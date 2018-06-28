От «Баламута» до «Сестер»: лучшие фильмы Бодрова-старшего

Режиссер и сценарист Сергей Бодров-старший отмечает 70-летие. Он начал свою карьеру сценаристом, в конце 70-х годов, позднее освоил профессию режиссера и стал одним из самых видных деятелей кино в России и за рубежом. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил юбиляра в телеграмме, опубликованной на сайте правительства.

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«Человек большого таланта, замечательный сценарист, кинорежиссер и писатель, на вопрос о секрете своего успеха Вы однажды ответили, что просто старались снимать интересное кино и работать с талантливыми людьми. Короткий, но действенный рецепт, и Ваше творчество отлично это подтверждает», — написал премьер.

«Баламут», 1979

Полнометражный дебют Сергея Бодрова-старшего в кино состоялся относительно поздно — в возрасте 31 года, когда на советские экраны вышел фильм «Баламут», в котором юбиляр выступил в качестве сценариста. Картина стала очень популярной в СССР и приобрела статус культовой.

Фильм затрагивает популярную в те годы студенческую тему, но смотрит на жизнь молодежи немного под другим углом. По сюжету, выпускник сельской школы Петр Горохов приезжает в Москву и поступает в престижный экономический вуз. Провинциал быстро находит общий язык со своими однокурсниками, однако его отличающиеся от столицы жизненные принципы побудили товарищей прозвать его «Баламутом». Помимо всего прочего, главный герой влюбляется в кубинскую студентку.

Фоторепортаж: Сергею Бодрову -- 70 __is_photorep_included11818021: 1

Все происходящее в фильме Владимира Рогового попало в точку — картину посмотрели почти 40 млн зрителей, а исполнитель главной роли Вадим Андреев стал лучшим актером 1979 года по версии журнала «Советский экран».

«Любимая женщина механика Гаврилова», 1981

Вторая сценарная работа Бодрова — и снова хит. Фильм «Любимая женщина механика Гаврилова» посмотрели почти 20 млн зрителей. На этот раз за рукопись юбиляра взялся мэтр отечественного кинематографа Петр Тодоровский.

Завязка фильма проста — судовой механик Гаврилов (Сергей Шакуров) не явился на собственную свадьбу с Ритой (Людмила Гурченко). За полчаса до церемонии бракосочетания он вступился за незнакомую женщину, избил хулиганов и попал в милицию. А дальше — переживания, любовь и запутанные человеческие отношения. Гурченко получила приз за лучшую женскую роль на кинофестивале в Маниле.

«СЭР», 1989

Третья полнометражная режиссерская работа Бодрова-старшего вышла под двусмысленным названием «СЭР». Оно расшифровывается как «Свобода — это рай». Режиссер снова обращается к теме молодежи и делает это блистательно.

Главный герой картины Саша Григорьев — воспитанник специнтерната для трудных детей. Он дважды совершает побег из заведения, чтобы попытаться найти своего отца и зажить свободной жизнью. В этом фильме впервые на экране появился сын режиссера Сергей Бодров-младший в эпизодической роли.

«Кавказский пленник», 1996

Фильмов про войну в Чечне в нашей стране сняли катастрофически мало, хотя эта тема трогает людей до сих пор. Бодров-старший резал по живому — российская премьера «Кавказского пленника» состоялась 15 марта 1996 года в разгар первой Чеченской.

Бодров взял за основу одноименный рассказ классика Льва Толстого и перенес его из войны 19-го века в конфликт в середине 90-х годов. Главные роли в фильме исполнили Олег Меньшиков и Сергей Бодров-младший (первая крупная роль в кино).

Картина стала широко известна не только в России, но и за ее пределами. Лента была номинирована на «Оскар» и «Золотой глобус». На родине «Кавказский пленник» взял целых пять премий «Ника» — за лучший фильм, режиссуру, сценарий, а также обе мужские роли. Увы, но выдающийся оператор Павел Лебешев остался только номинантом.

«Восток-Запад», 1999

Еще один громкий сценарий юбиляра, и опять на экране зрители смогли увидеть дуэт Меньшикова с Бодровым-младшим. К ним присоединились звезды мировой величины Сандрин Боннер и Катрин Денев. Картину снял французский режиссер Режис Варнье.

Действия фильма «Восток-Запад» происходит в конце 40-х годов. Русский эмигрант (Меньшиков) возвращается на родину из Франции вместе с супругой Мари (Боннер). Они селятся в коммунальную квартиру и стараются привыкнуть к советскому быту и жизни во времена сталинского тоталитаризма. Картина не получила наград, но была номинирована на «Оскара» и «Золотой глобус».

«Сестры», 2001

Режиссерский дебют Сергея Бодрова-младшего по рассказу отца. Фильм рассказывают о единоутробных сестрах, которые оказываются втянутыми в бандитские разборки и бегут от преследователей. Они ненавидят друг друга, но, преодолевая тяжелые испытания, в итоге сближаются.

Картина стала экранным дебютом для тогда еще 13-летней Оксаны Акиньшиной. Режиссерская работа Бодрого-младшего была высоко отмечена — он получил приз конкурса студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна» на Московском международном кинофестивале. Как и в случае с «Кавказским пленником», фразы из фильма ушли в народ, так как отражали дух времени, ссылаясь на чеченскую войну и криминальную обстановку в стране.

«Монгол», 2007

Одна из самых громких работ Бодрова-старшего «Монгол» стала едва ли не наиболее кассовой в его карьере. Картина собрала в мировом прокате $26 млн долларов, была номинирована на «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке, получила шесть премий «Ника» и две награды «Золотой орел».

Это эпическое полотно, описывающая жизнь великого полководца и завоевателя Чингисхана. Бодров смог успешно раскрыть личность всемирно известной исторической личности и в то же время не забыл о временном контексте.