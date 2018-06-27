«Это все приснилось мне»: Алсу — 35

Российская поп-артистка Алсу отмечает свой 35-летний юбилей. Певица выпустила около сорока синглов, многие из которых особенно полюбились отечественной публике. Почти двадцать лет Алсу остается одной из самых значительных фигур эстрады.

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Звучное имя исполнительницы — не псевдоним. Алсу Ралифовна Сафина родилась в татарском городке Бугульма в 1983 году. Будущая певица открыла для себя музыку за границей — первое выступление Алсу состоялось в швейцарском летнем лагере.

Поворотным моментом в жизни Алсу стало исполнение сингла Уитни Хьюстон «I Will Always Love You» на свадьбе брата — именно тогда девочку решили показать продюсеру Валерию Белоцеркоскому.

Дебютом Алсу можно назвать выход клипов на песни «Зимний сон» и «Иногда». Роль Лолиты юная артистка сыграла легко — в клипе, в отличие от своего литературного прототипа, образ был не пошлым, а напротив, подходил для стеснительной и скромной Алсу.

Первый музыкальный сборник «Алсу» поступил в продажу уже в 1999 году — в 15 лет девочка стала настоящей звездой.

Свою конкурентоспособность, несмотря на юный возраст, уже в следующем году исполнительница доказала и успешным выступлением на «Евровидении». Ее песня «Solo» заняла второе место — это стало лучшим результатом представителей России вплоть до успеха Димы Билана на песенном конкурсе в 2008 году.

В 2000-х Алсу выпустила несколько дисков не только на русском языке, но и их аналоги на английском и даже на родном татарском (например, «Туган Тел»). В нескольких альбомах певица выступила автором песен и соавтором музыки.

Фоторепортаж: Алсу -- 35 __is_photorep_included11816425: 1

В 2001 году на MTV Алсу назвали самой известной российской исполнительницей. Примечательно, что в этом она обошла «Би-2», «t.A.T.u.», «Мумий Тролль» и Земфиру, которые в то время активно развивались на музыкальном поприще.

В этом же году вышел ее первый полностью англоязычный альбом «Alsou», который записывался в США, Великобритании и Швеции. Помимо релиза в России диск был издан в Германии, Австрии, Польше, Чехии, Болгарии, Малайзии и Таиланде.

В 2002-м новый альбом «19» стал настоящим хитом в России — на территории страны было реализовано более 800 тыс. копий.

В 2009 году Алсу вернулась на «Евровидение». Годом ранее Дима Билан принес первую — и пока единственную — победу России на международном конкурсе. Россия получила право проведения популярного музыкального состязания, и Алсу выступила на нем в качестве ведущей вместе с Иваном Ургантом.

Триумфатором «Евровидения-2009» стал белорусский норвежец Александр Рыбак, а Россию представляла украинская певица Анастасия Приходько с песней «Мамо», исполнявшейся на русском и украинском языках. По итогам голосования, она заняла 11-е место.

Такая популярность повлекла за собой и не самые приятные вещи: исполнительница нередко сталкивалась с не слишком адекватным поведением со стороны поклонников, из-за чего ей приходилось усиливать личную охрану.

Алсу исполнила и свою давнюю мечту — попробовала себя в роли актрисы. Ведь изначально девушка выбрала местом учебы ГИТИС. В 2005 году она снялась в британском фильме Дэвида Смита «Ловушка для призраков», а через три года — в сериале Светланы Дружининой «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII», где она сыграла фрейлину императрицы в седьмом эпизоде проекта «Виват, Анна Иоанновна!».

Песня «Куда уходит детство», диск «Фея добрых снов» — Алсу остается одной из самых популярных исполнительниц детских и колыбельных композиций. В 2010 году Алсу, Жасмин, Ирина Дубцова, Татьяна Буланова и Лера Кудрявцева совместно записали сингл «Спи, мое солнышко» в поддержку благотворительного проекта по предотвращению столбняка у новорожденных детей и их матерей.

В этом году певица была удостоена звания Заслуженной артистки России, а в родной Республике Татарстан получила подобное признание еще в 2000-м. В 2011-м Алсу назвали Артистом ЮНЕСКО во имя мира. Исполительница является обладателем множества наград отечественных и международных конкурсов.