов и постоянно проявлял свою нонкомформистскую натуру.

Так, на одном из форумов писателей-фантастов Эллисон назвал Техасский кадетский корпус организацией, воспитывающей «новое поколение американских нацистов». Это произошло в 1969 году в разгар Вьетнамской войны.

В 1985 году Эллисон напал на литературного критика Чарльза Платта. А в 2006-м на церемонии награждения премией «Хьюго» писатель и вовсе вел себя крайне вызывающе, отпускал пошлые шуточки и позволил себе схватить за грудь свою коллегу Конни Уиллис. Мало того, впоследствии он обижался на нее за то, что она так и не приняла извинений.

Эллисон очень ревностно относился к своим работам и в течение своей жизни подал огромное количество исков в защиту своей интеллектуальной собственности. Самой известной стала его тяжба в 1980 году, в которой он отсудил у Paramount $337 тыс. за плагиат на его рассказ в одном из эпизодов сериала «Коп будущего».

Позднее он обвинил в плагиате создателей культового «Терминатора», который, по заявлению писателя, был основан на его рассказе «Солдат». Студия не стала доводить дело до суда и выплатила Эллисону немалую сумму, размер которой все предпочли держать в тайне, и добавила его имя в титры.

Любопытно, что режиссер фильма Джеймс Кэмерон всегда отрицал незаконное заимствование у Эллисона и называл его претензии «досадной помехой».

В 2008 году вышел документальный фильм об Эллисоне под названием «Сны с острыми зубами». Создатели использовали в ленте фрагменты интервью с писателем, а также пригласили в картину многих известных писателей и актеров, включая Робина Уильямса и Нила Геймана.

Эллисон оставил большой след в поп-культуре Америки, став автором культовых рассказов и романов, а также написав сценарии к большому количеству телефильмов.