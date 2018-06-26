Новые академики: как Россия повлияет на «Оскар»

Американская Академия кинематографических искусств и наук начала настоящую революцию в своих рядах. Основатель одной из самых престижных кинопремий в мире «Оскар» пригласил в этом году в свои ряды рекордные 928 человек. Среди них оказалось четверо россиян.

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Стать членами академии могут знаменитый советский и российский композитор София Губайдулина, которая написала музыку к фильму «Вертикаль», а также более молодые деятели — сценарист Олег Негин, оператор Михаил Кричман и режиссер монтажа Анна Масс.

Примечательно, что все трое работали над фильмами Андрея Звягинцева «Левиафан» и «Нелюбовь». «Левиафан» был номинирован на «Оскар» как лучший иностранный фильм, а «Нелюбовь» была в шорт-листе Академии.

«Академия кинематографических искусств и наук расширяет количество приглашений до 928, — говорится в заявлении на сайте организации. — В их число вошли кинодеятели, внесшие большой вклад в развитие искусства кино. Те, кто примут наше приглашение, станут членами академии».

Помимо количественного увеличения, организация значительно расширяет свою географию, пригласив людей из 59 стран мира. Больше всего приглашений было направлено представителям актерской профессии.

Четверо россиян станут первыми нашими соотечественниками в Академии. Глава гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России Кирилл Разлогов прокомментировал их приглашение в американскую организацию.

«Это хорошо для России и для тех лиц, которые приглашаются в ряды киноакадемии помимо тех соотечественников, которые в какой-то момент либо эмигрировали, либо стали постоянно работать в США, — приводит слова киноведа РИА «Новости».

— Интернационализация американской киноакадемии — правильная вещь. Начинание само по себе заслуживает поддержки».

Такой шаг Академии не стал неожиданностью, так как организация с каждым годом все увеличивает количество приглашенных. В 2015 году этот список состоял из 322 лиц, что стало на тот момент абсолютным рекордом. Годом позже количество было увеличено до 683, а затем — до 774.

Своими действиями Академия отреагировала на критику в свой адрес за отсутствие разнообразия в своих рядах, так как львиную долю академиков представляли белые мужчины. Представительство женщин, людей других рас, и сексуальных меньшинств было сведено к минимуму.

В 2016 году и вовсе разгорелся крупный скандал, так как номинантами на «Оскар» во всех актерских категориях оказались исключительно белые.

Первые разговоры о предвзятости среди академиков появились еще в 2012 году, когда сотрудники Los Angeles Times провели журналистское расследование относительно состава организации. Академия со дня своего основания держала в секрете имена своих членов, и публике были известны только люди, занимающие самые высокие посты.

На тот момент в организации числились 5765 членов, имеющих право голоса. Собственно, они и выбирали лауреатов «Оскара». Проведя подробное исследование, и пообщавшись с известными академиками, журналисты смогли точно определить имена 90% людей, входящих в организацию.

Среди них 94% были белыми, 77% — мужчинами. Средний возраст академиков составил впечатляющие и неожиданные 62 года. Людей моложе 50 лет было всего лишь 14%.

Самый большой вопрос к составу Академии, возник относительно объективности, и как следствие, актуальности выбора лауреатов одной из самых престижных кинопремий мира. Дело в том, что членство с правом голоса дается пожизненно, и среди людей, голосовавших за победителей, было очень много кинодеятелей, которые уже десятилетия назад покинули профессию. Поэтому у многих людей возникли сомнения, насколько объективно они могли судить о качествах картин.

Список приглашенных этого года значительно отличается от предыдущих — 49% составляют женщины, а 38% от общего числа не принадлежат к европеоидной расе.

Организация также изменила подход к выбору приглашенных. Так, в подразделение музыки в этом году были приглашены лауреат Пулитцеровской премии в области музыки рэпер Кендрик Ламар, которому в прошлом году исполнилось 30 лет. Членами Академии также станут участник культовой хип-хоп-группы Public Enemy Чак Ди, барабанщик, диджей и продюсер Куэстлав и фолк-певица Мелисса Этеридж.