Умер Андрей Сучилин

Советский и российский музыкант-авангардист и лидер прог-рок-коллектива «До мажор» Андрей Сучилин скончался в возрасте 58 лет от некроза тканей в одной из португальских больниц. Об этом рассказала супруга исполнителя Лидия Тихонович на его странице в фейсбуке.

«Андрей ушел. Увы», — написала она.

В конце мая британское издание The Mirror сообщило, что летевший из Амстердама в Гран-Канарию самолет совершил незапланированную посадку в португальском Фару. По информации газеты, это произошло из-за стоявшего в салоне «невыносимого запаха», исходившего от одного из пассажиров рейса.

Из-за этого находившихся на борту самолета начало тошнить, а некоторые стали падать в обморок. В результате сотрудники авиалиний приняли решение закрыть мужчину в туалетной комнате, а после приземления в Португалии сняли его с рейса.

Позже представители авиакомпании сообщили что экстренная посадка была необходима ввиду причин «медицинского характера», однако не стали уточнять имя пассажира и его заболевание.

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30 мая Сучилин написал в своем фейсбуке, что этим пассажиром был он. По его словам, «он отловил заболевание, которое (молчим, как и почему) делает человека весьма вонючим».

«В результате группа пассажиров может добиться от капитана самолета того, что вас снимут с рейса. Португалия — прекрасная страна. Но оказаться здесь вот так без денег, поддержки консульства и медицинской помощи, — совсем не понятно, как жить», — добавил музыкант.

Это была последняя запись, сделанная Андреем самостоятельно — в последствии о состоянии Сучилина сообщала его жена Лидия. Она рассказала, что осматривавший музыканта в Испании врач сказал, что «это обычная пляжная инфекция», от которой поможет антибиотик. Из-за этого Сучилин отказался от госпитализации после аварийной посадки самолета.

Фоторепортаж: В Португалии скончался музыкант Андрей Сучилин __is_photorep_included11815105: 1

Как отметил пресс-атташе российского посольства Александр Брянцев, Тихонович обращалась в российское посольство в Португалии с просьбой организовать перевоз ее мужа в Москву.

«Мы были в курсе этой ситуации. Когда он был снят с рейса, то его супруга связывалась с нашим консульским отделом, — цитирует его РБК. — Она настаивала на обеспечении его перевозки в Москву, однако по медицинским показаниям он не подлежал дальнейшей транспортировке».

31 мая Тихонович сообщила, что ее муж находится в реанимации в критическом состоянии. В последующие дни ему становилось то лучше, то хуже. Вскоре у него начался некроз тканей, еще через некоторое время Сучилин впал в кому.

Он перенес большое количество операций, однако врачи не смогли остановить некроз – в определенный момент перестали справляться сердце, легкие и почки, а также развилась грибковая инфекция. 25 июня он умер.

Свои соболезнования в связи с уходом Сучилина выразил известный российский перкуссионист Владимир Глушко, сотрудничавший с «До мажором».

«Ушел Андрей Сучилин. Светлая ему память», — написал он у себя в фейсбуке.

К нему присоединился и журналист Владимир Миловидов.

«Ушел из жизни Андрей Сучилин, гитарист, ученик гитарной школы Фриппа, лидер одной из московских арт-роковых групп 80-х «До мажор», — написал он. — Внезапная, нелепая и очень обидная потеря... Светлая память!»

Андрея Сучилина называли «одним из ведущих рок-гитаристов Росссии». Основанная им в 1981 году прог-рок-группа «До мажор» наряду со «Звуками Му» Петра Мамонова и коллективом «Николай Коперник» стала основоположницей Московской рок-лаборатории, в которую входили практически все команды «золотого подполья 80-х»: «Браво», «Бригада С», «Ва-банкъ», «Вежливый отказ», «Коррозия металла», «Крематорий», «Монгол Шуудан», «НАИВ», «Ногу свело!» и другие.

Официальная дискография Сучилина состоит всего из двух пластинок.

Известный журналист и музыкальный продюсер Александр Кушнир включил изданный в 1990 году альбом «До мажора» «Ноэма» в свою книгу «100 магнитоальбомов советского рока». В 2012 году релиз был переиздан в полном виде на компакт-дисках.

Также в 1994 году Сучилин записал в США пластинку «To Go Out», которая была раскритикована его коллегами по авангардному цеху за «недостаточную авангардность», а рокерами — за «недостаточную рокерность».

В последние годы жизни Андрей Сучилин продолжать гастролировать и заниматься звукорежиссурой, реставрацией магнитных записей, а также писал аранжировки и музыку к спектаклям. Кроме этого, он много времени уделял продюсированию других исполнителей.