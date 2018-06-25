«У нас свой король»: темнокожие звезды против Трампа

Ведущим церемонии награждения BET Awards за достижения в области индустрии развлечений среди афроамериканцев стал знаменитый темнокожий актер, лауреат премии «Оскар» Джейми Фокс, известный по своим ролям в таких фильмах, как «Джанго освобожденный», «Рэй» и «Соучастник».

Церемония в основном была тематически посвящена «марвеловскому» блокбастеру «Черная пантера», который получил приз в номинации «лучший фильм года».

Помимо приза за лучший фильм «Пантера» также победила в номинации «лучшая мужская роль». Награды был удостоен Чэдвик Боузман, сыгравший в картине главного героя. Лучшей же актрисой стала Тиффани Хэддиш за роль в комедии «Улетные девочки».

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Картина Райана Куглера стала настоящим феноменом в США в начале года, и в американском бокс-офисе даже опережает международный суперхит «Мстители: Война бесконечности».

Фильм несет в себе сильный антирасистский призыв, который нашел живой отклик у американского зрителя.

В самом начале церемонии Джейми Фокс сразу же пригласил на сцену Майкла Б. Джордана, сыгравшего в «Черной пантере» главного антагониста Эрика Киллмонгера. Джордан вышел на сцену и процитировал фразу своего героя, произнесенного в конце ленты: «Похороните меня в океане вместе с моими предками, которые прыгали с кораблей, потому что знали, что смерть лучше рабства».

Фокс, в свою очередь поддержал коллегу, а также не упустил возможности выпустить критическую стрелу в адрес президента США Дональда Трампа.

«Нам не нужен президент, потому что у нас есть король — король Т'Чалла», — сказал актер, ссылаясь супергероя Черную Пантеру, под маской которого скрывается глава вымышленного африканского государства Ваканда.

Зная о том, что Трамп весьма болезненно реагируют на критику в свой адрес, можно предположить, что глав государства в скором времени ответит Фоксу на произнесенные на церемонии слова.

Позднее Фокс пригласил на сцену еще одного яркого артиста, наделавшего в последний месяц немало шума, — Дональда Гловера. Звезда «Хана Соло» и популярного сериала «Атланта» выпустил в мае клип на песню «This is America» под сценическим псевдонимом Чайлдиш Гамбино, набравший уже почти 300 млн просмотров.

Это было большой неожиданностью для аудитории, так как появление Гловера в этот вечер не было запланировано.

В своем клипе «This is America» Гамбино поднял ряд актуальных вопросов, касающихся права на ношение оружия, предубежденного отношения полиции к афроамериканцам и реакции американских СМИ на преступления, совершенные против темнокожего населения.

В целом, музыкальная составляющая церемонии была очень представительной. На сцене со своими номерами выступили Никки Минаж, Джей Коул, Снуп Догг, Джанель Монэ и дуэт Migos.

Альбомом года был назвал «DAMN» Кендрика Ламара, который получил за него музыкальную премию Пулитцера. Что интересно, Кендрик был дважды наминирован в этой категории, так как он также выпустил, посвященный «Черной пантере» лонгплей под названием «Black Panther: The Album». «DAMN» также обошел в борьбе за главный приз новые работы Джей-Зи, SZA, Migos и ди-джея Халеда.

Получив пять номинаций, Ламар, смог выиграть в двух. Вторая награда досталась Кендрику в номинации «лучший рэп-исполнитель года».

Приза за лучшую хип-хоп песню года был удостоен Дрейк с композицией «God's Plan», а за лучшее сотрудничество был награжден ди-джей Халед за композицию «Wild Thoughts», записанную совместно с Рианной и Брайсоном Тиллером.

Лучшими исполнителями в жанре R&B и «поп» стали Бруно Марс и Бейонсе. А лучшей хи-хоп-артисткой стала Карди Би.

Награду за вклад и выдающиеся достижения получила соул-исполнительница Анита Бейкер, начавшая свою музыкальную карьеру еще в 70-х годах. Зал встретил Бейкер бурными овациями. Певица вышла на сцену и призвала своих поклонников ничего не бояться .

«Певцам должно быть позволено петь, музыкантам — исполнять, поэтам — рифмовать, рэперам — читать», — завершила свою речь Бейкер.