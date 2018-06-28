Реальный упырь: Джаред Лето попьет крови Человека-паука

Американский актер и лидер рок-группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето примкнул к актерскому составу готовящегося фильма «Морбиус». Он станет еще одним спин-оффом новой линейки фильмов о «марвеловском» супергерое Человеке-пауке и будет посвящен одному из его противников — вампиру Морбиусу, которого и сыграет Лето.

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Как пишет Variety со ссылкой на источники, функции постановщика исполнит шведский режиссер чилийского происхождения Даниэль Эспиноса, наиболее известный по картине «Код доступа «Кейптаун» и своей следующей работе, фильму «Номер 44», выпуск которого был запрещен на территории России.

По информации издания, Лето уже некоторое время следил за проектом, однако не погружался в работу над ним с головой до тех пор, пока не стал уверен, что фильм разрабатывается в верном направлении.

Судя по всему, именно его слово было решающим в вопросе выбора режиссера: он провел несколько встреч с рядом возможных кандидатов на эту должность. С Эспиносой он встретился в мае в Германии, когда приезжал туда в рамках тура 30 Seconds to Mars.

Продюсерами картины станут Ави Арад из Marvel, а также Мэттью Толмак, курировавший перезапуск «Человека-паука» с Эндрю Гарфилодом и последний сольник об этом герое, и Лукас Фостер, за плечами которого стоят первые «Плохие парни», «Багровый прилив» и «Гнев» Тони Скотта, «Мистер и миссис Смит» и, наконец, «Законопослушный гражданин».

Над сценарием работают Берк Шарплесс и Мэтт Сазама, которые недавно написали для Netflix ремейк сериала «Затерянные в космосе». Также в их послужном списке значатся довольно посредственные «Дракула» 2014 года, «Последний охотник на ведьм» с Вином Дизелем и «Боги Египта» с Джерардом Батлером.

Дата выхода картины в прокат пока не сообщается, однако Variety склоняется к тому, что ждать ее придется не так уж долго, так как производство должно начаться уже в текущем году. Не исключено, что фильм появится на больших экранах летом 2019 года: первая лента из совместной линейки Sony и Marvel «Человек-паук: Возвращение домой» вышла в июне 2017-го, а первый спин-офф — «Веном» с Томом Харди — запланирован на октябрь.

Вампира Морбиуса в 1971 году придумали сценарист Рой Томас и художник Гил Кейн. Впервые этот персонаж появился в 101-м выпуске серии «The Amazing Spider-Man».

Герой не является вампиром в каноничном понимании — согласно мифологии Marvel, доктор Майкл Морбиус случайно стал им в результате попыток найти лекарство от редкой смертельной болезни крови, от которой он страдал. Его появление было обусловлено снятием запрета на вампиров и других сверхъестественных существ в комиксах, который действовал с середины 1950-х по 1971 год.

В течение пяти лет Морбиус регулярно появлялся на страницах комиксов Marvel, однако потом о нем практически полностью забыли вплоть до 1992-го. Тогда он получил собственную отдельную серию «Морбиус, живой вампир», в рамках которой было сделано 32 выпуска.

В 1990-е Морбиус также дебютирует на малых экранах — он несколько раз появляется в анимационном сериале «Человек-паук», который стартовал в 1994-м и многими фанатами считается лучшей экранизацией комиксов об этом супергерое. В этом шоу вампир сперва предстал злодеем, однако впоследствии перешел на сторону света и в итоге начал помогать Блэйду охотиться на других своих сородичей.

Marvel вынашивала планы на Морбиуса еще с 2000 года. Тогда компания заключила со студией Artisan Entertainment соглашение на адаптацию как минимум 15 супергеройских франшиз в виде фильмов и сериалов, и в некоторых проектах фигурировал доктор Майкл Морбиус.

Также на ранних этапах производства картины «Блэйд 2» предполагалось, что «живой вампир» будет главным злодеем в ленте, однако позже от этой идеи отказались.

Для Джареда Лето предстоящий фильм станет не первым кинокомиксом в карьере, однако первым проектом в рамках Marvel — до этого актер снялся в роли Джокера в фильме DC «Отряд самоубийц». Кроме того, он должен будет вернуться к образу Клоуна-Принца преступного мира в заявленном сольном фильме.

Другие известные актеры — например, Бен Аффлек, Райан Рейнольдс, Томми Ли Джонс и Холли Берри — ранее уже «работали на два фронта», однако из числа наиболее востребованных артистов Лето станет первым, кто поучаствует в проектах и Marvel, и DC после официального запуска их киновселенных (если не считать британца Адевале Акиннуойе-Агбадже, который сыграл в картинах «Тор 2: Царство тьмы» и «Отряд самоубийц»).