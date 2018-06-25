Суперсемейка не подружилась с Оушеном

Продолжение «пиксаровского» хита 14-летней давности «Суперсемейка» сумело удержать лидирующую позицию в российском прокате по итогам уикенда, несмотря на наличие достойного соперника в лице дебютировавших «8 подруг Оушена».

Анимационная лента взяла 178,1 млн рублей — почти на 13 млн больше команды звездных воровок. Общая касса мультфильма в российском прокате достигла уже 663,9 млн — всего за две недели.

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«Суперсемейка 2» уже оставила позади итоговые показатели прошлогодней «Тайны Коко» с ее 552,4 млн рублей, «В поисках Дори» с 599,4 млн и третьих «Тачек» с 618,7 млн.

Стартовавший на этой неделе женский спин-офф знаменитой криминальной трилогии Стивена Содерберга «8 подруг Оушена» начал со 165 млн рублей. Примечательно, что предыдущая часть франшизы — «Тринадцать друзей Оушена» — в июне 2007 года заработала за первый уикенд 55,3 млн, а за все время проката добилась 172,5 млн рублей.

По тем меркам это составляло $6,74 млн. Новая картина дебютирует с $2,48 млн, однако за прошедшие десять лет российский кинорынок существенно вырос, поэтому всерьез рассматривать это сравнение не стоит.

В то же время уместным будет сопоставить стартовые успехи «8 подруг Оушена» с другим женским ребутом популярной франшизы — вышедшими два года назад «Охотницами за привидениями».

Последние сумели заработать в первые уикенд чуть больше: 168 млн рублей, а в конечном итоге сумели лишь удвоить эту сумму и сорвать 324,4 млн рублей.

Находящийся в прокате уже три недели сиквел «Мира Юрского периода» финишировал третьим с 77,2 млн рублей, доведя общую кассу до 1089 млн. Продолжение невероятно успешного ребута спилберговской серии фильмов выступает хоть и очень уверенно, но все же слабее первой части, уступая ей по каждому уикенду.

За третью неделю предыдущий «Мир Юрского периода» заработал в России 124 млн, и на тот момент все сборы достигли отметки 1197 млн.

Ничем особенным не может похвастаться комедия отечественного розлива «Ночная смена», поставленная небезызвестным в определенных кругах Марюсом Вайсбергом.

Лента про двух рабочих в исполнении Владимира Яглыча и Павла Деревянко, подавшихся в стриптизеры, собрала 54,7 млн рублей, оказавшись таким образом на четвертой позиции.

На пятое место рухнула американская бодипозитив-комедия с Эми Шумер «Красотка на всю голову», в предыдущие выходные ставшая третьей.

Выступающая в прокате уже третью неделю Шумер за эти выходные заработала 14,1 млн. Всего на счету комедиантки из США уже 145,1 млн рублей.

Следом идет бойопик о Пабло Эксобаре с Хавьером Бардемом и Пенелопой Крус «Эскобар», который продолжает свое крайне невпечатляющее шествие по отечественному бокс-офису. Дебютировавшая неделей ранее лента ко вторым выходным скатилась до 11,9 млн рублей, заработав в сумме 39 млн.

Сохраняет место в десятке лучших и «Лето» Кирилла Серебренникова о Викторе Цое и Майке Науменко. За ушедшие выходные зрители заплатили звездам советского рока 6,9 млн рублей, а за все время проката — 73,7 млн.

К слову, предыдущая лента Серебренникова «Ученик» выступила несравнимо скромнее и в сумме заработала только 15,4 млн.

Не покидает десятку и второй «Дэдпул»: очередной уикенд принес безумному кинокомиксу еще 3,5 млн рублей. Всего бессмертный супергерой набил в карманы уже 1359 млн.

«Сага о чудовище. Сумерки» — хоррор с изувеченным российскимм прокатчиками названием, по не совсем понятным причинам решивших сыграть на ностальгии по романтической франшизе о вампирах, которая появилась десять лет тому назад, — дебютировал с десятого места и собрал 3,3 млн рублей.

В целом касса этого уикенда сделала его одним из самых слабых за 2018 год. Грядущая неделя вряд ли принесет сюрпризы: ближайший громкий релиз в лице «марвеловского» «Человека-муравья и Осы» запланирован только на 5 июля, после чего нас снова ждет двухнедельное затишье перед очередной невыполнимой миссией Тома Круза под названием «Последствия».