«Будь мужиком»: Трамп отчитал американского Урганта

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на интервью известного комика и ведущего шоу The Tonight Show Джимми Фэллона. В России аналогом программы Фэллона является программа «Вечерний Ургант».

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Телеведущий в подкасте The Hollywood Reporter вспомнил выпуск своей программы от 2016 года, когда во время предвыборной президентской компании он пригласил к себе Трампа в качестве гостя.

«Я допустил ошибку, — сказал Фэллон. — Я сделал это не для того, чтобы показать его нормальным человеком или таким способ заявить о поддержке его предвыборной кампании».

Узнав об извинениях телезвезды, Трамп резко раскритиковал Фэллона в своем твиттере.

«Джимми Фэллон сейчас ноет и извиняется за то, что сделал со мной на знаменитом «шоу с волосами». Он говорит, что сегодня сделал бы это по-другому, потому что его обвинили в «очеловечивании» меня.

Вот только раньше он мне звонил и говорил, что передача получила огромный рейтинг. Будь мужиком, Джимми!» — написал глава государства.

.@jimmyfallon is now whimpering to all that he did the famous "hair show" with me (where he seriously messed up my hair), & that he would have now done it differently because it is said to have "humanized" me-he is taking heat. He called & said "monster ratings." Be a man Jimmy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 июня 2018 г.

В 2016 году Фэллон пригласил к себе в шоу Трампа. В конце интервью ведущий попросил Трампа позволить ему взъерошить его волосы, на что тогдашний кандидат в президенты дал согласие. Этот эпизод вызвал негодование у многих коллег Фэллона, а также среди прессы.

Так, телевизионный критик Variety написала в своей колонке, что Фэллон «потерял последние остатки репутации думающего и умного комика со своей собственной точкой зрения».

Буквально на следующий день ведущий ответил на нападки.

«Вы смотрели мое шоу? — приводит слова Фэллона TMZ. — Я ни к кому не отношусь с предубеждением. Завтра мы позовем к себе Хиллари Клинтон и придумаем смешной эпизод с ней».

В марте 2017 года Фэллон снова затрону эту тему и уже второй раз принес извинения, заявив, что не собирался «очеловечивать» Трампа, ничего не подразумевал под своими действиями и «просто сделал это ради веселья».

В третий раз он попросил прощения на днях, чем вызвал гнев главы государства.

Фэллон быстро отреагировал на гневный ответ Трампа и написал, что в честь президентского «твита» сделает пожертвование от имени президента в пользу благотворительной организации, оказывающей юридическую помощь иммигрантам.

Таким способом ведущий обратился к актуальной в США теме политики нулевой терпимости администрации президента США в отношении иммигрантов.

Действия государства в отношении мигрантов из Мексики вызвали в США негодование среди видных политиков, деятелей культуры и селебрити. Американские СМИ сообщают, что на границе с Мексикой созданы центры учета мигрантов, действия которых привели к тому, что дети были разлучены с родителями.

В частности, телекомпания NBC News рассказала о крупнейшем подобном центре в Макаллене, штат Техас, в результате работы которого 1174 ребенка оказались разлучены с родителями.

Бывший кандидат в президенты Хиллари Клинтон назвала происходящее на границе с Мексикой «ужасным». Она также напомнила, что еще во время предвыборной компании предсказывала такой ход событий в случае победы Дональда Трампа.

«Каждый человек, у которого есть чувства сострадания и собственного достоинства, должен возмутиться, — приводит слова Клинтон The Hollywood Reporter. — И теперь мы наблюдаем за происходящим с разбитыми сердцами».

Телеканал Fox News, в адрес которого в последние дни обрушилась волна критики, освещает события на границе с Мексикой под другим углом.

Один из ведущих телеканала еще в пятницу вечером призвал зрителей не верить другим новостным агентствам. Также в одном из выпусков новостей центры учета детей мигрантов были названы «летними лагерями и школами-интернатами».